فيتامين A.. يغذي العين ونقصه يؤدي إلى العمى الليلي

يمكنك الحصول على فيتامين A من الفواكه والخضراوات في شكل كاروتينات، والتي يتم تحويلها إلى الريتينول من قبَل الجسم، بعد عملية الهضم، كما أن البيض مصدر غني بهذا العنصر
يعيش الجسم على مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات؛ على سبيل المثال، يعد الكالسيوم هو المكون الرئيسي للعظام، كما أن الحديد يلعب دورا مهما في الحفاظ على معدلات الدورة الدموية في الجسم، وبالنسبة للفيتامينات، يعمل فيتامين C على توفير حماية كاملة من نزلات البرد والأنفلونزا، كما يلعب فيتامين A دورا كبيرا في الحفاظ على صحة العينين، لأنه عبارة عن مضادات للأكسدة، تقوي المناعة وتعزز من صحة العين، فضلا عن العديد من الفوائد الأخرى. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
جسمك عبارة عن هيكل عظمي، ولكي يبقى في صحة جيدة على المدى البعيد، تحتاج إلى تناول كمية مناسبة من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات المهمة، التي تساعد على البناء الجيد للجسم، حيث يمكن أن يسبب نقص الفيتامينات والبروتينات ضعفا عاما في الجسم، ما يؤثر فى صحة الأعضاء الداخلية والخارجية
جسمك عبارة عن هيكل عظمي، ولكي يبقى في صحة جيدة على المدى البعيد، تحتاج إلى تناول كمية مناسبة من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات المهمة، التي تساعد على البناء الجيد للجسم، حيث يمكن أن يسبب نقص الفيتامينات والبروتينات ضعفا عاما في الجسم، ما يؤثر فى صحة الأعضاء الداخلية والخارجية أيضًا، وإضافة إلى ذلك، يؤدي نقص الفيتامينات في الجسم إلى العديد من الأمراض والظروف الصحية، ومن أهم الفيتامينات في الجسم، فيتامين A، الذى يلعب دورا كبيرا في الرؤية ونمو العظام والجهاز المناعي بشكل عام، كما يعرف أيضا باسم الريتينول، وللحصول على معدلات عالية منه، يمكنك تناول الأطعمة الحيوانية والنباتية.
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يمكنك الحصول أيضًا على فيتامين A من الفواكه والخضراوات في شكل كاروتينات، والتي يتم تحويلها إلى الريتينول من قبل الجسم، بعد عملية الهضم، ويتميز فيتامين (A) أيضًا بالعديد من الفوائد الأخرى بدءًا من تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان إلى تعزيز صحة نظام المناعة لديك، كما يساعد في تقليل خطر حب الشباب، ويدعم صحة العظام، ويعزز النمو الصحي والخصوبة. وعلى الجانب الآخر، نقص فيتامين A في جسمك يمكن أن يسبب بعض الآثار الضارة.
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فوائد فيتامين (A) لعينيك
يلعب فيتامين (A) دورا مهما في الرؤية، فلكي ترى الأشياء كما هي، دون أي اضطراب، تحتاج عيناك إلى إنتاج أصباغ معينة حتى تعمل شبكية العين بشكل صحيح، بما في ذلك فيتامين (A)، الذى يعد أحد الفيتامينات المهمة لتغذية عينيك، بما في ذلك القرنية، كما أنه يحمي العين من الجفاف، ومن ثم بعض قطرات العين تحتوي على نسبة من فيتامين A. ووفقًا لدراسة أخرى، قللت مكملات فيتامين (A) من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المتقدم بنسبة 25 في المئة لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا.
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يمكن أن يسبب نقص فيتامين أ العمى
لكي يرى الفرد الأشياء بوضوح ويميزها، تحتاج العيون إلى إنتاج أصباغ معينة لتعمل شبكية العين بشكل صحيح، فنقص فيتامين (A) يوقف إنتاج هذه الأصباغ، ما يؤدي إلى العمى الليلي. إضافة إلى ذلك، يؤدي عدم وجود كمية مناسبة من فيتامين (A) في جسمك إلى تنكس البقعة الصفراء المرتبط بالعمر (AMD)، وهو السبب الرئيسي للعمى في العالم المتقدم.
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ما مصادر فيتامين A؟
زيت كبد السمك
البيض
حبوب الإفطار المحصنة
اللبن منزوع الدسم
الخضراوات والفواكه
من المهم أيضًا أن نلاحظ أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين A وحده لن يساعد الشخص على منع جميع أنواع المشكلات المرتبطة بالرؤية، ولكنه يقلل من المضاعفات، لذا لا بد من الكشف الدوري والذهاب للطبيب، للاطمئنان على صحة العين حتى لا تتعرض للأمراض المرتبطة بتقدم العمر، خاصة عند بلوغ الـ50 وما بعدها، أو حتى في السن الصغيرة.
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