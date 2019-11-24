جريمة

5 إدارات شرطية تتصدى لمضايقة السياح بالمنطقة الأثرية

٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
أهرامات الجيزة
أهرامات الجيزة
تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها تنسيقا مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتمكن العقيد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة الهرم، من ضبط 8 حالات اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية
اقرأ المزيد
جثة- شخص -أسفل -عجلات -قطار

في واقعة «قطار شبين».. إحالة 8 عاملين بالسكك الحديد إلى المحاكمة

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 متهمين من العاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة التأديبية، وذلك لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة الأمر الذي أدى إلى تعريض حياة المواطنين للخطر. تلقت النيابة الإدارية بلاغ وزير النقل بشأن واقعة تحرك القطار رقم 420 يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر الماضي من محطة شبين القناطر بدون سائق معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر. قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأحد، إن اللجنة الفنية انتهت إلى فحص المشكلة، وتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة من استمعت لأقوالهم النيابة خلال التحقيقات ومقاطع الفيديو التي صورها الركاب وعدد من المواطنين عن صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة ومسؤولية المتهمين.
محكمة-النقض

تأجيل طعن متهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي إلى 26 يناير

أرجأت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من 9 متهمين على أحكام الإعدام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق ، وسرقة سيارته، لجلسة 26 يناير المقبل لاستكمال المرافعة. وكانت محكمة الجنايات قضت في سبتمبر 2017 بالإعدام لـ9 متهمين بالقضية، والحبس سنتين لاثنين، وبراءة اثنين آخرين. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين جمعتهم ميولهم الإجرامية وشهوة جمع المال الحرام، مستغلين حالة الانفلات الأمني في البلاد عام 2013، فكونوا تشكيلًا عصابيًا، لارتكاب جرائم سرقة السيارات، مع الاتفاق على توزيع الغنائم فيما بينهم.
جثة

ومن الحب ما قتل.. انتحار شاب تزوجت حبيبته بالإسكندرية

"ومن الحب ما قتل".. مقولة تنطبق على طالب بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، والذى أقدم على الانتحار داخل منزله الكائن بعزبة الورداني بدائرة قسم شرطة المنتزه، شرق المدينة، وذلك بعد تناوله قرص حفظ الغلال أو ما يعرف بـ"الحبة القاتلة" للتخلص من حياته وفارق على إثرها الحياة مباشرة وفشلت محاولات إنقاذه، وتبين أنه أُصيب خلال الآونة الأخيرة بحالة اكتئاب شديدة وحالة نفسية سيئة بعد أن فقد حبيبته للأبد والتى تزوجت من غيره حيث أثبتت التحريات أن حبيبته نجلة عمه.
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

جثة على حافة الترعة..كواليس جريمة كشفتها صدفة بالهرم

العاشرة صباح اليوم الأحد، بدت الأجواء مألوفة بمنطقة المريوطية، كعادته كل صباح خرج "محمود" مستقلا سيارته في طريقه إلى محل عمله مارا بالقرب من ترعة المريوطية في سيناريو يومي متكرر، تبدلت أحداثه ذلك الصباح لدة ملاحظته رجل وسيدة يتخلصان من جوال "شكارة" بداخلها جسم غريب وفور رؤيتهما له بادرا بالهرب بعدما بدت عليهما علامات الارتباك، مما دفعه لمطاردتهما بسيارته حتى تمكن من ضبطهما والتحفظ عليهما بمساعدة المارة واستدعاء قوات الأمن بقسم شرطة الهرم وضباط الفرقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

4 إدارات شرطية تتصدى للباعة والمتسولين في الأهرامات

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها تنسيقا مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
منطقه-الاهرامات

الشرطة تتصدى للباعة الجائلين في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

التحفظ على 12 حالة اشتباه ضبطوا في المنطقة الأثرية

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها تنسيقا مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

التحفظ على 11 مشتبها به ضبطوا في المنطقة الأثرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وذلك بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]