ضيق التنفس مشكلة مزعجة.. تغلب عليها بالزنجبيل

يعتبر تنفس الشفاه من العلاجات الطبيعية الفعالة التي تحرر ضيق التنفس، فهذه الطريقة تقلل من الضيق الذي يحدث خلال التنفس وتحسن من الشهيق والزفير

تحرير:فيروز ياسر ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

ضيق التنفس

ضيق التنفس من أكثر المشكلات الصحية الشائعة التي تحدث عندما يمتلك الشخص مشكلة في القدرة على تنفس الهواء، وبالتالي لا يدخل إلى الرئتين ما يكفي منه. من أكثر الأسباب الشائعة لضيق التنفس الربو، والقلق المزمن، والنوبات القلبية إلى جانب فشل القلب وفقدان الدم المفاجئ، وذلك وفقا لما ذكره موقع Boldsky. ربما يحدث ضيق التنفس لبعض الأشخاص في فترة قليلة، وقد يستمر لدى البعض لأسابيع، وإذا كانت تلك الحالة لا تحدث بسبب مشكلة طبية فيمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في تخفيف الحالة.

علاجات طبيعية لضيق التنفس 1- التنفس بعمق التنفس بعمق عبر البطن قد يساعدك في التحكم بالمشكلات المتعلقة بضيق التنفس، لذا يمكنك الاستلقاء ووضع يديك على بطنك، ثم تنفس بعمق من خلال بطنك حتى تمتلئ رئتاك بالهواء، وبعدها أوقف التنفس لثوانٍ ثم أخرجه ببطء من خلال فمك، ولابد من تكرار هذه العملية