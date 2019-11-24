في واقعة «قطار شبين».. إحالة 8 عاملين بالسكك الحديد إلى المحاكمة

اللجنة الفنية انتهت إلى قيام المتهم الأول "قائد قاطرات بمحطة كوبري الليمون" بترك مقصورة القيادة بالقطار رقم 415 دون نزع طاقم القيادة ودون غلق المقصورة

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

قطار - أرشيفية

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 متهمين من العاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة التأديبية، وذلك لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة الأمر الذي أدى إلى تعريض حياة المواطنين للخطر. تلقت النيابة الإدارية بلاغ وزير النقل بشأن واقعة تحرك القطار رقم 420 يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر الماضي من محطة شبين القناطر بدون سائق معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر. قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأحد، إن اللجنة الفنية انتهت إلى فحص المشكلة، وتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة من استمعت لأقوالهم النيابة خلال التحقيقات ومقاطع الفيديو التي صورها الركاب وعدد من المواطنين عن صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة ومسؤولية المتهمين.

إحالة 8 من العاملين بالسكك الحديد إلى المحاكمة في واقعة «قطار شبين» وأوضح المتحدث، أن اللجنة الفنية انتهت إلى قيام المتهم الأول (قائد قاطرات بمحطة كوبري الليمون) بترك مقصورة القيادة بالقطار رقم 415 دون نزع طاقم القيادة ودون غلق المقصورة أو تسليمها لملاحظ التشغيل حال انتهاء رحلته وتوقفه برصيف المرج

إحالة 8 من العاملين بالسكك الحديد إلى المحاكمة في واقعة «قطار شبين»



وأوضح المتحدث، أن اللجنة الفنية انتهت إلى قيام المتهم الأول (قائد قاطرات بمحطة كوبري الليمون) بترك مقصورة القيادة بالقطار رقم 415 دون نزع طاقم القيادة ودون غلق المقصورة أو تسليمها لملاحظ التشغيل حال انتهاء رحلته وتوقفه برصيف المرج إذ أنه كان يتعين عليه عند إيقاف القطار بالمحطة وقبل مغادرته لرحلته التالية قيام قائد القطار بربط القطار ونزع طاقم القيادة من الجرار وتسليمه لملاحظ التشغيل ليقوم بعد ذلك الأخير بتسليم طاقم القيادة لقائد الرحلة التالية، ومما مكن مجهولاً من العبث بالقطار وتحريكه دون سائق معرضاً حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر.

ونسبت التحقيقات إلى المتهم الثاني (ملاحظ تشغيل قطارات بمحطة شبين القناطر)، تراخيه عن استلام طاقم قيادة القطار 415 من المتهم الأول بعد انتهاء رحلته، وسمح للأخير بالانصراف من مقر عمله قبل تكليف قائد القطار القائم بالرحلة التالية لذات القطار برقم 420 بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل، كما أنه تراخى عن التأشير بالسجلات بعدم حضور السائق المعين على الرحلة التالية قبل موعدها بوقت كاف بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل، وكذلك أهمل في المحافظة على دفتر قيد الوابورات عهدته مما مكن مجهولاً من التلاعب في توقيت تكليف قائد الرحلة التالية وتعديل الدقائق المثبتة قرين ساعة التكليف.

ونسبت إلى المتهم الثالث (مساعد قائد القطار بهيئة سكك حديد مصر)، بأنه تقاعس عن تنبيه المتهم الأول نحو نزع طاقم القيادة من مقصورة القيادة وغلق أبوابها فور وصول القطار للمحطة وإيقافه على الرصيف بعد انتهاء الرحلة.

ونسبت إلى المتهم الرابع (مراقب برج أول بهيئة سكك حديد مصر)، بأنه لم يغلق التحويلة المؤدية للخط الطوالي من رصيف المرج بعد دخول القطار 415 على سكة التصادم ما أدى لدخول القطار ذاته في رحلة العودة برقم 420 على الخط الطوالي حال تحركه فجأة دون إعداد الطريق له، كما أنه أهمل متابعة شاشات مراقبة سكة القطارات الموجودة ببرج المراقبة بمحطة شبين القناطر يوم الواقعة من الساعة 14.36 وحتى الساعة 15.26، وغادر مقر البرج كلية من الساعة 15.10 وحتى الساعة 15.27 ما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحرك القطار رقم 420 الساعة 15.12 دون سائق بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل وبما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين والركاب وممتلكات الجهة للخطر، فضلًا عن عدم إبلاغ رئاسته بواقعة تحرك القطار محل التحقيق دون سائق يوم الواقعة.

ونسبت تحقيقات اللجنة الفنية بالنيابة الإدارية، إلى المتهم الخامس (ملاحظ بلوك بهيئة سكك حديد مصر) بقيامه بمتابعة شاشات مراقبة سكة القطارات الموجودة ببرج المراقبة بمحطة شبين القناطر يوم الواقعة من الساعة 14.36 وحتى الساعة 15.36 حال عدم اختصاصه أو تكليفه بذلك العمل ما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحرك القطار محل التحقيق الساعة 15.15 دون سائق بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل وبما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين والركاب وممتلكات الجهة للخطر.

كما نسبت إلى المتهمين السادس والسابع والثامن (ناظر محطة سكة حديد شبين القناطر، وقائد قاطرات بهيئة سكك حديد مصر، وعامل مزلقان محطة سكة حديد شبين القناطر)، بعدم إخطار رئاستهم بواقعة تحرك القطار رقم 420 من رصيف المرج بمحطة شبين القناطر يوم 28 أكتوبر الماضي دون سائق.

وأشار المتحدث، إلى أن نتائج التحقيقات عرضت على المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية ، الذي أمر بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية، بالإضافة إلى إخطار المختصين بهيئة سكك حديد مصر لسرعة تركيب كاميرات مراقبة على أرصفة المحطات خصوصاً في مواجهة أماكن وقوف الجرارات وذلك لإحكام الرقابة عليها وتأمينها مع وضع كاميرات مخصصة داخل مقصورات قيادة جرارات السكة الحديد.

كما وجه رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإخطار إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شؤونها حيال عدم قيام مسئولي شرطة النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد شبين القناطر باتخاذ أي إجراء حيال الواقعة محل التحقيق وعدم إثباتها بدفاتر قسم شرطة المحطة وعدم الإخطار بها.



