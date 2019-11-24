الدولار يرتفع في 4 بنوك في ختام تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في البنك العقاري المصري بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرشين ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في كل من المصرف المتحد، وبنك عودة ليسجل نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء، بينما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مسجلا نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.

واستقر سعر الدولار في كل من بنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء. كما استقر سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك المشرق ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء. واستقر سعر بنك كريدي إجريكول،