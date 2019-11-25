الدراما والانتقاد.. 6 علامات لهوس السيطرة عند شريكك

يجب عليك بناء كيان خاص بك، لا تسمح لأحد أن يشكلك كما يجب، احتفظ دائمًا بتفاصيل ملابسك، وأفكارك، وهيئتك، فكل هذه الأشياء تمثل هويتك، فلا تتخلَّ عنها لترضي غيرك

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

السيطرة على الآخرين

نعيش في عالم صغير وهو المجتمع، نقابل كل يوم أشخاصا وعادات مختلفة، وعند النظر في علم التحليل النفسي، ستجد أنه من الصعب فهم كل شخص بسهولة؛ لذا يجب الحرص جيدا عند التعامل مع الآخرين، فهناك بعض الأشخاص يحبون الظهور والسيطرة على الآخرين، ولديهم شغف السيطرة على كل شيء، هذه النوعية من الأفراد تحاول جاهدة إلغاء دورك، سواء كان في العمل أو في أي مكان؛ لذا لا بد من التعرف على العلامات التي تظهر على مثل هؤلاء الأشخاص، لتعلم جيدًا كيفية التعامل معهم، نقلًا عن "health line".

توجد نوعية من الأشخاص يطلق عليهم "مهووسو السيطرة"، قد تجدهم في أى مكان، بين الأصدقاء أو الأقارب، بما في ذلك العمل والعلاقات السطحية، وحتى مع الغرباء، ولكن هذه النوعية من الأشخاص تمارس أساليب غير محببة على الآخرين؛ لذا يجب التحلي بشخصية قوية، قادرة على التعامل والانغماس في هذا المجتمع؛ لذا لا بد من التعرف