سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 657 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1462 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 657 جنيهًا. عيار 24: 751 جنيهًا. عيار 18: 563 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5256 جنيها. وكان الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر قد تراجع خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب. وارتفع
اقرأ المزيد
عمرو طلعت

طلعت: 11.5 ترليون دولار حجم الاقتصاد الرقمي عالميا

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على سعي مصر إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في ظل رئاستها للاتحاد الافريقي لتحقيق التحول الرقمي في أفريقيا، مشيرا إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي وصل 11.5 تريليون دولار. واستعرض الوزير، خلال مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019، الرؤية المصرية في سبيل تحقيق ذلك. وترتكز الرؤية على عدة أمور هي، تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن من خلالها إتاحة خدمات الاتصالات والإنترنت، تقديم خدمات رقمية للمواطنين في كافة أنحاء القارة.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

فرض رسوم جديدة على تذاكر القطارات والسينما والملاهي

قررت وزارة التضامن الاجتماعي فرض رسوم إضافية بدءًا من أول ديسمبر، على أجر دخول دور السينما والملاهي، وتذكرة السكة الحديد الدرجة الأولى والثانية، وكل رسالة أو برقية أو تليفون «ترنك»، وكل رسالة بريدية. ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، الأحد، قرار الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، الذي جاء فيه أنه تضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها في هذا القرار إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
دولارات

الدولار يرتفع في 4 بنوك في ختام تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في البنك العقاري المصري بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرشين ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في كل من المصرف المتحد، وبنك عودة ليسجل نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء، بينما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مسجلا نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: ربط برامج الوزارات والهيئات برؤية مصر 2030

أكدت وزارة المالية اليوم، الأحد، الانتهاء من إعداد الاستمارة الموحدة لموازنة "البرامج والأداء" و"مصفوفة البرامج" بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومن المقرر إرسالها إلى الجهات الإدارية الموازنية خلال الأيام المقبلة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم الالتزام بهذه الاستمارة الموحدة في إعداد موازنة العام المالي المقبل، ليتم ربط برامج الوزارات والهيئات برؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة وتوحيد الأنشطة المتشابهة.
اقرأ المزيد من الأخبار
اسعار-الذهب-دهب (5)

انخفاض جديد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه وحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1465 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 655 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1466 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 5 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 5 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1451 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

هبوط حاد في أسعار الذهب والجرام يفقد 9 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام نحو 9 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1486 دولار. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]