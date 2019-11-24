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الوزراء: 2.5 مليار جنيه استثمارات بمدينة الجلود بالروبيكي

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
مدبولي
مدبولي
ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مشروع (مدينة الجلود) بالروبيكي يُعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، تبلغ مساحته 1629 فدانًا بإجمالي مصانع منتجة يبلغ 195 مصنعًا، حيث تبلغ الاستثمارات الصناعية بالمشروع نحو 2.5 مليار جنيه. وأوضح المركز في الإنفوجراف الذي نشره اليوم الأحد، أنه يحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا، ومعدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون قدم2، حيث تبلغ حجم الصادرات الصناعية من 100 إلى 150 مليون دولار سنويًا، في حين تبلغ تكلفة الماكينات والمعدات المتخصصة في صناعة الدباغة مليار جنيه.
وأضاف أن المشروع سيوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، و25 ألف فرصة عمل غير مباشرة باستكمال مراحله؛ ليبلغ حجم الإنتاج اليومي لكل عامل 50 قدم2، وتبلغ نسبة الزيادة في إنتاج مدينة الروبيكي 40%، مقارنةَ بإنتاج مجرى العيون حتى الآن.وفيما يتعلق بمراحل تنفيذ مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، لفت إلى أن المشروع الصناعي
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شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

مفتي الجمهورية: الشأن العام لم يعد مجالا لأي إنسان أن يتكلم فيه

أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أن ثقافة بناء الدولة الحديثة لابد أن تراعي التخصص الدقيق، فعصر العموميات ومعرفة كل شيء ولى وانتهى، وعلينا أن نعود لأهل الاختصاص كل في مجاله، مشيرًا خلال كلمته بالجلسة التحضيرية الرئيسية لمؤتمر الشأن العام 2020، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إلى أن دار الإفتاء المصرية منذ عهد الشيخ محمد عبده أصبحت بيت خبرة في الإفتاء وعلى سبيل المثال لجأت دار الإفتاء إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عندما تطرقت إلى قضية السكان.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 300 ألف عملية جراحية عاجلة خلال مبادرة الرئيس

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إنه تم الانتهاء من إجراء 300 ألف و874 عملية جراحية خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة، وذلك منذ إطلاقها في يوليو 2018 وحتى أمس السبت. قال الدكتور خالد مجاهد مستشار، وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة - في بيان اليوم الأحد: "إنه تم إجراء 125 ألفًا و822 عملية قسطرة قلب، و19 ألفًا و774 جراحة قلب مفتوح، و101 ألفًا و725 جراحة رمد، و12 ألفًا و655 جراحة مخ وأعصاب، و13 ألفًا و501 جراحة عظام، و15 ألفًا و555 جراحة أورام".
طقس-حار (4)

حار نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود البلاد، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره. وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من غرب البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار نهاية الفترة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، والرياح السطحية جنوبية شرقية
اغتصاب (5)

مصدر مسؤول ينفي تعرض لاجئات إفريقيات بمصر لاعتداءات جنسية

أكد مصدر مسؤول عدم صحة التقرير الذي أذاعته وكالة "رويترز"، تحت عنوان "لاجئات إفريقيات بمصر يتحدثن عن تصاعد الاعتداءات الجنسية عليهن"، واصفا هذا التقرير بأنه "كاذب وملفق جملة وتفصيلا"، مشيرا إلى أن هذا التقرير أغفل أسماء اللاجئات اللاتي ادعى أنهن مجني عليهن وأماكن وقوع الحوادث إلى جانب ما ثبت من عدم تحرير محاضر لوقائع الاعتداء التي أشار إليها. وذكر المصدر أن "رويترز" نشرت تصريحات منسوبة للاجئة السودانية فاطمة عبدالقادر، وادعت أنها تعمل بمنظمة "تضامن لتقديم الدعم النفسي والصحي والخدمات الثقافية للمصريات والمهاجرات"، وتبين أن المذكورة تركت العمل بالمنظمة منذ عام 2014، وبالتواصل معها نفت أي تواصل لها مع "رويترز" أو علمها بوجود حالات اعتداء.
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مجلس-النواب (1)

نائب يطالب باستغلال المناطق اللوجستية في تشوين السلع

طالب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاهتمام بالمناطق اللوجستية في مختلف المحافظات خاصة في الدلتا والصعيد، إذ أنها تستطيع أن تغطي مخزون كبير من السلع الاستراتيجية خلال فترات طويلة، مشيرا إلى أننا من الممكن أن نستغل هذه المناطق اللوجستية في تشوين كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، تغطي احتياجات المواطنين في حالة ارتفاع أسعار هذه السلع عالميا، موضحا أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بإجراء صيانة للصوامع الحديثة أمر جيد، لكن كان يجب أن تنفذه وزارة التموين لأنه دورها الأساسي.
مصطفى-مدبولي

مدبولي:نقدر حرص «التمويل الدولية» على التعاون مع مصر

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن تقدير مصر لحرص مؤسسة التمويل الدولية على تدشين تعاون إنمائي مع مصر، واعتبارها إحدى الدول ذات الأولوية فى نطاق نشاط المؤسسة حول العالم، مشيرا إلى عدد من المشروعات التنموية التي يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة، متمثلة محليا فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مشروع إحلال المركبات التى تعمل بالسولار بمركبات تعمل بالغاز الطبيعي، أو على الصعيد الإقليمي مثل مشروع الربط الكهربي بين مصر وإثيوبيا والسودان.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: مصر اتخذت قرارات جريئة نتج عنها إصلاح حقيقي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية اتخذت قرارات جريئة قبل 3 سنوات نتج عنها إصلاح اقتصادي حقيقي تشهد له المؤسسات الدولية، مؤكدا استمرار الحكومة في دعم ومشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة الأعمال له ليتولى الريادة في الاقتصاد كما كان في السابق. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة "إفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص" اليوم السبت، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من المتحدثين على هامش منتدى "إفريقيا 2019" الذي يعقد حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مصطفى-مدبولي

مجلس للذكاء الاصطناعي.. «الوزراء» يوافق على 8 قرارات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على عدد من القرارات الهامة من بينها الموافقة علي مشروع قرار بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويسمى (المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي)، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات المعنية، و3 من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس، ويختص بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها تماشيا مع التطورات الدولية في هذا المجال.
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