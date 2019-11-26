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الصبار له روح.. اشتري ما تفضله من معرض زهور الخريف

استقبلتنا نوال الريس، صاحبة مزرعة الصبار العالمية، التي تشارك في معارض الزهور منذ 22 عاما، ولأن معرض زهور الخريف الأول في هذا العام، فأوضحت أن نسبة الإقبال معقولة
تحرير:فيروز ياسر - تصوير: دعاء السيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
معرض زهور الخريف تصوير- دعاء السيد
معرض زهور الخريف تصوير- دعاء السيد
بعد انقطاع لمدة 30 عاما، عاد معرض زهور الخريف بشكل مختلف في المتحف الزراعي، ليعيد البهجة إلى المصريين وسط التقلبات القوية التي يشهدها هذا الفصل. فعند التجول في الدقي والوصول إلى المتحف الزراعي، تجذبك يافطة مكتوب عليها "إلى معرض زهور الخريف"، فتسعد كثيرا لرؤيتك الورود والنباتات الطبيعية والزينة والذي يستمر لمدة 45 يوما، وإذا كنت تسمع عنه لأول مرة فلم يفت الأوان، بل حضر نفسك وأذهب في الحال. عند الدخول إلى المعرض، فإن الصبار يسيطر بأشكاله وأنواعه وألوانه المختلفة.
ولفت نظرنا إحدى الشركات التي تعرض الصبار على مساحة كبيرة، والناس يشاهدون ويحصلون على بعض المعلومات، كما أن الفتيات تختار المنظر الأفضل من أجل التصوير.  استقبلتنا نوال الريس، صاحبة مزرعة الصبار العالمية، التي تشارك في معارض الزهور منذ 22 عاما، ولأن معرض زهور الخريف الأول في هذا العام، فأوضحت أن
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