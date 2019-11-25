فيتامين A.. يغذي العين ونقصه يؤدي إلى العمى الليلي

يمكنك الحصول على فيتامين A من الفواكه والخضراوات في شكل كاروتينات، والتي يتم تحويلها إلى الريتينول من قبَل الجسم، بعد عملية الهضم، كما أن البيض مصدر غني بهذا العنصر

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

فيتامين A

يعيش الجسم على مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات؛ على سبيل المثال، يعد الكالسيوم هو المكون الرئيسي للعظام، كما أن الحديد يلعب دورا مهما في الحفاظ على معدلات الدورة الدموية في الجسم، وبالنسبة للفيتامينات، يعمل فيتامين C على توفير حماية كاملة من نزلات البرد والأنفلونزا، كما يلعب فيتامين A دورا كبيرا في الحفاظ على صحة العينين، لأنه عبارة عن مضادات للأكسدة، تقوي المناعة وتعزز من صحة العين، فضلا عن العديد من الفوائد الأخرى. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "bold sky".

جسمك عبارة عن هيكل عظمي، ولكي يبقى في صحة جيدة على المدى البعيد، تحتاج إلى تناول كمية مناسبة من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات المهمة، التي تساعد على البناء الجيد للجسم، حيث يمكن أن يسبب نقص الفيتامينات والبروتينات ضعفا عاما في الجسم، ما يؤثر فى صحة الأعضاء الداخلية والخارجية