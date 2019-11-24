إطلاق مبادرة التحصيل الإلكتروني لقسط التمويل العقاري

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

البنك المركزي المصري

أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل. وتأتي المبادرة في إطار تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات بتطوير وميكنة نظم الدفع والتحصيل، والتعاون مع كل مؤسسات الدولة لإيجاد أفضل السبل نحو تقديم خدمة أيسر للمواطن المصري. وتساعد الخدمة عملاء الصندوق المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي على سداد أقساط وحداتهم السكنية من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية.

ومن المقرر أن يتم تقديم خدمة السداد الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري مجانا دون أي مقابل مادي، إذ لن يتحمل العميل أي أعباء إضافية عند استخدام تلك المنظومة، بالإضافة إلى أن الخدمة تعمل على كل محافظ الهاتف المحمول العاملة فى السوق المصرية. كما سيتم إتاحة الخدمة للجمهور اعتبارا من أول ديسمبر 2019 وذلك