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إطلاق مبادرة التحصيل الإلكتروني لقسط التمويل العقاري

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل. وتأتي المبادرة في إطار تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات بتطوير وميكنة نظم الدفع والتحصيل، والتعاون مع كل مؤسسات الدولة لإيجاد أفضل السبل نحو تقديم خدمة أيسر للمواطن المصري. وتساعد الخدمة عملاء الصندوق المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي على سداد أقساط وحداتهم السكنية من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية.
ومن المقرر أن يتم تقديم خدمة السداد الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري مجانا دون أي مقابل مادي، إذ لن يتحمل العميل أي أعباء إضافية عند استخدام تلك المنظومة، بالإضافة إلى أن الخدمة تعمل على كل محافظ الهاتف المحمول العاملة فى السوق المصرية. كما سيتم إتاحة الخدمة للجمهور اعتبارا من أول ديسمبر 2019 وذلك
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بنك مصر

«بنك مصر»: قرض بـ500 مليون يورو لتمويل المشروعات

وقع محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة «بنك مصر»، مع فلافيا بلانزا الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط في بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ ذكر البنك في بيان اليوم الأحد، أن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء في إطار قيام «بنك مصر» بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل مدة القرض إلى 3 سنوات حيث يساهم في تعزيز موارد العملات الأجنبية للبنك المستخدمة لتمويل هذه المشروعات.
بورصة (2)

البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه بمبيعات محلية وعربية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.49 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إى جى إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 14050.16 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 539.25 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1417.56 نقطة.
عمرو طلعت

طلعت: 11.5 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمي عالميا

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على سعي مصر إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في ظل رئاستها للاتحاد الافريقي لتحقيق التحول الرقمي في أفريقيا، مشيرا إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي وصل 11.5 تريليون دولار. واستعرض الوزير، خلال مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019، الرؤية المصرية في سبيل تحقيق ذلك. وترتكز الرؤية على عدة أمور هي، تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن من خلالها إتاحة خدمات الاتصالات والإنترنت، تقديم خدمات رقمية للمواطنين في كافة أنحاء القارة.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

فرض رسوم جديدة على تذاكر القطارات والسينما والملاهي

قررت وزارة التضامن الاجتماعي فرض رسوم إضافية بدءًا من أول ديسمبر، على أجر دخول دور السينما والملاهي، وتذكرة السكة الحديد الدرجة الأولى والثانية، وكل رسالة أو برقية أو تليفون «ترنك»، وكل رسالة بريدية. ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، الأحد، قرار الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، الذي جاء فيه أنه تضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها في هذا القرار إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
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سبائك-ذهب (2)

60 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب بنهاية أكتوبر

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.27 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في مقابل نحو 3.21 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 60 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ويتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.247 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في مقابل نحو 45.118 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 129 مليون دولار.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.21 جنيه للبيع، و16.11 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك التعمير والإسكان، وبنك المشرق نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
طارق-عامر (1)

عامر: الجهاز المصرفي مستعد لضخ 4 تريليونات جنيه في مشروعات

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن الجهاز المصرفي المصري لديه سيولة كبيرة تتجاوز 4 تريليونات جنيه ومستعد لضخها في المشروعات الاقتصادية، ومنها المشروعات الابتكارية والناشئة حتى تسهم في مزيد من النمو للاقتصاد وخلق فرص العمل للشباب، جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق أول مسابقة فرنسية - مصرية للشركات الناشئة، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه.
الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.21 جنيه للبيع، و16.11 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك المشرق نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
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