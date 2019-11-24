الإسكان: إنشاء مدينتي السويس وغرب بورسعيد 2020

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية لشباب الأعمال تحت عنوان «التنمية العمرانية المتكاملة.. رؤية الحكومة والقطاع الخاص لخلق الفرص الاستثمارية»

تحرير:أمل نبيل ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

خالد عباس- نائب وزير الإسكان

قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن معدل الزيادة السكانية في مصر نحو 3 ملايين مواطن، مشيرا إلى أن عدد السكان المتوقع في مصر بحلول 2052 يتراوح بين 150 و180 مليون نسمة. وأضاف عباس خلال مؤتمر "التنمية العمرانية المتكاملة.. رؤية الحكومة والقطاع الخاص لخلق الفرص الاستثمارية"، اليوم الأحد، أن الوزارة انتهت من 650 ألف وحدة سكنية حتى الآن وتم تسليمها للمواطنين. وأكد نائب وزير الإسكان أن الفرص الاستثمارية في المناطق العشوائية التي تمت إعادة هيكلتها مرة أخرى موجودة ولا بد أن ندعم الاستثمار فيها من قبَل القطاع الخاص.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أنه سيجري بدء أعمال التنفيذ بمدينتي السويس الجديدة وغرب بورسعيد مطلع العام المقبل، مضيفا أنه جرى وضع مخطط 2052 بمشاركة كل وزارات الحكومة وليس الإسكان فقط. إنشاء 27 مدينة جديدة كشف عباس عن التخطيط الحالي لمدينتي السويس الجديدة وغرب بورسعيد، والصادر لهما قرار جمهوري، على أن