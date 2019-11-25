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الدراما والانتقاد.. 6 علامات لهوس السيطرة عند شريكك

يجب عليك بناء كيان خاص بك، لا تسمح لأحد أن يشكلك كما يجب، احتفظ دائمًا بتفاصيل ملابسك، وأفكارك، وهيئتك، فكل هذه الأشياء تمثل هويتك، فلا تتخلَّ عنها لترضي غيرك
تحرير:إسراء سليمان ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
السيطرة على الآخرين
السيطرة على الآخرين
نعيش في عالم صغير وهو المجتمع، نقابل كل يوم أشخاصا وعادات مختلفة، وعند النظر في علم التحليل النفسي، ستجد أنه من الصعب فهم كل شخص بسهولة؛ لذا يجب الحرص جيدا عند التعامل مع الآخرين، فهناك بعض الأشخاص يحبون الظهور والسيطرة على الآخرين، ولديهم شغف السيطرة على كل شيء، هذه النوعية من الأفراد تحاول جاهدة إلغاء دورك، سواء كان في العمل أو في أي مكان؛ لذا لا بد من التعرف على العلامات التي تظهر على مثل هؤلاء الأشخاص، لتعلم جيدًا كيفية التعامل معهم، نقلًا عن "health line".
توجد نوعية من الأشخاص يطلق عليهم "مهووسو السيطرة"، قد تجدهم في أى مكان، بين الأصدقاء أو الأقارب، بما في ذلك العمل والعلاقات السطحية، وحتى مع الغرباء، ولكن هذه النوعية من الأشخاص تمارس أساليب غير محببة على الآخرين؛ لذا يجب التحلي بشخصية قوية، قادرة على التعامل والانغماس في هذا المجتمع؛ لذا لا بد من التعرف
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النوم -في-مكان جديد

الإرهاق وزيادة ضربات القلب.. هكذا يؤثر الشتاء في نومك

يؤثر كل فصل من فصول السنة على الجسم بشكل مختلف، ولكن الشتاء له دور كبير في التأثير على النوم، حيث يستطيع أن يرسل إشارات إلى حركة العين السريعة خلال النوم. من أجل حفاظ الجسم على درجة حرارته الطبيعية في الشتاء، يمر بتغيرات مختلفة، ولكن كيف يؤثر الشتاء في النوم؟.. هناك طرق سلبية وإيجابية لهذا التأثير، ولكن قبل التعرف على التفاصيل، فغالبا ما تصيبك حالة من الخمول والكسل وحاجتك إلى ساعات أطول للبقاء في السرير في الأيام الباردة، لذا تعرف على ما يفعله الشتاء في جسمك وفقا لما ذكره موقع Best Life.
المرأة الحامل وأشعة الشمس

استعدي للغثيان.. 5 نصائح للمرأة الحامل خلال السفر

تتعرض المرأة الحامل فى أثناء رحلة الحمل إلى العديد من المخاطر، فهي تحمل بداخلها روحا، تنتظر أن تأتي إلى الحياة، وقد تتعرض الحامل للإجهاض نتيجة عدم تناول نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم في هذه الفترة، وليس ذلك فقط، فأيضًا بذل المجهود والتعرض للتوتر والضغط والقلق يزيد من فرص تعرضها للإجهاض. وبجانب ذلك، يمثل السفر خطورة كبيرة؛ لذا توجد بعض احتياطات الأمان التي يجب وضعها في الحسبان للحفاظ على صحة الجنين، نقلًا عن "times of india".
اجهاد قيادة السيارات

الإجهاد والتوتر أثناء القيادة يعرضانك للموت المفاجئ

عندما تكون عالقا في الزحام، حينما تقود سيارتك، فغالبًا ما تشعر بالضغط والإجهاد، حيث هناك العديد من الأشياء الخاطئة التي تحدث على الطريق، كسائق كاد يصدم سيارتك، أو آخر لم ينظر جيدًا في الوقت الذي تتجه فيه ما بين رصيف وآخر، وجميع هذه الأمور تتسبب في تسارع ضربات قلبك وارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ. يعتقد الباحثون أن التعرض المنتظم للضغوطات خاصة على الطرق وقت قيادة السيارات له تأثير على الصحة الجسدية على المدى الطويل، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
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