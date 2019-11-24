صلاح وتريزيجيه على رأس المرشحين للأفضل في إفريقيا

٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

محمد صلاح

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن قائمة تضم 30 لاعبًا مرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب في القارة السمراء عن عام 2019، وضمت القائمة 10 لاعبين عرب، من بينهم رباعي جزائرى وثنائي مصري وثنائي تونسي وثنائي مغربي، وتضم القائمة ثنائي المنتخب الوطني محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، والرباعي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان الإيطالي، ورياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوسف البلايلي جناح الأهلي السعودي، وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري، ويقام حفل تسليم جوائز كاف في مدينة الغردقة يوم 7 يناير المقبل.

وشملت القائمة الثنائي المغربي أشرف حكيمي وحكيم زياش والثنائي التونسي طه ياسين الخنيسي وفرجاني ساسي. وضمت أيضًا النجم السنغالي ساديو ماني ومواطنه كاليدو كوليبالي وإدريسا جايي والجابوني بيير إيمريك أوباميانج. ويوجد فى القائمة أندريه أونانا الحارس الكاميروني والملجاشي كارلوس والحارس الأوغندي دينيس

وشملت القائمة الثنائي المغربي أشرف حكيمي وحكيم زياش والثنائي التونسي طه ياسين الخنيسي وفرجاني ساسي.



وضمت أيضًا النجم السنغالي ساديو ماني ومواطنه كاليدو كوليبالي وإدريسا جايي والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.



ويوجد فى القائمة أندريه أونانا الحارس الكاميروني والملجاشي كارلوس والحارس الأوغندي دينيس أونيانجو والكاميروني إريك موتينج والتوجولي لابا كودجو والغاني جوردان أيو والتنزاني مبوانا ساماتا والمالي موسى ماريجا والغيني نابي كيتا والإيفواري نيكولاس بيبي والجنوب إفريقي بيرسي تاو.



وضمت القائمة النيجيري أوديون إيجالو، هداف أمم إفريقيا، وويلفريد نديدي وفيكتور أوسيمين، بجانب الإيفواري ويلفريد زاها والغاني توماس بارتي.