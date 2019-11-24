جريمة

ومن الحب ما قتل.. انتحار شاب تزوجت حبيبته بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
انتحار
انتحار
"ومن الحب ما قتل".. مقولة تنطبق على طالب بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، والذى أقدم على الانتحار داخل منزله الكائن بعزبة الورداني بدائرة قسم شرطة المنتزه، شرق المدينة، وذلك بعد تناوله قرص حفظ الغلال أو ما يعرف بـ"الحبة القاتلة" للتخلص من حياته وفارق على إثرها الحياة مباشرة وفشلت محاولات إنقاذه، وتبين أنه أُصيب خلال الآونة الأخيرة بحالة اكتئاب شديدة وحالة نفسية سيئة بعد أن فقد حبيبته للأبد والتى تزوجت من غيره حيث أثبتت التحريات أن حبيبته نجلة عمه.
fدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر وتبين أنها حالة انتحار.بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشاب يدعى "ع.م.ح"، 23 عامًا، طالب بالفرقة الرابعة، في كلية الآداب جامعة الإسكندرية،
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في واقعة «قطار شبين».. إحالة 8 عاملين بالسكك الحديد إلى المحاكمة

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 متهمين من العاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة التأديبية، وذلك لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة الأمر الذي أدى إلى تعريض حياة المواطنين للخطر. تلقت النيابة الإدارية بلاغ وزير النقل بشأن واقعة تحرك القطار رقم 420 يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر الماضي من محطة شبين القناطر بدون سائق معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر. قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأحد، إن اللجنة الفنية انتهت إلى فحص المشكلة، وتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة من استمعت لأقوالهم النيابة خلال التحقيقات ومقاطع الفيديو التي صورها الركاب وعدد من المواطنين عن صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة ومسؤولية المتهمين.
محكمة-النقض

تأجيل طعن متهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي إلى 26 يناير

أرجأت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من 9 متهمين على أحكام الإعدام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق ، وسرقة سيارته، لجلسة 26 يناير المقبل لاستكمال المرافعة. وكانت محكمة الجنايات قضت في سبتمبر 2017 بالإعدام لـ9 متهمين بالقضية، والحبس سنتين لاثنين، وبراءة اثنين آخرين. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين جمعتهم ميولهم الإجرامية وشهوة جمع المال الحرام، مستغلين حالة الانفلات الأمني في البلاد عام 2013، فكونوا تشكيلًا عصابيًا، لارتكاب جرائم سرقة السيارات، مع الاتفاق على توزيع الغنائم فيما بينهم.
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جثة على حافة الترعة..كواليس جريمة كشفتها صدفة بالهرم

العاشرة صباح اليوم الأحد، بدت الأجواء مألوفة بمنطقة المريوطية، كعادته كل صباح خرج "محمود" مستقلا سيارته في طريقه إلى محل عمله مارا بالقرب من ترعة المريوطية في سيناريو يومي متكرر، تبدلت أحداثه ذلك الصباح لدة ملاحظته رجل وسيدة يتخلصان من جوال "شكارة" بداخلها جسم غريب وفور رؤيتهما له بادرا بالهرب بعدما بدت عليهما علامات الارتباك، مما دفعه لمطاردتهما بسيارته حتى تمكن من ضبطهما والتحفظ عليهما بمساعدة المارة واستدعاء قوات الأمن بقسم شرطة الهرم وضباط الفرقة.
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«الصلح خير» في 131 مخالفة مرورية بشوارع الجيزة

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن تحرير 4209 مخالفات مرورية متنوعة.
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مصرع مسنة.. ظنت أنها مخطوفة فقتلها سائق تاكسي

"دبلة وخاتم ذهب وساعة يد" كانت هي المحصلة النهائية التى تركتها مسنة فى العقد الثامن من العمر، تم العثور على جثتها داخل مصرف على الطريق الدائري بحي الرمل، شرق مدينة الإسكندرية، ولم يتم الاستدلال على هويتها، حتى تمكنت فريق البحث الجنائي من كشف لغز العثور على الجثة، إذ تبين أن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة والتي بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الرمل يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز ترتدي متعلقاتها الذهبية داخل مصرف، دون هوية ولا يوجد عليها أي إصابات ظاهرية.
طعنات-سكين-جريمة

صاحب محل يطعن عامل نظافة بسبب غبار الأتربة

أقدم صاحب محل على طعن عامل نظافة بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، في العقد الرابع من العمر، بسبب رفض الأول السماح للثاني بكنس الأتربة نتيجة للغبار الناتج عنها، فاستل سلاحا أبيض "كاتر" وطعن به العامل في يديه، بشارع 30 بمنطقة سيدى بشر، شرق محافظة الإسكندرية، لتصبح هذه هي الواقعة الثانية بعد أقل من 48 ساعة، بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ لقسم شرطة المنتزه أول، بتعرض عامل نظافة للطعن.
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انتحار طالبة بالمنيا: شقيقها منعها من الذهاب للكلية

انتحرت طالبة مقيمة في مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، بتناول كوب مياه بداخله قرص غلة سام، وكشفت تحريات المباحث الجنائية الأولية عن وجود خلافات مع شقيقها الطالب الجامعي الذي حاول منعها من الذهاب لكليتها. وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بوصول "أمنية. ع"، 17 عاما، طالبة بكلية حقوق بجامعة المنيا، مقيمة بمركز دير مواس، إلى المستشفى العام، مصابه بإدعاء تناول قرص غلة سام وفي أثناء إسعافها لفظت أنفاسها الأخيرة.
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وجبة ونسكافيه.. المشهد الأخير في جريمة عشة الحوامدية

وجبة كشري لطالما تناولاها معًا، وكوب نسكافيه بمذاق مميز على حطب وسط مساحة خضراء، ولقاء جنسي محتمل، هكذا بدت الصورة لكن أحلام "منال" الوردية انتهت بها جثة ممزقة داخل جوال ملقى على حافة رشاح بالكاد تجري فيه المياه. تلخص الكلمات السابقة جريمة قتل بشعة دارت أحداثها فى مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة مطلع شهر أكتوبر الماضي، لكن رجال المباحث مكثوا 3 أسابيع حتى اكتملت الصورة ونجحوا في فك طلاسمها وكشف غموض واقعة أضحت حديث الساعة الذى يتناقله أهالي المركز البسيط.
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