فرض رسوم جديدة على تذاكر القطارات والسينما والملاهي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

غادة والي وزيرة التضامن

قررت وزارة التضامن الاجتماعي فرض رسوم إضافية بدءًا من أول ديسمبر، على أجر دخول دور السينما والملاهي، وتذكرة السكة الحديد الدرجة الأولى والثانية، وكل رسالة أو برقية أو تليفون «ترنك»، وكل رسالة بريدية. ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، الأحد، قرار الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، الذي جاء فيه أنه تضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها في هذا القرار إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشؤون المديريات رقم 4083 بتاريخ 13 أكتوبر الماضي. ونصت المادة الأولى من القانون على