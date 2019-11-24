25 % زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وحوض النيل

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

الصادرات المصرية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال عام 2018 ليبلغ 1.872 مليار دولار، في مقابل نحو 1.493 مليار دولار خلال عام 2017، بنسبة زيادة 25.4%. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم، الأحد، حول التبادل التجاري مع دول حوض النيل خلال عام 2018، ارتفاع قيمة إجمالي الصادرات إلى دول حوض النيل لتبلغ 1.204 مليار دولار عام 2018، في مقابل نحو 1.113 مليار دولار خلال عام 2017، بنسبة زيادة 8.2%. واستحوذ السودان على المركز الأول بقيمة صادرات بلغت (399.3 مليون دولار) بنسبة 33.2% من إجمالي التكتل.

وجاءت كينيا في المركز الثاني بقيمة صادرات (354.6 مليون دولار) بنسبة 29.4%، ثم إثيوبيا بقيمة صادرات (169.0 مليون دولار) بنسبة 14.0% وإريتريا بقيمة صادرات بلغت (116.2 مليون دولار) بنسبة 9.6% من إجمالي التكتل، وأوغندا بقيمة صادرات (82.9 مليون دولار) بنسبة 6.9%. وأشار الجهاز إلى أن قيمة الواردات من دول