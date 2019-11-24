الإسكان: إنشاء مدينتي السويس وغرب بورسعيد 2020
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية لشباب الأعمال تحت عنوان «التنمية العمرانية المتكاملة.. رؤية الحكومة والقطاع الخاص لخلق الفرص الاستثمارية»
تحرير:أمل نبيل
٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
خالد عباس- نائب وزير الإسكان
قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن معدل الزيادة السكانية في مصر نحو 3 ملايين مواطن، مشيرا إلى أن عدد السكان المتوقع في مصر بحلول 2052 يتراوح بين 150 و180 مليون نسمة.
وأضاف عباس خلال مؤتمر "التنمية العمرانية المتكاملة.. رؤية الحكومة والقطاع الخاص لخلق الفرص الاستثمارية"، اليوم الأحد، أن الوزارة انتهت من 650 ألف وحدة سكنية حتى الآن وتم تسليمها للمواطنين.
وأكد نائب وزير الإسكان أن الفرص الاستثمارية في المناطق العشوائية التي تمت إعادة هيكلتها مرة أخرى موجودة ولا بد أن ندعم الاستثمار فيها من قبَل القطاع الخاص.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى أنه سيجري بدء أعمال التنفيذ بمدينتي السويس الجديدة وغرب بورسعيد مطلع العام المقبل، مضيفا أنه جرى وضع مخطط 2052 بمشاركة كل وزارات الحكومة وليس الإسكان فقط.
إنشاء 27 مدينة جديدة
كشف عباس عن التخطيط الحالي لمدينتي السويس الجديدة وغرب بورسعيد، والصادر لهما قرار جمهوري، على أن
وأشار نائب وزير الإسكان إلى أنه سيجري بدء أعمال التنفيذ بمدينتي السويس الجديدة وغرب بورسعيد مطلع العام المقبل، مضيفا أنه جرى وضع مخطط 2052 بمشاركة كل وزارات الحكومة وليس الإسكان فقط.
إنشاء 27 مدينة جديدة
كشف عباس عن التخطيط الحالي لمدينتي السويس الجديدة وغرب بورسعيد، والصادر لهما قرار جمهوري، على أن يبدأ العمل عليهما والتنفيذ الفعلي بهما مطلع العام المقبل، لتنضما إلى 27 مدينة جديدة يجرى تنفيذها حاليا، موضحا أن هناك 4 قطاعات رئيسية تعمل عليها الوزارة وهي مشروعات "الإسكان الاجتماعي" الذي تم تنفيذ 350 ألف وحدة منه ومن المقرر الوصول بإجمالي المنفذ فى المشروع إلى 600 ألف وحدة منتصف 2020، وتم تسليم 250 ألف مواطن لهذه الوحدات.
وأشار عباس إلى أنه تم الانتهاء من الوصول لـ10 آلاف عقد شهريا ضمن محور التمويل العقاري لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي التي تدخل ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لشريحة محدودي الدخل، بينما يتضمن المحور الثاني البنية الأساسية والطرق، فالوزارة تقوم بزيادة نسبة التغطية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرى والمحافظات باستمرار، فمصر تنتج حاليا نحو مليون م3 مياه يوميا بمختلف أنحاء الجمهورية، وهو تحدّ كبير لمصر، ومن المخطط فى يونيو المقبل الوصول لـ45% لنسبة تغطية الصرف الصحي للقرى، وتغطية المدن بالكامل بنهاية يونيو 2019.
وأكد عباس أن المحور الثالث يتضمن تطوير المناطق العشوائية، وذلك ضمن خطة تنتهي فى يونيو 2020، فهناك محاور ضمن ملف العشوائيات تتضمن مناطق الخطورة الداهمة التي لا يمكن أن يعيش المواطنون فيها مثل منطقة تل العقارب، فيتم توفير وحدات للمضارين من هذه المناطق وإعادة إنشاء المنطقة بالكامل، ومن المخطط تنفيذ الخطة بالكامل يناير المقبل.
وأوضح أن منطقة ماسبيرو أكبر منطقة غير مخططة داخل القاهرة ويتم إعادة تطويرها حاليا لتتناسب مع وجودها في قلب القاهرة، وكذلك منطقة بحيرة عين الصيرة وإعادة تخطيطها والاستفادة منها، وتم إنهاء أعمال تطوير البحيرة بنسبة 70%، وستضم مشروعات استثمارية كالفنادق.
وأضاف أن المحور الرابع يتضمن إنشاء مدن الجيل الرابع وتنفيذ شبكة من البنية الأساسية القوية التي تستوعب حجم تطوير كبير وتنفيذ مجتمعات عمرانية شاملة عليها، ومنها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
وقال نائب وزير الإسكان إن العاصمة الإدارية على مساحة 170 ألف فدان، والتي تفوق مساحتها محافظتي القاهرة والجيزة مجتمعتين، ويتم تطويرها على 3 مراحل، بدأ العمل بالمرحلة الأولى بها فى أبريل 2016 وتمكنت الوزارة خلال أكثر من 3 سنوات من تنفيذ أعمال متعددة فى المرحلة الأولى من المشروع ما بين حي سكني وبنية تحتية.
تنفيذ 60% من المناطق السكنية بحي المال والأعمال
وأوضح عباس أنه تم الوصول بحجم المنفذ بالأبراج السكنية في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية لأكثر من 60%، وتضم قاعدة البرج 18 ألف طن مكعب خرسانة لمدة 43 ساعة من الصب المتواصل، ومن المخطط فى يونيو المقبل الوصول لـ30 مترا جديدا، مضيفا: "من المخطط فى يونيو المقبل تنفيذ المعالم الرئيسية بمنطقة النهر الأخضر".