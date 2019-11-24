مباحث التموين تضبط 8 منشآت بدون ترخيص في الجيزة

٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

محلات

حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع أقسام الشرطة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.

أسفرت جهود الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 72 قضية تموينية تنوعت ما بين 24 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 9 منشآت بدون ترخيص. وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات، وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت

أسفرت جهود الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 72 قضية تموينية تنوعت ما بين 24 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 9 منشآت بدون ترخيص.



وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات، وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على مخابز عدة ثبت وجود مخالفات عدة فيها، أبرزها تحرير 13 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و11 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن.



كما شملت الجهود التصدي لقضايا الغش التجاري، ومحاربة جشع التجار، والتصدي لأصحاب المخازن غير المرخصة، والعمل على مراقبة الأسعار في الأسواق لحماية جمهور المستهلكين.



