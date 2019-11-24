حار نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود البلاد، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره. وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من غرب البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار نهاية الفترة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، والرياح السطحية جنوبية شرقية

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 16 30شبين الكوم 15 29طنطا 15 29دمنهور 15 28الإسكندرية 16 29بلطيم 14 29مطروح 17 26السلوم 16 26سيوة 16 27بورسعيد 18 25دمياط 17 24الزقازيق 15 30الإسماعيلية