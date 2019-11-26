الصبار له روح.. اشتري ما تفضله من معرض زهور الخريف

استقبلتنا نوال الريس، صاحبة مزرعة الصبار العالمية، التي تشارك في معارض الزهور منذ 22 عاما، ولأن معرض زهور الخريف الأول في هذا العام، فأوضحت أن نسبة الإقبال معقولة

تحرير:فيروز ياسر - تصوير: دعاء السيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

بعد انقطاع لمدة 30 عاما، عاد معرض زهور الخريف بشكل مختلف في المتحف الزراعي، ليعيد البهجة إلى المصريين وسط التقلبات القوية التي يشهدها هذا الفصل. فعند التجول في الدقي والوصول إلى المتحف الزراعي، تجذبك يافطة مكتوب عليها "إلى معرض زهور الخريف"، فتسعد كثيرا لرؤيتك الورود والنباتات الطبيعية والزينة والذي يستمر لمدة 45 يوما، وإذا كنت تسمع عنه لأول مرة فلم يفت الأوان، بل حضر نفسك وأذهب في الحال. عند الدخول إلى المعرض، فإن الصبار يسيطر بأشكاله وأنواعه وألوانه المختلفة.

ولفت نظرنا إحدى الشركات التي تعرض الصبار على مساحة كبيرة، والناس يشاهدون ويحصلون على بعض المعلومات، كما أن الفتيات تختار المنظر الأفضل من أجل التصوير. استقبلتنا نوال الريس، صاحبة مزرعة الصبار العالمية، التي تشارك في معارض الزهور منذ 22 عاما، ولأن معرض زهور الخريف الأول في هذا العام، فأوضحت أن

ولفت نظرنا إحدى الشركات التي تعرض الصبار على مساحة كبيرة، والناس يشاهدون ويحصلون على بعض المعلومات، كما أن الفتيات تختار المنظر الأفضل من أجل التصوير.



استقبلتنا نوال الريس، صاحبة مزرعة الصبار العالمية، التي تشارك في معارض الزهور منذ 22 عاما، ولأن معرض زهور الخريف الأول في هذا العام، فأوضحت أن نسبة الإقبال معقولة ولكن السنة القادمة سيزيد الإقبال عندما تتاح الفرصة للجميع بمعرفته.





قالت "الريس":" عندنا أصناف كثيرة تصل إلى 12.000 صنف، ولكن نشارك بـ 1000 صنف في معرض زهور الخريف ، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعرفون قيمة الصبار سواء لاستخدامه كمنتج تجميلي للشعر والبشرة أو شراء الأصناف التي يمكن وضعها في شكل زينة".



تتراوح أسعار الصبار من 10 - 30 جنيها، كما هناك أشكال ملونة تشجع على ترقية الذوق العام، حيث أوضحت أن الصبار له روح وجمال في كل مكان، مضيفة" بالرغم أننا تعودنا على وجود الصبار في المقابر، لكن هذا ليس مكانه فقط، بل من يعرف قيمته يشتريه ويضعه في منزله للاستفادة منه، حيث يمكن وضع الماء له كل 10 أيام في الشتاء مع التعرض للشمس".



وفي نفس المكان تجلس امرأة تبلغ من العمر 50 عاما، فكانت إحدى محبي الصبارتتحدث مع صاحبة المزرعة من أجل شراء ما تحتاجه، حيث قالت مها خطاب:" أنا من هواه النباتات والزهور، وكانت لمحة لطيفة وجود معرض زهور الخريف".





"أنا اتربيت على الاهتمام بالزرع والورود على أنه من أنواع العبادة".. هكذا كشفت مها خطاب عن حبها للنباتات، وعند حديثها عن الصبار أوضحت أنه من النباتات التي يمكن الاحتفاظ بها لسنين طويلة مع قليل من الاعتناء كما تحصل على نتيجة إيجابية بدون مجهود كبير.



وعند التجول بضع خطوات أخرى في المنطقة التي يبيع فيها التجار الصبار، يستوقفنا رجلان، أحدهما مهتم جدا بأنواع الصبار المختلفة، ليتضح في النهاية أنه يأتي بحثا عن الأنواع النادرة من الصبار من أجل هدف معين، حيث كشف محمد الجبالي، دكتور في كلية العلوم قسم علم النبات، :" أنا أتابع معرض الزهور بشكل مستمر، لأني من هواه الصبار حيث أجد أنواع مختلفة ونادرة احتاجها في أبحاثي العلمية".





كما أشار "الجبالي" إلى أن هذا النوع من المعارض يعتبر فرصة لإظهار النباتات القيمة التي يتم استخدامها في الطب أو الزينة والاعتناء بها في المنازل، كما يدخل أغلبها في نطاق التصدير وبالتالي يحسن من الاقتصاد.



ولأن أشكال الصبار كانت مختلفة بالفعل في تلك المنطقة، فقال مصطفى نصير، صاحب إحدى مزارع الصبار، أنه يربي مجموعات الصبار الموجودة الآن منذ سنوات طويلة موضحا أن المجموعة التي يمتلكها لا يوجد مثلها في المعرض حيث اعتنى بها من البداية عن طريق تعريضها للشمس، ويصل عمر الصبار إلى 25 عاما، وبالتالي فعلى حسب العمر يتحدد السعر.



في إحدى الممرات الموجودة في المعرض، كانت هناك مجموعة من الفتيات اللاتي تلتقطن "السيلفي" وأخريات مهتمات بالزهور والنباتات، ولكن الملفت في الأمر وجود زوجان يقفان معا بجانب البائع الذي يحضر لهما زرعة كبيرة من الصبار، وعند التوجه إلى الزوج المدعو محمود نصار، مهندس زراعي، قال" أول مرة أحضر معرض الزهور، وسمعت عن المعرض المقام في الخريف من على مواقع التواصل الاجتماعي"، كما عبر عن إعجابه بالمكان والأسعار، وكشف عن انتظاره للمعرض القادم.



وعند التطرق إلى نباتات الزينة، قال المهندس أحمد الشيمي المسؤول عن إحدى شركات زراعة النباتات، بما إننا في موسم الكريسماس، فإن نبات "بنت القنصل" من الأنواع المناسبة التي يسهل اقتنائها، وشدد على إضافة الماء لها مرة واحدة أسبوعيا ولابد من القيام بتسميدها، وهي من نباتات الظل.



ومن بين النباتات التي تعتمد على الظل أيضا ديفن باخيا، فهي من الأنواع التي تتحمل العطش وورقها كبير، بالإضافة إلى نبات الأجلونيما الذي يتحمل الإضاءة.



وأشار الشيمي إلى أن الأطباء غالبا ما ينصحون بوجود النباتات في المنزل للتخلص من ثاني أكسيد الكربون وإعطاء الأكسجين، كما هناك نباتات تحول الطاقة السلبية إلى ايجابية مثل نبات زهرة الأفعى، موضحا أن الأسعار تتراوح من 30 -80 جنيها.



أما عن الورود والزهور، فكانت هناك باقة مختلفة وذات أشكال مميزة مثل ايفوربيا، السالفيا، وبانسيه، أسبن، ومسك الليل، والفل البلدي.

وفي نهاية المكان، كان هناك رجلا يبدو عليه الخبرة في النباتات والأزهار، وعند سؤاله عن المعرض كشف أنه مهتم بها، حيث يملك متجر ومشتل ويشتري النباتات من المعرض بأسعار مناسبة لأنه مكان يحتوي على كل الأنواع والاشكال التي يحتاجها أي شخص.



