رياضة

ثلاثي الزمالك على رأس المرشحين للأفضل داخل إفريقيا

٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
طارق حامد
طارق حامد
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن قائمة تضم 20 لاعبًا مرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء عن عام 2019، ويقام حفل تسليم جوائز كاف يوم 7 يناير المقبل في مدينة الغردقة. وشهدت القائمة ترشيح 5 لاعبين من فريق الترجي التونسي الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا، وهم أنيس البدري والإيفواري فوسيني كوليبالي والكاميروني فرانك كوم الذي رحل للدوري القطري، وطه ياسين الخنيسي والجزائري يوسف البلايلي الذي انتقل للأهلي السعودي. وضمت القائمة أيضا 3 لاعبين من الزمالك الفائز بلقب الكونفيدرالية الإفريقية.
ويوجد ثلاثي الزمالك محمود علاء وطارق حامد والتونسي فرجاني ساسي، بجانب لاعب واحد من نهضة بركان المغربي، وصيف البطولة ذاتها، وهو التوجولي لابا كودجو الذي يلعب حاليا في العين الإماراتي. هذا بجانب ثنائي الوداد المغربي وصيف دوري أبطال إفريقيا، إسماعيل الحداد ووليد الكرتي، بجانب التونسي علي معلول ظهير أيسر
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الزمالك- والاتحاد‎ (2)

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره إنبي، في السابعة والنصف من مساء غد الإثنين على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد مصطفى محمد بعد أيام من تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي، وحصده جائزة هداف البطولة، كما شهدت غياب طارق حامد بسبب آلام في الظهر، وعبدالله جمعة غاب عن التدريبات الأخيرة بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.
الاتحاد السكندري

خالد قمر يقود الاتحاد لربع نهائي البطولة العربية

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما حقق الفوز على نظيره المحرق البحريني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، في لقاء العودة. وفاز زعيم الثغر في مواجهات الذهاب التي أقيمت على استاد الإسكندرية بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة (3- 0). وينتظر الاتحاد السكندري التعرف على منافسه في ربع النهائي من خلال القرعة التي ستقام في الفترة المقبلة.
زلاتان-ابراهيموفيتش (2)

إدارة ميلان تسعى لجلسة جديدة لحسم صفقة إبراهيموفيتش

كشفت الصحافة الإيطالية، عن تحضير إدارة ميلان، لعقد اجتماع جديد مع مينو رايولا، وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، للتفاوض بشأن عودة إبرا إلى سان سيرو، في انتقالات يناير المقبلة. وجاء في تقرير لـ صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن رايولا سيعود إلى ميلانو يوم الأربعاء أو الخميس، من أجل استكمال مفاوضات جديدة بشأن عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان. وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان يسعى لإتمام الصفقة سريعًا، والحصول على رد نهائي من إبراهيموفيتش قبل منتصف ديسمبر المقبل.
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صلاح وتريزيجيه على رأس المرشحين للأفضل في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن قائمة تضم 30 لاعبًا مرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب في القارة السمراء عن عام 2019، وضمت القائمة 10 لاعبين عرب، من بينهم رباعي جزائرى وثنائي مصري وثنائي تونسي وثنائي مغربي، وتضم القائمة ثنائي المنتخب الوطني محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، والرباعي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان الإيطالي، ورياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوسف البلايلي جناح الأهلي السعودي، وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري، ويقام حفل تسليم جوائز كاف في مدينة الغردقة يوم 7 يناير المقبل.
الزمالك

مران الزمالك| جلسة ميتشو مع الدوليين وعودة عبد الغني

انتظم الرباعي محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد سيد "زيزو"، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم، وذلك بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول الذي خاض مباراتين أمام منتخبي كينيا وجزر القمر في تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، بينما اكتفى طارق حامد بأداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم الخاصة بالفريق؛ بسبب معاناته من الإجهاد بعد المشاركة مع الفراعنة في المباريات الإفريقية.
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طبيب منتخب تونس يكشف آخر تطورات إصابة ساسي

أكد سهيل الشملي طبيب منتخب تونس، أن إصابة فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، لا تمنعه من استئناف الدوري الممتاز مع فريقه اعتبارا من يوم 25 نوفمبر المقبل، وذلك حسبما أفاد لقناة تايم سبورتس. وصرح طبيب منتخب تونس: "إصابة فرجاني ساسي بسيطة لا تستدعي غيابه لفترة، بل يحتاج للراحة والعناية، وأثق بأن الجهاز الطبي لنادي الزمالك سيقوم باللازم، وفرجاني يعاني من آلام في العضلة الضامة قبل مواجهة غينيا الاستوائية، واتفقنا معه على المشاركة في اللقاء على أن يتم استبداله إذا شعر بآلام".
فرجاني -ساسي‎

ساسي والنقاز ينتظمان في مران الزمالك اليوم

يعود ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الدولي التونسي فرجاني ساسي وزميله حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، إلى القاهرة اليوم الخميس للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة فريق إنبي في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث كانت المسابقة قد توقفت بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا في مصر، والتي بدأت يوم 8 من شهر نوفمبر على أن تنتهي غدًا الجمعة، علمًا بأن الثنائي كانا مع المنتخب التونسي لخوض مباراة غينيا الإستوائية بتصفيات كأس الأمم 2021.
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