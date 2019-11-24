الصحة: 300 ألف عملية جراحية عاجلة خلال مبادرة الرئيس

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

وزيرة الصحة

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إنه تم الانتهاء من إجراء 300 ألف و874 عملية جراحية خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة، وذلك منذ إطلاقها في يوليو 2018 وحتى أمس السبت. قال الدكتور خالد مجاهد مستشار، وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة - في بيان اليوم الأحد: "إنه تم إجراء 125 ألفًا و822 عملية قسطرة قلب، و19 ألفًا و774 جراحة قلب مفتوح، و101 ألفًا و725 جراحة رمد، و12 ألفًا و655 جراحة مخ وأعصاب، و13 ألفًا و501 جراحة عظام، و15 ألفًا و555 جراحة أورام".

وأضاف "أنه نم الانتهاء من 2077 زراعة قوقعة، و194 زراعة كلى و283 زراعة كبد، وإجراء أول عملية قسطرة طرفية ضمن التخصصات الجديدة التي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية مؤخرًا"، مشيرًا إلى أنه تم تحويل 5068 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبيًا والتأكد من عدم حاجتهم لأي