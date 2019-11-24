ضيق التنفس مشكلة مزعجة.. تغلب عليها بالزنجبيل

يعتبر تنفس الشفاه من العلاجات الطبيعية الفعالة التي تحرر ضيق التنفس، فهذه الطريقة تقلل من الضيق الذي يحدث خلال التنفس وتحسن من الشهيق والزفير
ضيق التنفس من أكثر المشكلات الصحية الشائعة التي تحدث عندما يمتلك الشخص مشكلة في القدرة على تنفس الهواء، وبالتالي لا يدخل إلى الرئتين ما يكفي منه.
من أكثر الأسباب الشائعة لضيق التنفس الربو، والقلق المزمن، والنوبات القلبية إلى جانب فشل القلب وفقدان الدم المفاجئ، وذلك وفقا لما ذكره موقع Boldsky.
ربما يحدث ضيق التنفس لبعض الأشخاص في فترة قليلة، وقد يستمر لدى البعض لأسابيع، وإذا كانت تلك الحالة لا تحدث بسبب مشكلة طبية فيمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في تخفيف الحالة.
علاجات طبيعية لضيق التنفس
1- التنفس بعمق
التنفس بعمق عبر البطن قد يساعدك في التحكم بالمشكلات المتعلقة بضيق التنفس، لذا يمكنك الاستلقاء ووضع يديك على بطنك، ثم تنفس بعمق من خلال بطنك حتى تمتلئ رئتاك بالهواء، وبعدها أوقف التنفس لثوانٍ ثم أخرجه ببطء من خلال فمك، ولابد من تكرار هذه العملية
علاجات طبيعية لضيق التنفس
1- التنفس بعمق
التنفس بعمق عبر البطن قد يساعدك في التحكم بالمشكلات المتعلقة بضيق التنفس، لذا يمكنك الاستلقاء ووضع يديك على بطنك، ثم تنفس بعمق من خلال بطنك حتى تمتلئ رئتاك بالهواء، وبعدها أوقف التنفس لثوانٍ ثم أخرجه ببطء من خلال فمك، ولابد من تكرار هذه العملية لمدة 5- 10 دقائق على فترات خلال اليوم.
2- اجلس في وضع مريح
أن تجلس على الكرسي وتفرد ظهرك جيدا، ثم تحني رأسك إلى الأمام قليلا، فإن تلك الوضعية تحرر الهواء جيدا وتساعدك على التنفس، ولكن من المهم وضع يديك على الفخذين والشعور بالراحة في تلك الوضعية لمساعدة صدرك على استقبال وإخراج الهواء، وبعد أن تتنفس عدة مرات في هذه الوضعية، يمكنك تكرار الأمر مرتين يوميا.
3- تنفس الشفاه
يعتبر تنفس الشفاه من العلاجات الطبيعية الفعالة التي تحرر ضيق التنفس، فهذه الطريقة تقلل من الضيق الذي يحدث خلال التنفس وتحسن من الشهيق والزفير للأشخاص الذين لديهم مشكلات مستمرة مع التنفس.
اجلس بزاوية مستقيمة على الكرسي وأرح ذراعيك، ثم اضغط على شفتيك معا، وحافظ على الفجوة بينهما، وبعدها استنشق الهواء من أنفك لثوانٍ ثم أخرجه من بين شفتيك وأنت تعد حتى رقم 4، واستمر في فعل هذا الأمر لـ10 دقائق متواصلة.
4- استنشاق البخار
استنشاق البخار يساعدك في تنظيف الممرات الأنفية والتنفس بسهولة، وذلك لأن الحرارة والرطوبة الموجودان في البخار يساعدان في تراخي المخاط الموجود في الرئتين، وبالتالي تقليل ضيق التنفس.
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ضع في طبق ماءً ساخنًا وقف أمامه، كما يمكنك إضافة بعض الزيوت العطرية مثل زيت النعناع، وقرب وجهك من البخار الناتج عن السائل مع وضع فوطة فوق رأسك، ثم خذ نفسا عميقا، واستنشق البخار، وكرر هذه العملية مرة واحدة يوميا.
5- وضعية الوقوف
عند الوقوف على ظهر الكرسي أو جعل ظهرك للحائط، فإن هذا الأمر يساعد في تقليل ضيق التنفس، وتحسين وظيفة مجرى الهواء في الرئتين، لذا قم بهذه الخطوة مع الحفاظ على قدمك والكتفين وبقية يديك على الفخذين، ثم اتكئ قليلا إلى الأمام وعلق ذراعيك أمامك.
6- استخدم المروحة
كشفت دراسة حديثة أن الوقوف أمام المروحة يقلل من الإحساس بضيق التنفس، لذا يمكنك فتح المروحة والوقوف أمامها قليلا مع التنفس بعمق من الهواء الذي يخرج منها.
7- القهوة السوداء
أظهرت الدراسات الحديثة أن الكافيين الموجود في القهوة السوداء يمكن أن يعالج ضيق التنفس، ويحسن من وظائف الرئتين لأكثر من 4 ساعات، لذا يمكنك تناول فنجان من القهوة يوميا.
8- الزنجبيل
من الأعشاب الشعبية التي لها خصائص طبية، حيث أظهرت دراسة أن تناول الزنجبيل الطازج يمكن أن يساعد في تقليل ضيق التنفس وتحسين وظائف الممرات الهوائية في الرئتين، لذا تناول كوبا من الزنجبيل يوميا إن استطعت.
9- التنفس البطني
يمكن للتنفس البطني التحكم في ضيق التنفس، حيث تم مطالبة نحو 14 مريضا بالتنفس ببطء وعمق "التنفس البطني"، واستمر التمرين لمدة 6 دقائق وأظهرت النتائج انخفاضا كبيرا في الإحساس بضيق التنفس.