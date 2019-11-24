الصحة: 300 ألف عملية جراحية عاجلة خلال مبادرة الرئيس

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إنه تم الانتهاء من إجراء 300 ألف و874 عملية جراحية خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة، وذلك منذ إطلاقها في يوليو 2018 وحتى أمس السبت.
قال الدكتور خالد مجاهد مستشار، وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة - في بيان اليوم الأحد: "إنه تم إجراء 125 ألفًا و822 عملية قسطرة قلب، و19 ألفًا و774 جراحة قلب مفتوح، و101 ألفًا و725 جراحة رمد، و12 ألفًا و655 جراحة مخ وأعصاب، و13 ألفًا و501 جراحة عظام، و15 ألفًا و555 جراحة أورام".
وأضاف "أنه نم الانتهاء من 2077 زراعة قوقعة، و194 زراعة كلى و283 زراعة كبد، وإجراء أول عملية قسطرة طرفية ضمن التخصصات الجديدة التي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية مؤخرًا"، مشيرًا إلى أنه تم تحويل 5068 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبيًا والتأكد من عدم حاجتهم لأي
وأضاف "أنه نم الانتهاء من 2077 زراعة قوقعة، و194 زراعة كلى و283 زراعة كبد، وإجراء أول عملية قسطرة طرفية ضمن التخصصات الجديدة التي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية مؤخرًا"، مشيرًا إلى أنه تم تحويل 5068 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبيًا والتأكد من عدم حاجتهم لأي تدخلات جراحية.
وأوضح مجاهد أنه يتم متابعة هذه الحالات باستمرار واتخاذ اللازم فورًا حيال حدوث أية تطورات صحية لهم، منوهًا بأن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 42% تليها جراحات الرمد بنسبة 33.8%.
بدوره، قال الدكتور خالد عاطف، منسق عام المشروع والمدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة (قوائم الانتظار): "إن مستشفيات الوزارة المشاركة في المبادرة أجرت 185 ألفًا و708 عمليات جراحية بنسبة 62% من العمليات التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد 77 ألفًا و436 عملية بنسبة 26% من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان".
وأضاف: "أن المريض لا يتحمل أية تكلفة مالية مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، حيث أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن (15300) الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.
وأوضح عاطف أنه تم عقد ورشة عمل للجنة العليا للقلب برئاسة الدكتور أحمد نصار عميد طب جامعة عين شمس سابقًا، وعضوية (الدكتور شريف الطوبجي، رئيس قسم القلب بجامعة القاهرة سابقًا - والدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب)؛ لمناقشة ما تم تطبيقه بشأن تقرير اللجنة الثلاثية الجديد لطلب إجراء القساطر القلبية، وكذلك تقرير ما بعد الإجراء للقساطر القلبية الجديد.
وأشار إلى أنه تم تشكيل مجموعات من شباب الأطباء الباحثين للمشاركة في وضع البروتوكولات الجديدة الخاصة بكافة إجراءات القساطر القلبية؛ تمهيدًا لتعميمها على كافة المستشفيات للوصول إلى أفضل خدمة طبية للمرضى.