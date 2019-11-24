القبض على 53 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

مخدرات

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 57 قضية بينها 53 اتجارا في المواد المخدرة و4 حالات تعاطٍ بمضبوطات (2425 جراما من مخدر الحشيش- 274 قرصا مخدرا- 488 جرام هيروين- 540 جرام إستروكس- 530 جرام شادو- 250 جرام بانجو- 650 جرام فودو- 295

أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 57 قضية بينها 53 اتجارا في المواد المخدرة و4 حالات تعاطٍ بمضبوطات (2425 جراما من مخدر الحشيش- 274 قرصا مخدرا- 488 جرام هيروين- 540 جرام إستروكس- 530 جرام شادو- 250 جرام بانجو- 650 جرام فودو- 295 جراما من مخدر البودر).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 14 متهما في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 11 فرد خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" وطبنجة عيار 9 مم، وبندقيتا خرطوش "بامب أكشن" و50 طلقة مختلفة الأعيرة.



تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وأحالها اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.



