تركي آل الشيخ: الخطيب هنأني بفوز الهلال ببطولة آسيا

تحرير:علي الزيني ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

تركي آل الشيخ والخطيب

أكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه تلقى تهنئة من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بمناسبة تتويج فريق الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا، وذلك بعد تغلبه خارج ميدانه على أوراوا ريد دايموندز الياباني، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سايتاما، ليحرز الزعيم اللقب القاري الثالث في تاريخه والأول منذ عام 2000، وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت قبل أسبوعين، بتفوق الفريق السعودي بهدف في الرياض.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "تلقيت تهنئة غالية من أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمناسبة فوز الهلال بكأس آسيا وتأهله لبطولة العالم للأندية.. وعقبال النادي الأهلي يارب". وأكمل فريق الهلال عدد المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية، التي