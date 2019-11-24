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الإسكان: إنشاء مدينتي السويس وغرب بورسعيد 2020

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية لشباب الأعمال تحت عنوان «التنمية العمرانية المتكاملة.. رؤية الحكومة والقطاع الخاص لخلق الفرص الاستثمارية»
تحرير:أمل نبيل ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
خالد عباس- نائب وزير الإسكان
خالد عباس- نائب وزير الإسكان
قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن معدل الزيادة السكانية في مصر نحو 3 ملايين مواطن، مشيرا إلى أن عدد السكان المتوقع في مصر بحلول 2052 يتراوح بين 150 و180 مليون نسمة. وأضاف عباس خلال مؤتمر "التنمية العمرانية المتكاملة.. رؤية الحكومة والقطاع الخاص لخلق الفرص الاستثمارية"، اليوم الأحد، أن الوزارة انتهت من 650 ألف وحدة سكنية حتى الآن وتم تسليمها للمواطنين. وأكد نائب وزير الإسكان أن الفرص الاستثمارية في المناطق العشوائية التي تمت إعادة هيكلتها مرة أخرى موجودة ولا بد أن ندعم الاستثمار فيها من قبَل القطاع الخاص.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى أنه سيجري بدء أعمال التنفيذ بمدينتي السويس الجديدة وغرب بورسعيد مطلع العام المقبل، مضيفا أنه جرى وضع مخطط 2052 بمشاركة كل وزارات الحكومة وليس الإسكان فقط. إنشاء 27 مدينة جديدة كشف عباس عن التخطيط الحالي لمدينتي السويس الجديدة وغرب بورسعيد، والصادر لهما قرار جمهوري، على أن
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بنك مصر

«بنك مصر»: قرض بـ500 مليون يورو لتمويل المشروعات

وقع محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة «بنك مصر»، مع فلافيا بلانزا الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط في بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ ذكر البنك في بيان اليوم الأحد، أن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء في إطار قيام «بنك مصر» بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل مدة القرض إلى 3 سنوات حيث يساهم في تعزيز موارد العملات الأجنبية للبنك المستخدمة لتمويل هذه المشروعات.
بورصة (2)

البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه بمبيعات محلية وعربية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.49 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إى جى إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 14050.16 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 539.25 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1417.56 نقطة.
عمرو طلعت

طلعت: 11.5 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمي عالميا

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على سعي مصر إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في ظل رئاستها للاتحاد الافريقي لتحقيق التحول الرقمي في أفريقيا، مشيرا إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي وصل 11.5 تريليون دولار. واستعرض الوزير، خلال مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019، الرؤية المصرية في سبيل تحقيق ذلك. وترتكز الرؤية على عدة أمور هي، تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن من خلالها إتاحة خدمات الاتصالات والإنترنت، تقديم خدمات رقمية للمواطنين في كافة أنحاء القارة.
البنك-المركزى-المصرى

إطلاق مبادرة التحصيل الإلكتروني لقسط التمويل العقاري

أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل. وتأتي المبادرة في إطار تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات بتطوير وميكنة نظم الدفع والتحصيل، والتعاون مع كل مؤسسات الدولة لإيجاد أفضل السبل نحو تقديم خدمة أيسر للمواطن المصري. وتساعد الخدمة عملاء الصندوق المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي على سداد أقساط وحداتهم السكنية من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية.
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