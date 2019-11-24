جريمة

في واقعة «قطار شبين».. إحالة 8 عاملين بالسكك الحديد إلى المحاكمة

اللجنة الفنية انتهت إلى قيام المتهم الأول "قائد قاطرات بمحطة كوبري الليمون" بترك مقصورة القيادة بالقطار رقم 415 دون نزع طاقم القيادة ودون غلق المقصورة
تحرير:أ.ش.أ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
قطار - أرشيفية
قطار - أرشيفية
أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 متهمين من العاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة التأديبية، وذلك لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة الأمر الذي أدى إلى تعريض حياة المواطنين للخطر. تلقت النيابة الإدارية بلاغ وزير النقل بشأن واقعة تحرك القطار رقم 420 يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر الماضي من محطة شبين القناطر بدون سائق معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر. قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأحد، إن اللجنة الفنية انتهت إلى فحص المشكلة، وتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة من استمعت لأقوالهم النيابة خلال التحقيقات ومقاطع الفيديو التي صورها الركاب وعدد من المواطنين عن صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة ومسؤولية المتهمين.
إحالة 8 من العاملين بالسكك الحديد إلى المحاكمة في واقعة «قطار شبين» وأوضح المتحدث، أن اللجنة الفنية انتهت إلى قيام المتهم الأول (قائد قاطرات بمحطة كوبري الليمون) بترك مقصورة القيادة بالقطار رقم 415 دون نزع طاقم القيادة ودون غلق المقصورة أو تسليمها لملاحظ التشغيل حال انتهاء رحلته وتوقفه برصيف المرج
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«الصلح خير» في 131 مخالفة مرورية بشوارع الجيزة

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