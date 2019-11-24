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طلعت: 11.5 ترليون دولار حجم الاقتصاد الرقمي عالميا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
عملاو طلعت
عملاو طلعت
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على سعي مصر إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في ظل رئاستها للاتحاد الافريقي لتحقيق التحول الرقمي في أفريقيا، مشيرا إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي وصل 11.5 تريليون دولار. واستعرض الوزير، خلال مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019، الرؤية المصرية في سبيل تحقيق ذلك. وترتكز الرؤية على عدة أمور هي، تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن من خلالها إتاحة خدمات الاتصالات والإنترنت، تقديم خدمات رقمية للمواطنين في كافة أنحاء القارة.
وكذلك بناء قدرات أبناء القارة، وبناء تطبيقات وحلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيات المتقدمة ومنها انترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات.وأوضح الوزير، أن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي يقدر بنحو 11.5 تريليون دولار بما يعادل 15.5% من حجم الناتج الاجمالي العالمي.وقال إنه من المتوقع أن يصل إلى 25%
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غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

فرض رسوم جديدة على تذاكر القطارات والسينما والملاهي

قررت وزارة التضامن الاجتماعي فرض رسوم إضافية بدءًا من أول ديسمبر، على أجر دخول دور السينما والملاهي، وتذكرة السكة الحديد الدرجة الأولى والثانية، وكل رسالة أو برقية أو تليفون «ترنك»، وكل رسالة بريدية. ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، الأحد، قرار الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، الذي جاء فيه أنه تضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها في هذا القرار إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
دولارات

الدولار يرتفع في 4 بنوك في ختام تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في البنك العقاري المصري بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرشين ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في كل من المصرف المتحد، وبنك عودة ليسجل نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء، بينما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مسجلا نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.
الذهب (2)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 657 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1462 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: ربط برامج الوزارات والهيئات برؤية مصر 2030

أكدت وزارة المالية اليوم، الأحد، الانتهاء من إعداد الاستمارة الموحدة لموازنة "البرامج والأداء" و"مصفوفة البرامج" بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومن المقرر إرسالها إلى الجهات الإدارية الموازنية خلال الأيام المقبلة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم الالتزام بهذه الاستمارة الموحدة في إعداد موازنة العام المالي المقبل، ليتم ربط برامج الوزارات والهيئات برؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة وتوحيد الأنشطة المتشابهة.
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قمر-صناعى

غدا.. قمر «طيبة سات» المصري يشق طريقه في الفضاء

وسط ترقب مجتمعي وجماهيري، مصر، غدا الخميس، على موعد مع طفرة غير مسبوقة في مجال الاتصالات، وذلك عبر دخولها عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، وما يمثله ذلك من نقلة نوعية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتزامن مع بداية تنفيذ الحكومة الإلكترونية الهادفة إلى إتاحة وتقديم الخدمات للجماهير في جميع المجالات، ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، تماشيا مع السباق المذهل الموجود حاليا في مجال الاتصالات على مستوى العالم لما لها من أثر داعم في بناء اقتصادات الدول.
بطاقة-ميزة

البنك المركزي: إصدار 2.5 مليون بطاقة «ميزة» حتى الآن

أعلن إيهاب نصير وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، أن البنوك أصدرت نحو 2.5 مليون بطاقة ميزة منذ صدور البطاقة وحتى الوقت الحالي، مضيفا أن البنك المركزي يستهدف إصدار 20 مليون بطاقة ميزة خلال الـ 3 سنوات المقبلة. وأوضح نصير خلال كلمته اليوم، السبت، بمؤتمر رؤية مصر 2030 تأثير الاقتصاد الرقمي على التكنولوجيا المالية، أن تدشين المجلس القومى للمدفوعات دعم خطة الدولة فى تحقيق التحول الرقمى من خلال صدور محفزات للدفع من خلال الهاتف المحمول عن طريق إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول وخفض المصاريف الخاصة بتلك الخدمات.
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