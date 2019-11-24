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البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه بمبيعات محلية وعربية

تحرير:أمل نبيل ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
البورصة
البورصة
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.49 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إى جى إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 14050.16 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 539.25 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1417.56 نقطة.
وبلغ إجمالى التداولات على الأسهم 978.03 مليون جنيه، بعد التداول على 100.26 ألف سهم عبر تنفيذ 10.7 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافى بيع 181.92 مليون جنيه و7.40 مليون جنيه، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 198.32 مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر
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بنك مصر

«بنك مصر»: قرض بـ500 مليون يورو لتمويل المشروعات

وقع محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة «بنك مصر»، مع فلافيا بلانزا الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط في بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ ذكر البنك في بيان اليوم الأحد، أن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء في إطار قيام «بنك مصر» بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل مدة القرض إلى 3 سنوات حيث يساهم في تعزيز موارد العملات الأجنبية للبنك المستخدمة لتمويل هذه المشروعات.
عمرو طلعت

طلعت: 11.5 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمي عالميا

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على سعي مصر إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في ظل رئاستها للاتحاد الافريقي لتحقيق التحول الرقمي في أفريقيا، مشيرا إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي وصل 11.5 تريليون دولار. واستعرض الوزير، خلال مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019، الرؤية المصرية في سبيل تحقيق ذلك. وترتكز الرؤية على عدة أمور هي، تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن من خلالها إتاحة خدمات الاتصالات والإنترنت، تقديم خدمات رقمية للمواطنين في كافة أنحاء القارة.
البنك-المركزى-المصرى

إطلاق مبادرة التحصيل الإلكتروني لقسط التمويل العقاري

أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل. وتأتي المبادرة في إطار تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات بتطوير وميكنة نظم الدفع والتحصيل، والتعاون مع كل مؤسسات الدولة لإيجاد أفضل السبل نحو تقديم خدمة أيسر للمواطن المصري. وتساعد الخدمة عملاء الصندوق المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي على سداد أقساط وحداتهم السكنية من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

فرض رسوم جديدة على تذاكر القطارات والسينما والملاهي

قررت وزارة التضامن الاجتماعي فرض رسوم إضافية بدءًا من أول ديسمبر، على أجر دخول دور السينما والملاهي، وتذكرة السكة الحديد الدرجة الأولى والثانية، وكل رسالة أو برقية أو تليفون «ترنك»، وكل رسالة بريدية. ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، الأحد، قرار الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، الذي جاء فيه أنه تضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها في هذا القرار إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
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بورصة (2)

البورصة تخسر 2.9 مليار جنيه بمبيعات مصرية وعربية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.98 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إى جى إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 14313.46 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 535.83 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1421.38 نقطة.
بورصة (2)

مبيعات المصريين تكبد البورصة 6.7 مليار جنيه

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة يوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 6.7 مليار جنيه ليغلق ليغلق عند مستوى 719.95 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للمصريين. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي اكس 30" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 14378.59 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 536.46 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% وصولا إلى مستوى 1424.99 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تربح 4.2 مليار جنيه بدعم من مشتريات مصرية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، وربح المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 737.36 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 14795.87 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 547.45 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1459.57 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه بمبيعات المصريين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء ، وخسر المال السوقي للأسهم المقيدة نحو1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.15مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 14709.79نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 544.82 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1452.61نقطة.
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