رياضة

صلاح وتريزيجيه على رأس المرشحين للأفضل في إفريقيا

٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن قائمة تضم 30 لاعبًا مرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب في القارة السمراء عن عام 2019، وضمت القائمة 10 لاعبين عرب، من بينهم رباعي جزائرى وثنائي مصري وثنائي تونسي وثنائي مغربي، وتضم القائمة ثنائي المنتخب الوطني محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، والرباعي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان الإيطالي، ورياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوسف البلايلي جناح الأهلي السعودي، وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري، ويقام حفل تسليم جوائز كاف في مدينة الغردقة يوم 7 يناير المقبل.
وشملت القائمة الثنائي المغربي أشرف حكيمي وحكيم زياش والثنائي التونسي طه ياسين الخنيسي وفرجاني ساسي. وضمت أيضًا النجم السنغالي ساديو ماني ومواطنه كاليدو كوليبالي وإدريسا جايي والجابوني بيير إيمريك أوباميانج. ويوجد فى القائمة أندريه أونانا الحارس الكاميروني والملجاشي كارلوس والحارس الأوغندي دينيس
اقرأ المزيد
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره إنبي، في السابعة والنصف من مساء غد الإثنين على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد مصطفى محمد بعد أيام من تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي، وحصده جائزة هداف البطولة، كما شهدت غياب طارق حامد بسبب آلام في الظهر، وعبدالله جمعة غاب عن التدريبات الأخيرة بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.
الاتحاد السكندري

خالد قمر يقود الاتحاد لربع نهائي البطولة العربية

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما حقق الفوز على نظيره المحرق البحريني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، في لقاء العودة. وفاز زعيم الثغر في مواجهات الذهاب التي أقيمت على استاد الإسكندرية بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة (3- 0). وينتظر الاتحاد السكندري التعرف على منافسه في ربع النهائي من خلال القرعة التي ستقام في الفترة المقبلة.
زلاتان-ابراهيموفيتش (2)

إدارة ميلان تسعى لجلسة جديدة لحسم صفقة إبراهيموفيتش

كشفت الصحافة الإيطالية، عن تحضير إدارة ميلان، لعقد اجتماع جديد مع مينو رايولا، وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، للتفاوض بشأن عودة إبرا إلى سان سيرو، في انتقالات يناير المقبلة. وجاء في تقرير لـ صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن رايولا سيعود إلى ميلانو يوم الأربعاء أو الخميس، من أجل استكمال مفاوضات جديدة بشأن عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان. وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان يسعى لإتمام الصفقة سريعًا، والحصول على رد نهائي من إبراهيموفيتش قبل منتصف ديسمبر المقبل.
اقرأ المزيد من الأخبار
ليفربول - كريستال بالاس

ليفربول يغرد فى صدارة البريميرليج

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره كريستال بالاس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «سيلهرست بارك»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الممتاز، سجل ساديو ماني هدف التقدم للضيوف، وأدرك ويلفريد زاها هدف التعادل، وأحرز روبرتو فيرمينو هدف الفوز للريدز، الذي رفع رصيده إلى 37 نقطة محلقًا في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد بالاس عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتًا.
تريزيجية (1)

رضا عبد العال يهاجم تريزيجيه ويطالب بعودة الجماهير

انتقد رضا عبد العال، مدرب بلدية المحلة، محمود حسن (تريزيجيه) نجم أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، مؤكدًا أنه لا يستحق اللعب باسم الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال عبد العال، إن المنتخب الوطني الأول كان بحاجة للاعب قادر على صناعة الفارق أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا في غياب محمد صلاح نجم ليفربول، وتريزيجيه لم يستطع أداء هذا الدور. وأضاف: "تريزيجيه أضاع فرصة ذهبية لتعويض غياب محمد صلاح، ولا يستحق الانضمام كأحد اللاعبين الثلاثة فوق السن في قائمة المنتخب التي تخوض أولمبياد طوكيو".
ليفربول - مانشستر سيتي

ليفربول يقسو على مانشستر سيتي في آنفيلد

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل فابينيو هدف التقدم، وأضاف محمد صلاح ثاني الأهداف، وعزز ساديو ماني بهدف ثالث، وقلص بيرناردو سيلفا الفارق للسيتي، ليرفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة ويظل في صدارة البريميرليج، وفي المقابل تجمد رصيد السيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الثاني.
محمد صلاح - ساديو ماني

ساديو ماني عن محمد صلاح: لاعب مجنون

تغنى الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول، بزميله المصري محمد صلاح، جاء ذلك خلال حديثه إلى صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الإثنين قائلا: "صلاح لاعب مجنون، هو لاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء، سواء داخل الملعب أو خارجه، ولا تتوقع ما سيفعله، من دواعي سروري أن أتطور معه، فنحن الاثنان نتحدث كرة القدم بنفس الطريقة". وتطرق ماني للحديث عن جيمس ميلنر، قائلا: "هو أحد أكبر المحترفين الذين رأيتهم في حياتي المهنية، يصل للمران كل يوم قبل أي شخص آخر ليتأكد من كل التفاصيل، كما أنه الشخص المسؤول عن إدارة غرامات التأخير عن موعد المران".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]