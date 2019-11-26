قرع العسل.. خالي من الدهون ويدعم مرضى السكري

يلعب قرع العسل دور في الحصول على جلد صحي، ويرجع ذلك إلى أنه يحتوي على فيتامين E وC والبيتا كاروتين، وجميعها عناصر هامة تعمل على حماية الجلد من الشمس، وتحسين ملمسه ومظهره.
يحتاج مرضى السكري إلى روتين غذائي خاص، غني بالفواكه والخضراوات الصحية، التي تمد الجسم بالألياف الغذائية، مع الابتعاد عن الأطعمة الغنية بكميات عالية من السكريات، وخاصةً المشروبات الغازية، وعصير الفواكه، على الجانب الآخر، يشعر المرضى بالملل، لعدم استهلاك مجموعة متنوعة من الأطعمة، و نظرًا أن القرع غني بالفوائد الصحية والعلاجية، التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، هل يعد هذا النوع من الفواكه صحي لمرضى السكري أم لا؟ وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
يعتبر القرع من الفواكه الموصي بها في شهور الشتاء الباردة، حيث يتميز بمذاق رائع بجانب الفوائد الصحية، والعناصر الغذائية الهامة، ولكن هل القرع مناسب لمرضى السكري؟، أي كمية السكر التي يحتوي عليها، تحافظ على سكر الجسم، وتؤدي إلى التوازن، أم تزيد من معدلاته، إذا كنت تتعايش مع مرض السكري، فمن المهم إدارة
يعتبر القرع من الفواكه الموصي بها في شهور الشتاء الباردة، حيث يتميز بمذاق رائع بجانب الفوائد الصحية، والعناصر الغذائية الهامة، ولكن هل القرع مناسب لمرضى السكري؟، أي كمية السكر التي يحتوي عليها، تحافظ على سكر الجسم، وتؤدي إلى التوازن، أم تزيد من معدلاته، إذا كنت تتعايش مع مرض السكري، فمن المهم إدارة معدلات السكر في الدم، والوقاية من الأمراض التي تحدث نتيجة المضاعفات، على سبيل المثال تلف الأعصاب وأمراض القلب، وضعف الرؤية والتهابات الجلد، إضافة إلى مشكلات صحية تتعلق بالكليتين.
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القرع من الفواكه الرائعة، التي تتميز بانخفاض السعرات الحرارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية الهامة، التي تدعم صحة جيدة، بجانب الحفاظ على معدلات صحية من سكر الدم، فنصف كوب من القرع(120 جرام)، يزود الجسم بالعناصر الآتية: 2 جرام من البروتين، 50 سعر حراري، 3 جرام من الألياف، 4 جرام من السكر، 4% من الكمية المتطلية من الكالسيوم يوميًا، 4% من الحديد، 8% من فيتامين C، 250% من فيتامين A، وعند النظر في الدهون، سنجد أنه خالي تمامًا من الدهون التي تضر بالجسم، وبالتالي هو فاكهة مثالية تمد الجسم بكثير من المواد الغذائية التي يحتاجها، دون زيادة في الوزن أو معدلات السكر، كما تلعب الألياف الغذائية دور كبير في إدارة سكر الجسم، وتعمل على توازن معدلاته.
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تأثير القرع على سكر الدم
يتميز القرع بمؤشر منخفض بالنسبة لسكر الدم، وبالتالي لا يحدث تغيير عند استهلاكه، كما وضحت العديد من الدراسات أن القرع يتميز بفوائد صحية بالنسبة لمرضى السكري، إضافة إلى ذلك، كشفت دراسة معملية أن مكونات القرع تقلل من الحاجة للأنسولين، من خلال زيادة إنتاج أنسولين الجسم بشكل طبيعي.
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من أفضل الطرق الشائعة للاستمتاع بمذاق القرع، استهلاكه كفاهة أو عصير، ويمكنك أيضًا تناول فطيرة القرع، وبجانب دعمه لمرضى السكري، يقدم القرع أيضًا فوائد أخرى للجسم، على سبيل المثال، غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الجذور الحرة، وبالتالي يقوي مناعة الجسم، ونظرًا أنه يحتوي على فيتامين A، يعمل على الحماية من السرطان والسمنة وأمراض القلب والسكري، إضافة إلى الوقاية من الربو والشيخوخة، وعلامات تقدم العمر، كما أنه يعمل على تنظيم ضغط الدم، وبالتالي يحمي من تصلب الشرايين، كما أنه يعزز من صحة العين، لأنه غني بالبيتا كاروتين.
وليس ذلك فقط، بل يلعب دور كبير في الحصول على جلد صحي، ويرجع ذلك إلى أنه يحتوي على فيتامين E وC والبيتا كاروتين، وجميعها عناصر هامة تعمل على حماية الجلد من الشمس، وتحسين ملمسه ومظهره، لذا عليك بادراج القرع في نظامك الغذائي، ليس فقط لأنه يساعد مرضى السكري، ولكن يقيك من الأمراض الأخرى، ويمكن تناوله في وجبة الغداء على سبيل المثال صينية قرع بالباشميل، أو شوربة القرع أو مهلبية القرع.
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