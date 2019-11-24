ثلاثي الزمالك على رأس المرشحين للأفضل داخل إفريقيا

٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

طارق حامد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن قائمة تضم 20 لاعبًا مرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء عن عام 2019، ويقام حفل تسليم جوائز كاف يوم 7 يناير المقبل في مدينة الغردقة. وشهدت القائمة ترشيح 5 لاعبين من فريق الترجي التونسي الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا، وهم أنيس البدري والإيفواري فوسيني كوليبالي والكاميروني فرانك كوم الذي رحل للدوري القطري، وطه ياسين الخنيسي والجزائري يوسف البلايلي الذي انتقل للأهلي السعودي. وضمت القائمة أيضا 3 لاعبين من الزمالك الفائز بلقب الكونفيدرالية الإفريقية.

ويوجد ثلاثي الزمالك محمود علاء وطارق حامد والتونسي فرجاني ساسي، بجانب لاعب واحد من نهضة بركان المغربي، وصيف البطولة ذاتها، وهو التوجولي لابا كودجو الذي يلعب حاليا في العين الإماراتي. هذا بجانب ثنائي الوداد المغربي وصيف دوري أبطال إفريقيا، إسماعيل الحداد ووليد الكرتي، بجانب التونسي علي معلول ظهير أيسر

ويوجد ثلاثي الزمالك محمود علاء وطارق حامد والتونسي فرجاني ساسي، بجانب لاعب واحد من نهضة بركان المغربي، وصيف البطولة ذاتها، وهو التوجولي لابا كودجو الذي يلعب حاليا في العين الإماراتي.



هذا بجانب ثنائي الوداد المغربي وصيف دوري أبطال إفريقيا، إسماعيل الحداد ووليد الكرتي، بجانب التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي.



وضمت القائمة أيضا ثنائي صن داونز الجنوب إفريقي دينيس أونيانجو وتيمبا زواني، وثنائي مازيمبي إيليا ميشاك وتريسور مبوتو، والأنجولي هيرنيلسون لاعب بيترو دي لواندا.



وكذلك ثنائي سيمبا إيمانويل أوكوي الذي انتقل إلى فريق الاتحاد المصري وميدي كاجيري، والكونغولي جيان مارك ماكوسو لاعب فيتا كلوب الكونغولي.