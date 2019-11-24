طلعت: 11.5 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمي عالميا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

عملاو طلعت

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على سعي مصر إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في ظل رئاستها للاتحاد الافريقي لتحقيق التحول الرقمي في أفريقيا، مشيرا إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي وصل 11.5 تريليون دولار. واستعرض الوزير، خلال مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019، الرؤية المصرية في سبيل تحقيق ذلك. وترتكز الرؤية على عدة أمور هي، تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن من خلالها إتاحة خدمات الاتصالات والإنترنت، تقديم خدمات رقمية للمواطنين في كافة أنحاء القارة.

وكذلك بناء قدرات أبناء القارة، وبناء تطبيقات وحلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيات المتقدمة ومنها انترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. وأوضح الوزير، أن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي يقدر بنحو 11.5 تريليون دولار بما يعادل 15.5% من حجم الناتج الاجمالي العالمي. وقال إنه من المتوقع أن يصل إلى