رياضة

تركي آل الشيخ: الخطيب هنأني بفوز الهلال ببطولة آسيا

تحرير:علي الزيني ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
أكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه تلقى تهنئة من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بمناسبة تتويج فريق الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا، وذلك بعد تغلبه خارج ميدانه على أوراوا ريد دايموندز الياباني، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سايتاما، ليحرز الزعيم اللقب القاري الثالث في تاريخه والأول منذ عام 2000، وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت قبل أسبوعين، بتفوق الفريق السعودي بهدف في الرياض.
وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "تلقيت تهنئة غالية من أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمناسبة فوز الهلال بكأس آسيا وتأهله لبطولة العالم للأندية.. وعقبال النادي الأهلي يارب". وأكمل فريق الهلال عدد المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية، التي
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مرتضى منصور يكشف أسباب غيابه ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سبب عدم ظهوره إعلاميًّا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يعود إلى اتفاق بينه وبين مجموعة إعلام المصريين، معتذرًا عن مخالفة الاتفاق والخروج للحديث. جاء ذلك في مقطع فيديو نشره مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: "بالنسبة للأخ اللي قال حصلت على هدايا وساعات من تركي آل الشيخ، إذا كنت قد حصلت على ساعات فيجب أن يخرج الأخ تركي آل الشيخ ويتحدث ويخبرني عن ماركتها، هناك شكاوى في النيابة العامة جارٍ التحقيق فيها، وسوف أحصل على حقي بالقانون".
تركي آل شيخ

آل الشيخ: أنا مش شوال أموال.. وبحب الأهلي والزمالك

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، عن أعادة علاقات الود بينه وبين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وكشف آل الشيخ، من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الخط الساخن بينه وبين الخطيب سوف يمنع تكرار الخلافات، قائلًا: «لمست مدى حب المصريين لي عندما تجولت متنكرا في شوارع القاهرة»، وتحفظ عن ذكر أسماء من تسببوا في تعكير صفو العلاقة بينه وبين الأهلي: «لن أستفيد من الكشف عن أسماء المتسببين في الفجوة مع مجلس الأهلي».
تركي-آل-الشيخ

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي

وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي مؤكدا على اعتزازه الشديد بالعلاقات الطيبة التي تربطه بالنادي ومسئوليه وجماهيره، ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا:" أشكر إخواني أعضاء مجلس إدارة الاهلي همإ اخواني واصدقائي وأوجه لهم كل رسائل المحبة والأخوه وكان نفسي أشوفهم عند الكابتن محمود الخطيب". وكان ال الشيخ قد عبر عن سعادته الكبيرة بزيارته الخطيب بعد أن كان قد صرح خلال الأيام الماضية بأن انشغاله ببعض الارتباطات في موسم الرياض وراء تأخر هذه الزيارة.
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