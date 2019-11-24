الوزراء: 2.5 مليار جنيه استثمارات بمدينة الجلود بالروبيكي

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

مدبولي

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مشروع (مدينة الجلود) بالروبيكي يُعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، تبلغ مساحته 1629 فدانًا بإجمالي مصانع منتجة يبلغ 195 مصنعًا، حيث تبلغ الاستثمارات الصناعية بالمشروع نحو 2.5 مليار جنيه. وأوضح المركز في الإنفوجراف الذي نشره اليوم الأحد، أنه يحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا، ومعدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون قدم2، حيث تبلغ حجم الصادرات الصناعية من 100 إلى 150 مليون دولار سنويًا، في حين تبلغ تكلفة الماكينات والمعدات المتخصصة في صناعة الدباغة مليار جنيه.

وأضاف أن المشروع سيوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، و25 ألف فرصة عمل غير مباشرة باستكمال مراحله؛ ليبلغ حجم الإنتاج اليومي لكل عامل 50 قدم2، وتبلغ نسبة الزيادة في إنتاج مدينة الروبيكي 40%، مقارنةَ بإنتاج مجرى العيون حتى الآن.وفيما يتعلق بمراحل تنفيذ مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، لفت إلى أن المشروع الصناعي