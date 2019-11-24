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الصحة: 300 ألف عملية جراحية عاجلة خلال مبادرة الرئيس

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إنه تم الانتهاء من إجراء 300 ألف و874 عملية جراحية خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة، وذلك منذ إطلاقها في يوليو 2018 وحتى أمس السبت. قال الدكتور خالد مجاهد مستشار، وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة - في بيان اليوم الأحد: "إنه تم إجراء 125 ألفًا و822 عملية قسطرة قلب، و19 ألفًا و774 جراحة قلب مفتوح، و101 ألفًا و725 جراحة رمد، و12 ألفًا و655 جراحة مخ وأعصاب، و13 ألفًا و501 جراحة عظام، و15 ألفًا و555 جراحة أورام".
وأضاف "أنه نم الانتهاء من 2077 زراعة قوقعة، و194 زراعة كلى و283 زراعة كبد، وإجراء أول عملية قسطرة طرفية ضمن التخصصات الجديدة التي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية مؤخرًا"، مشيرًا إلى أنه تم تحويل 5068 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبيًا والتأكد من عدم حاجتهم لأي
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طقس-حار (4)

حار نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود البلاد، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره. وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من غرب البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار نهاية الفترة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، والرياح السطحية جنوبية شرقية
اغتصاب (5)

مصدر مسؤول ينفي تعرض لاجئات إفريقيات بمصر لاعتداءات جنسية

أكد مصدر مسؤول عدم صحة التقرير الذي أذاعته وكالة "رويترز"، تحت عنوان "لاجئات إفريقيات بمصر يتحدثن عن تصاعد الاعتداءات الجنسية عليهن"، واصفا هذا التقرير بأنه "كاذب وملفق جملة وتفصيلا"، مشيرا إلى أن هذا التقرير أغفل أسماء اللاجئات اللاتي ادعى أنهن مجني عليهن وأماكن وقوع الحوادث إلى جانب ما ثبت من عدم تحرير محاضر لوقائع الاعتداء التي أشار إليها. وذكر المصدر أن "رويترز" نشرت تصريحات منسوبة للاجئة السودانية فاطمة عبدالقادر، وادعت أنها تعمل بمنظمة "تضامن لتقديم الدعم النفسي والصحي والخدمات الثقافية للمصريات والمهاجرات"، وتبين أن المذكورة تركت العمل بالمنظمة منذ عام 2014، وبالتواصل معها نفت أي تواصل لها مع "رويترز" أو علمها بوجود حالات اعتداء.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: أنفقنا 4 تريليونات جنيه على البنية التحتية في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن إجمالي ما أنفقته الدولة على البنية الأساسية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 4 تريليونات جنيه (أي ما يعادل 250 مليون دولار)، مطالبا المستثمرين بالمشاركة فى البنية التحتية الأفريقية دون خوف، واقترح السيسي خلال مداخلة بالمائدة المستديرة المنعقدة في إطار فعاليات منتدى أفريقيا 2019، تعميم الخطة المصرية في مجال البنية التحتية على أن تشمل دول القارة الأفريقية في كل المجالات سواء السكك الحديدية أو الطرق أو البنية المعلوماتية وغيرها، داعيا الشركات العملاقة التي تعمل في هذه المجالات للمشاركة في هذه المشروعات لتوفير الوقت والجهد.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي: ضعف الإرادة السياسية فساد لن نسمح به

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تجابه الفساد بكل أشكاله وصوره من خلال الرقمنة ودعم المؤسسات التي تكافح الفساد، مشددا على أن مصر لن تسمح بالفساد والفاسدين فيها، وقال تعقيبا على أسئلة المستثمرين بجلسة المائدة المستديرة، بمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2019: "إن ضعف الإدارة فساد، وعدم القدرة على العمل الجيد فساد، وضعف التعليم فساد، والإرادة السياسية الضعيفة أو المترددة فساد"، مضيفا "آن الفساد هو تخريب للقدرات، فلو الإرادة السياسية الموجود في الدولة فعلا لديها قناعة حقيقية بأنها تواجه، ستقوم ببذل كل الجهد المؤسسي لمحاربة الفساد".
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مجلس-النواب (1)

ننشر تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية في شركات قطاع الأعمال

كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية والإدارية داخل قطاعات شركات قطاع الأعمال، موضحًا أنها تمت على 3 محاور للعمل، الأول يتعلق بمحور الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والثاني يتعلق بالتطوير وضخ أموال لتحقيق عنصر الاستثمار. وأشار توفيق خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة فرج عامر، إلى تعديل القانون رقم 203، موضحًا أنه كان يعالج مشاكل القطاع العام وأن التعديل استهدف تحقيق خطوة نحو تحرير الشركات بما يمكنها من منافسة القطاع الخاص، بعدما احتل مساحة كبيرة من السوق بخلاف إجراءات الحوكمة وزيارة الشفافية.
اللجنة-العامة-لمجلس-النواب (4)

«اقتصادية النواب» توافق على اتفاقية بـ14 مليون دولار

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 519 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24 / 7 / 2019. جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث أوضح كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع، أن الشركة تفرغ حبوب لهيئة السلع التموينية 7 مليون طن سنويا، وأحيانا يحدث تكدس بواخر يؤدي إلى تحميل الدولة أعباء مالية ، حيث أن غرامة تأخير الباخرة الواحدة لمدة 24 ساعة تكلف الدولة 20 ألف دولار يوميا، لذلك فكرنا في التوسع من خلال ميناء رصيف عباس بشرق بورسعيد.
السيسى

السيسي: 78 مليار دولار إجمالي تدفقات النقد الأجنبي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تدفقات النقد الأجنبي ارتفعت لتبلغ 78 مليار دولار في عام 2018- 2019 مقارنة بـ61 مليار دولار في عام 2007- 2008 بنسبة نمو 28%، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنةً بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013، وهو ما يعد أحد أهم معايير ركائز الاستقرار الاقتصادي. وأضاف السيسي أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما هو إلا بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد والإرادة الحقيقية للمضي قدمًا لاستكمال تلك المسيرة.
الرئيس-السيسى

السيسي: مصر الثالثة عالميا في ارتفاع معدلات النمو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.6% خلال العام المالي 2018- 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام المقبل، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 2013- 2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية. وأضاف الرئيس أن معدل التضخم العام حقق انخفاضا غير مسبوق في سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3% مقارنة بـ17.5% في ذات الشهر من العام السابق.
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