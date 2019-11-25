الدراما والانتقاد.. 6 علامات لهوس السيطرة عند شريكك

يجب عليك بناء كيان خاص بك، لا تسمح لأحد أن يشكلك كما يجب، احتفظ دائمًا بتفاصيل ملابسك، وأفكارك، وهيئتك، فكل هذه الأشياء تمثل هويتك، فلا تتخلَّ عنها لترضي غيرك
نعيش في عالم صغير وهو المجتمع، نقابل كل يوم أشخاصا وعادات مختلفة، وعند النظر في علم التحليل النفسي، ستجد أنه من الصعب فهم كل شخص بسهولة؛ لذا يجب الحرص جيدا عند التعامل مع الآخرين، فهناك بعض الأشخاص يحبون الظهور والسيطرة على الآخرين، ولديهم شغف السيطرة على كل شيء، هذه النوعية من الأفراد تحاول جاهدة إلغاء دورك، سواء كان في العمل أو في أي مكان؛ لذا لا بد من التعرف على العلامات التي تظهر على مثل هؤلاء الأشخاص، لتعلم جيدًا كيفية التعامل معهم، نقلًا عن "health line".
توجد نوعية من الأشخاص يطلق عليهم "مهووسو السيطرة"، قد تجدهم في أى مكان، بين الأصدقاء أو الأقارب، بما في ذلك العمل والعلاقات السطحية، وحتى مع الغرباء، ولكن هذه النوعية من الأشخاص تمارس أساليب غير محببة على الآخرين؛ لذا يجب التحلي بشخصية قوية، قادرة على التعامل والانغماس في هذا المجتمع؛ لذا لا بد من التعرف
توجد نوعية من الأشخاص يطلق عليهم "مهووسو السيطرة"، قد تجدهم في أى مكان، بين الأصدقاء أو الأقارب، بما في ذلك العمل والعلاقات السطحية، وحتى مع الغرباء، ولكن هذه النوعية من الأشخاص تمارس أساليب غير محببة على الآخرين؛ لذا يجب التحلي بشخصية قوية، قادرة على التعامل والانغماس في هذا المجتمع؛ لذا لا بد من التعرف على العلامات التي تظهر على الأشخاص الذين يحبون السيطرة، للتعامل معهم بحرص شديد، وفى ما يلي بعضها:
1- إلقاء اللوم عليك دائمًا
يقوم من يحبون فرض السيطرة بإلقاء اللوم عليك دائمًا، حتى على الأشياء الصغيرة التي لا قيمة لها، فإذا حدث شيء خطأ، يتخذون دائمًا دور الضحية، ويجعلونك تعتقد أنك المسؤول عن كل هذه الأشياء، ودائمًا ستسمع منهم جملا مثل "إنه خطؤك"، أو "كان لا ينبغي فعل ذلك".
2- ينتقدونك باستمرار
الشخص المسيطر يحاول دائمًا التقليل من ثقتك بنفسك، من خلال انتقادك باستمرار في الأماكن العامة، أو أمام الجميع، وفى ما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
- تضخيم عيوبك في العمل (الإشارة دائمًا إلى الأخطاء في رسالة بريد إلكتروني، على سبيل المثال).
- عدم الاعتراف عندما تفعل شيئا صحيحا.
- الغضب بشكل غير منطقي إذا لم ترد على هاتفك فورًا.
- انتقاد طريقة الملابس أو الكلام.
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3- يعيشون في دراما
إذا كان لديك نجاح كبير في العمل، فقد يقوم الشخص المسيطر على الفور بتغيير الموضوع إلى شيء قمت بفعله في هذا اليوم وأزعجه كثيرًا، وذلك من أجل تشتيت انتباهك بأي شكل من الأشكال، وقد يفسدون أيضًا علاقتك مع الآخرين.
4- يمارسون معك أساليب الترهيب
قد يمارس شخص ما التحكم المفرط بشكل دائم، مع استخدام أساليب للتخويف، ليمنعك من التعبير عن نفسك؛ فعلى سبيل المثال، يقاطعك دائمًا فى أثناء الاجتماع لإبداء رأيه، أو التحدث بطريقة سخيفة معك أمام الجميع، وقد يقومون أيضًا بتهديدك من خلال بعض النكات: "إذا لم تقم بتشغيل هذا، فسوف أبدأ في إزالة مكتبك، أنا فقط أمزح!".
5- الغيرة لأسباب غير مبررة
يريدون دائمًا لفت انتباهك، وتخصيص كل وقتك لهم، ويشعرون بالغيرة عندما تقوم بعمل خطط مع غيرهم، وتوجد مواقف تتضح فيها الغيرة بشكل كبير؛ على سبيل المثال، إلقاء التعليقات السلبية عند رؤيتك مع أصدقاء آخرين، فهم يحددون لك من ترى وأين تذهب، وإذا فعلت شيئا آخر، ستحصل على ردود سلبية، فهم يتعاملون مع الآخرين كأنهم ملكية خاصة.
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6- يحاولون تغييرك
يسعون دائمًا إلى تغيير أفكارك ونظرتك للحياة، إضافة إلى تغيير مظهرك الخارجي، حتى تنال إعجابهم، فأنت محاصر من جميع الجوانب، وربما يتدخلون في الهوايات التي ترغب في ممارستها، فأنت مقيد، وليس لك الحق في التحدث أو الاعتراض.
يجب عليك بناء كيان خاص بك، لا تسمح لأحد أن يشكلك كما يجب، احتفظ دائمًا بتفاصيل ملابسك، وأفكارك، وهيئتك، فكل هذه الأشياء تمثل هويتك، فلا تتخلَّ عنها لترضي غيرك، إضافة إلى ذلك، تعلم كيفية الدفاع عن نفسك وسط بيئة العمل، دون أن تفقد أعصابك.
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