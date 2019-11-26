قرع العسل.. خالي من الدهون ويدعم مرضى السكري

يلعب قرع العسل دور في الحصول على جلد صحي، ويرجع ذلك إلى أنه يحتوي على فيتامين E وC والبيتا كاروتين، وجميعها عناصر هامة تعمل على حماية الجلد من الشمس، وتحسين ملمسه ومظهره.

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

قرع العسل

يحتاج مرضى السكري إلى روتين غذائي خاص، غني بالفواكه والخضراوات الصحية، التي تمد الجسم بالألياف الغذائية، مع الابتعاد عن الأطعمة الغنية بكميات عالية من السكريات، وخاصةً المشروبات الغازية، وعصير الفواكه، على الجانب الآخر، يشعر المرضى بالملل، لعدم استهلاك مجموعة متنوعة من الأطعمة، و نظرًا أن القرع غني بالفوائد الصحية والعلاجية، التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، هل يعد هذا النوع من الفواكه صحي لمرضى السكري أم لا؟ وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".

يعتبر القرع من الفواكه الموصي بها في شهور الشتاء الباردة، حيث يتميز بمذاق رائع بجانب الفوائد الصحية، والعناصر الغذائية الهامة، ولكن هل القرع مناسب لمرضى السكري؟، أي كمية السكر التي يحتوي عليها، تحافظ على سكر الجسم، وتؤدي إلى التوازن، أم تزيد من معدلاته، إذا كنت تتعايش مع مرض السكري، فمن المهم إدارة