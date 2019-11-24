إطلاق مبادرة التحصيل الإلكتروني لقسط التمويل العقاري
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
البنك المركزي المصري
أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل.
وتأتي المبادرة في إطار تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات بتطوير وميكنة نظم الدفع والتحصيل، والتعاون مع كل مؤسسات الدولة لإيجاد أفضل السبل نحو تقديم خدمة أيسر للمواطن المصري.
وتساعد الخدمة عملاء الصندوق المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي على سداد أقساط وحداتهم السكنية من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية.
ومن المقرر أن يتم تقديم خدمة السداد الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري مجانا دون أي مقابل مادي، إذ لن يتحمل العميل أي أعباء إضافية عند استخدام تلك المنظومة، بالإضافة إلى أن الخدمة تعمل على كل محافظ الهاتف المحمول العاملة فى السوق المصرية.
كما سيتم إتاحة الخدمة للجمهور اعتبارا من أول ديسمبر 2019 وذلك
ومن المقرر أن يتم تقديم خدمة السداد الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري مجانا دون أي مقابل مادي، إذ لن يتحمل العميل أي أعباء إضافية عند استخدام تلك المنظومة، بالإضافة إلى أن الخدمة تعمل على كل محافظ الهاتف المحمول العاملة فى السوق المصرية.
كما سيتم إتاحة الخدمة للجمهور اعتبارا من أول ديسمبر 2019 وذلك لعملاء أكبر خمسة بنوك مانحة لتمويل مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي كمرحلة أولى، وهي بنوك (الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – البنك التجاري الدولي – بنك التعمير والإسكان)، والذين يزيد عددهم على 222 ألف عميل.
وتهدف المنظومة الجديدة لإتاحة خدمات أفضل لعملاء برنامج الإسكان الاجتماعي، عن طريق تحويل معاملات التحصيل النقدي إلى إلكتروني عبر وسيلة دفع سهلة وآمنة، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والبنوك المانحة لخدمات التمويل العقاري.