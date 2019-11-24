رياضة

الهلال السعودي بطل آسيا للمرة الثالثة في تاريخه

٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م
الهلال
الهلال
توج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، اليوم الأحد، وذلك بعد تغلبه خارج ميدانه على أوراوا ريد دايموندز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سايتاما، ليحرز الهلال اللقب القاري الثالث في تاريخه والأول منذ عام 2000، وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت قبل أسبوعين، بتفوق الهلال بهدف في الرياض، قبل أن يحقق انتصارًا غاليا على الأراضي اليابانية بهدفي سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميز، في الدقيقتين (74 و90+3)، واستحق الهلال الفوز ذهابًا وإيابًا، وهي سابقة للمرة الأولى خلال المباريات النهائية بدوري الأبطال.
وحصد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو نجم الهلال السعودي، جائزة رجل مباراة فريقه ومضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني. وقدم جيوفينكو مباراة مميزة أمام أوراوا الياباني، بتحركاته المميزة في المنطقة الهجومية وتمريراته المتقنة التي جاء منها هدف الهلال الأول عبر سالم الدوسري. وحصد الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم
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الزمالك- والاتحاد‎ (2)

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره إنبي، في السابعة والنصف من مساء غد الإثنين على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد مصطفى محمد بعد أيام من تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي، وحصده جائزة هداف البطولة، كما شهدت غياب طارق حامد بسبب آلام في الظهر، وعبدالله جمعة غاب عن التدريبات الأخيرة بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.
الاتحاد السكندري

خالد قمر يقود الاتحاد لربع نهائي البطولة العربية

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما حقق الفوز على نظيره المحرق البحريني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، في لقاء العودة. وفاز زعيم الثغر في مواجهات الذهاب التي أقيمت على استاد الإسكندرية بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة (3- 0). وينتظر الاتحاد السكندري التعرف على منافسه في ربع النهائي من خلال القرعة التي ستقام في الفترة المقبلة.
زلاتان-ابراهيموفيتش (2)

إدارة ميلان تسعى لجلسة جديدة لحسم صفقة إبراهيموفيتش

كشفت الصحافة الإيطالية، عن تحضير إدارة ميلان، لعقد اجتماع جديد مع مينو رايولا، وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، للتفاوض بشأن عودة إبرا إلى سان سيرو، في انتقالات يناير المقبلة. وجاء في تقرير لـ صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن رايولا سيعود إلى ميلانو يوم الأربعاء أو الخميس، من أجل استكمال مفاوضات جديدة بشأن عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان. وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان يسعى لإتمام الصفقة سريعًا، والحصول على رد نهائي من إبراهيموفيتش قبل منتصف ديسمبر المقبل.
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الهلال- واتحاد جدة (2)

الهلال يستهدف لقبه القاري الثالث اليوم أمام أوراوا

يحتضن ملعب سايتاما 2002، اليوم الأحد، مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يستقبل أوراوا ريد دياموندز الياباني، نظيره الهلال السعودي، في تمام الساعة 12:01 ظهرًا. وتمكن الهلال من حسم مباراة الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود بهدف نظيف سجله أندري كاريلو، ويبحث الهلال عن التتويج بلقبه القاري الثالث، بعدما توج باللقب مرتين من قبل عام 1991 على حساب استقلال طهران الإيراني، وعام 2000 على حساب جوبيلو إيواتا الياباني، أما أوراوا فتوج باللقب مرتين من قبل، الأولى في 2007 على حساب سيبهان الإيراني، والثانية في 2017 على حساب الهلال.
المريخ والهلال

أحداث مؤسفة في كلاسيكو السودان بين الهلال والمريخ

أنهى حكم لقاء المريخ والهلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الخرطوم، ضمن المرحلة العاشرة من منافسة الدوري السوداني، بعد أحداث مؤسفة أعقبت طرد لاعب الهلال عبداللطيف بوي أثر مخالفة مع مهاجم المريخ سيف تيري، وتقدم المريخ بهدفين لهدف قبل أن يعلن الحكم نهاية المباراة بعد تراشق عنيف بالحجارة من الجماهير في المدرجات لأرضية الملعب. وأحرز المريخ هدف التقدم الأول من ركلة جزاء نفذها بنجاح رمضان عجب، ثم عدل النتيجة أطهر الطاهر للهلال من ركلة جزاء أيضًا في الشوط الأول.
الهلال السعودي

كاريلو يقود الهلال للفوز على أوراوا بذهاب نهائي آسيا

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا مهما على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، بهدف نظيف، جاء عن طريق أندري كاريلو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «جامعة الملك سعود»، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن تقام مواجهة العودة في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما في اليابان، وتعد هذه النتيجة إيجابية للزعيم الذي خاض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره الكبيرة فى محيط الرعب، وينتظر الحسم في موقعة الإياب.
الهلال- واتحاد جدة (2)

الهلال يستقبل أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

يحتضن استاد جامعة الملك سعود اليوم السبت، مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يستقبل الهلال السعودي، نظيره أوراوا ريد دياموندز في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وتأهل الهلال السعودي إلى المباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، والتي ضمت إلى جانبه كل من الدحيل القطري واستقلال الإيراني والعين الإماراتي، وتخطى في دور الـ16 عقبة مواطنه الأهلي، قبل أن يتغلب في ربع النهائي على مواطنه الآخر الاتحاد، وأقصى السد القطري في نصف النهائي.
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