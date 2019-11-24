الهلال السعودي بطل آسيا للمرة الثالثة في تاريخه

٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

الهلال

توج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، اليوم الأحد، وذلك بعد تغلبه خارج ميدانه على أوراوا ريد دايموندز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سايتاما، ليحرز الهلال اللقب القاري الثالث في تاريخه والأول منذ عام 2000، وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت قبل أسبوعين، بتفوق الهلال بهدف في الرياض، قبل أن يحقق انتصارًا غاليا على الأراضي اليابانية بهدفي سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميز، في الدقيقتين (74 و90+3)، واستحق الهلال الفوز ذهابًا وإيابًا، وهي سابقة للمرة الأولى خلال المباريات النهائية بدوري الأبطال.

وحصد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو نجم الهلال السعودي، جائزة رجل مباراة فريقه ومضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني. وقدم جيوفينكو مباراة مميزة أمام أوراوا الياباني، بتحركاته المميزة في المنطقة الهجومية وتمريراته المتقنة التي جاء منها هدف الهلال الأول عبر سالم الدوسري. وحصد الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم

وحصد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو نجم الهلال السعودي، جائزة رجل مباراة فريقه ومضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني.



وقدم جيوفينكو مباراة مميزة أمام أوراوا الياباني، بتحركاته المميزة في المنطقة الهجومية وتمريراته المتقنة التي جاء منها هدف الهلال الأول عبر سالم الدوسري.



وحصد الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي، جائزة هداف بطولة دوري أبطال آسيا بنسخة 2019، وسجل جوميز هدف فريق الهلال الثاني فى شباك أوراوا ريد دياموندز الياباني فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة النهائية.



ورفع الأسد الفرنسي جوميز رصيده إلى 11 هدفا، متفوقا على البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا، لاعب الوحدة الإماراتي صاحب الـ9 أهداف.



كما نال جوميز جائزة أفضل لاعب فى البطولة بعدما ساهم بقوة في فوز الزعيم باللقب.