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قرع العسل.. خالي من الدهون ويدعم مرضى السكري

يلعب قرع العسل دور في الحصول على جلد صحي، ويرجع ذلك إلى أنه يحتوي على فيتامين E وC والبيتا كاروتين، وجميعها عناصر هامة تعمل على حماية الجلد من الشمس، وتحسين ملمسه ومظهره.
تحرير:إسراء سليمان ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
قرع العسل
قرع العسل
يحتاج مرضى السكري إلى روتين غذائي خاص، غني بالفواكه والخضراوات الصحية، التي تمد الجسم بالألياف الغذائية، مع الابتعاد عن الأطعمة الغنية بكميات عالية من السكريات، وخاصةً المشروبات الغازية، وعصير الفواكه، على الجانب الآخر، يشعر المرضى بالملل، لعدم استهلاك مجموعة متنوعة من الأطعمة، و نظرًا أن القرع غني بالفوائد الصحية والعلاجية، التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، هل يعد هذا النوع من الفواكه صحي لمرضى السكري أم لا؟ وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
يعتبر القرع من الفواكه الموصي بها في شهور الشتاء الباردة، حيث يتميز بمذاق رائع بجانب الفوائد الصحية، والعناصر الغذائية الهامة، ولكن هل القرع مناسب لمرضى السكري؟، أي كمية السكر التي يحتوي عليها، تحافظ على سكر الجسم، وتؤدي إلى التوازن، أم تزيد من معدلاته، إذا كنت تتعايش مع مرض السكري، فمن المهم إدارة
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اترك الدواء جانبا وتناول مشروب الجزر لعلاج السعال

من المحتمل أنك سمعت عن أن الجزر من الخضراوات الجيدة لصحة عينيك، ولكن قد لا تكون سمعت عن أنه قد يكون علاجا طبيعيا للسعال. الأمر مفاجئ؟ الجزر مكون عظيم قادر على إزالة البلغم، ولهذا يمكنك تحضير شُربة الجزر التي تحارب نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن إذا كنت في عجلة من أمرك، فيمكنك تناول الجزر كثمرة. معظم أدوية السعال تحتوي على مُحليات صناعية ومواد حافظة، ولهذا فإن مشروب الجزر الخالي من السموم لديه نفس التأثير ومذاقه أفضل من مذاق الدواء، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
حماية-الركبتين-من-الالم

الفلفل الأحمر والكمادات| 6 طرق لعلاج آلام الركبة

تعد آلام العظام من الأشياء المتعبة التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، خاصة عند التقدم في العمر. وتنتج آلام الركبة عن إصابةٍ ما، أو ممارسة رياضة شاقة لفترة طويلة، ولكن في بعض الأحيان تكون الإصابات طفيفة، ويمكنك الحصول على علاج منزلي؛ فعلى سبيل المثال، تلعب بعض الزيوت العطرية دورا فعالا في التقليل من الآلام؛ مثل زيت البرتقال وزيت الزنجبيل، مع استخدام آلية التدليك، كما يمكن عمل كمادات باردة على الجزء الذي يؤلمك. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
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فيتامين A.. يغذي العين ونقصه يؤدي إلى العمى الليلي

يعيش الجسم على مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات؛ على سبيل المثال، يعد الكالسيوم هو المكون الرئيسي للعظام، كما أن الحديد يلعب دورا مهما في الحفاظ على معدلات الدورة الدموية في الجسم، وبالنسبة للفيتامينات، يعمل فيتامين C على توفير حماية كاملة من نزلات البرد والأنفلونزا، كما يلعب فيتامين A دورا كبيرا في الحفاظ على صحة العينين، لأنه عبارة عن مضادات للأكسدة، تقوي المناعة وتعزز من صحة العين، فضلا عن العديد من الفوائد الأخرى. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
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الكسل-والإرهاق

دراسة: الكسل يؤدي إلى أمراض القلب والسكري

تتزاحم الحياة بالعديد من الأشياء المرهقة، بداية من الذهاب للعمل أو المدرسة، إلى التفكير والتوتر والقلق، وكل ما نحتاج إليه في نهاية اليوم، الرجوع إلى المنزل، للاسترخاء، والحصول على قسط مناسب من الراحة، ولكن لا يعني ذلك، الجلوس على السرير، والاستستلام التام للكسل، لا تفعل ذلك، فأثبتت العديد من الدراسات، أن الكسل يؤدي إلى الموت، فعليك بالتخلص منه والقيام ببعض التمرينات الرياضية، لاستعادة الطاقة مرة أخرى في نهاية يوم طويل من العمل، وذلك نقلًا عن "boldsky".
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لمحاربة مرض السكري.. تعرف على الأسباب والأعراض

يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة، التي ما زالت تتصدر الأمراض التي يصاب بها ملايين الأشخاص، ومع التقدم والتطور، لا يوجد علاج ثابت وسريع المفعول، سوى تغيير أسلوب الحياة، والتعايش معه بشكل سليم، بجانب ذلك، يفضل عمل فحوصات للكشف عن الأعراض سريعًا، وتقليلها، منعًا لحدوث مضاعفات، تضر بالعين والكلى، بجانب ذلك ضعف السمع والحالات الجلدية، مع فقد القدرة على التنفس، خاصة أثناء الليل، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "mayoclinic".
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«حلاوة المولد» عادة.. ولكنها تؤثر في سكر الدم

يهتم المصريون دائمًا بالطقوس التي سافرت إليهم عبر السنوات، خاصة إذا تعلقت المناسبة بالطعام، ومن أهمها "حلاوة المولد"، التي تحتل مكانة كبيرة لدى المسلمين؛ لأنها من علامات الترحيب بذكرى المولد النبوي الشريف، وترجع أصول هذه المناسبة إلى العصر الفاطمي، ولكن الإفراط في تناولها تنتج عنه مشكلات صحية بالغة، لأنها تحتوي على معدلات عالية من السكر، ما يشكل خطرًا على مرضى السكري ومرضى ضغط الدم؛ لذا لا بد من الاعتدال في تناولها، حتى لا تنتج عنها مضاعفات صحية بالغة تصل إلى السمنة وأمراض القلب.
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