جثة على حافة الترعة..كواليس جريمة كشفتها صدفة بالهرم

٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

جثة

العاشرة صباح اليوم الأحد، بدت الأجواء مألوفة بمنطقة المريوطية، كعادته كل صباح خرج "محمود" مستقلا سيارته في طريقه إلى محل عمله مارا بالقرب من ترعة المريوطية في سيناريو يومي متكرر، تبدلت أحداثه ذلك الصباح لدة ملاحظته رجل وسيدة يتخلصان من جوال "شكارة" بداخلها جسم غريب وفور رؤيتهما له بادرا بالهرب بعدما بدت عليهما علامات الارتباك، مما دفعه لمطاردتهما بسيارته حتى تمكن من ضبطهما والتحفظ عليهما بمساعدة المارة واستدعاء قوات الأمن بقسم شرطة الهرم وضباط الفرقة.

مفاجأة صادمة كشفتها المعاينة أن الجسم الغريب جثة قتيل ملفوفة في بطانية وأكياس بلاستيكية تشبه تلك المستخدمة في جمع القمامة، مما يشير إلى وجود جريمة بطلاها الرجل والسيدة."اتهجم عليا وعاوز يقتل عيالي" بهذه الكلمات بررت السيدة فعلتها، مطالبة الأهالي بعدم الاعتداء عليها بالضرب او إلحاق الضرر بها، مضيفة "السكينة

مفاجأة صادمة كشفتها المعاينة أن الجسم الغريب جثة قتيل ملفوفة في بطانية وأكياس بلاستيكية تشبه تلك المستخدمة في جمع القمامة، مما يشير إلى وجود جريمة بطلاها الرجل والسيدة.



"اتهجم عليا وعاوز يقتل عيالي" بهذه الكلمات بررت السيدة فعلتها، مطالبة الأهالي بعدم الاعتداء عليها بالضرب او إلحاق الضرر بها، مضيفة "السكينة كانت على رقبتنا.. هو السبب".



دقائق معدودة تحولت معها منطقة المريوطية إلى أشبه بثكنة عسكرية، سيارات الشرطة خاصة الانتشار السريع طوقت المكان تزامنا مع وصول فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية للمعاينة.



مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة أكد أن الأمر قيد الفحص، وأن ملابسات الجريمة لا تزل غير واضحة لحين استجواب المتهمين.









