المالية: ربط برامج الوزارات والهيئات برؤية مصر 2030

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكدت وزارة المالية اليوم، الأحد، الانتهاء من إعداد الاستمارة الموحدة لموازنة "البرامج والأداء" و"مصفوفة البرامج" بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومن المقرر إرسالها إلى الجهات الإدارية الموازنية خلال الأيام المقبلة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم الالتزام بهذه الاستمارة الموحدة في إعداد موازنة العام المالي المقبل، ليتم ربط برامج الوزارات والهيئات برؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة وتوحيد الأنشطة المتشابهة.

وأضافت "المالية" أن الاستمارة ترسخ دعائم الانضباط المالي، وترفع كفاءة الإنفاق العام بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة وفق الأولويات المحددة التي يفرضها الواقع، على النحو الذي يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة. وقال محمد السبكي، رئيس قطاع