جريمة

النائب العام يكشف القصة الكاملة لوفاة الطالبة «شهد»

أقر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة وفاة الطالبة شهد أحمد، بعد ثبوت انتفاء الشبهة الجنائية في وفاتها
٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م
الطالبة شهد
الطالبة شهد
أكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم 7583 لسنة 2019، لعدم وجود جريمة، وذلك في واقعة وفاة الطالبة شهد أحمد كمال بعد ثبوت انتفاء الشبهة الجنائية في وفاتها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن معاناة الطالبة شهد أحمد من أزمة نفسية خلال أوقات متقطعة فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، وبعد التحاقها بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس انتقلت من محل إقامتها بمدينة العريش، للإقامة مؤقتا بوحدة سكنية استأجرها والدها بمدينة الإسماعيلية، أقامت فيها مع صديقة لها، وذلك لتكون قريبة من جامعتها.
وجاء في التحقيقات أنه منذ شهر سابق على وفاتها عادت إليها ذات الأزمة النفسية التي سببت لها أرقا منعها من النوم أكثر من ساعتين يوميا، ولاستمرار معاناتها، اتصلت بوالدتها قبل وفاتها بأسبوع واحد وطلبت منها الحضور إليها، فانتقلت والدتها للإقامة معها، ثم عرضتها على أحد الأطباء النفسيين بمدينة الإسماعيلية يوم
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محكمة

إحالة 11 متهما كونوا تشكيلا عصابيا بالإسكندرية للمفتي

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى محمد نوارة، 11 متهما قاموا بجلب كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد عبر مركب صيد حاولوا تهريبها عبر مياه البحر الأبيض المتوسط، لفضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي النهائي؛ تمهيدًا لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم. بدأت أحداث الواقعة، عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية، بقيام مجموعة من الصيادين بجلب كميات كبيرة من مخدر «الحشيش»، وذلك في شهر مارس الماضى.
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«ذبح وجثة داخل كيس».. تفاصيل جريمة قتيل المريوطية

جريمة بشعة بدأت خيوطها تنكشف سريعا، كان أبطالها الأهالي، عندما تمكنوا من ضبط رجل وسيدة قبل التخلص من جثه، وإلقائها في ترعة المريوطة، وتحفظوا عليهما حتى حضرت قوات الشرطة،وألقت القبض على المتهمين، وذلك تحت إشراف العقيد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، إذ ظهر خلال التحقيقات مع المتهمة الرئيسية ملابسات الواقعة، عندما تبين أن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه الذي ادعى قدرته على علاج نجلها صاحب الـ7 سنوات، والذي كان يعاني من ضعف في النطق.
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جريمة الجنس والشعوذة| سر ذبح دجال وإلقاء جثته بالهرم

مفاجآت صادمة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات ضبط سيدة ورجل شرعا في التخلص من جثة قتيل بترعة المريوطية، صباح الأحد، وتبين أن الجثة لشخص نصاب يدعى إتقانه أعمال الدجل والشعوذة، وأن السيدة استعانت به لعلاج طفلها "7 سنوات" الذي يعاني من عدم القدرة على النطق منذ نعومة أظافره، إلا أن الأمر تطور وأخذ منعطفا مختلفا، حيث نشأت علاقة غير شرعية بين الأم والدجال، ووصل الأمر إلى تهديده إياها بالفضيحة حال عدم التزامها بطلباته التي بدأت تتزايد.
جثة- شخص -أسفل -عجلات -قطار

في واقعة «قطار شبين».. إحالة 8 عاملين بالسكك الحديد إلى المحاكمة

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 متهمين من العاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة التأديبية، وذلك لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة الأمر الذي أدى إلى تعريض حياة المواطنين للخطر. تلقت النيابة الإدارية بلاغ وزير النقل بشأن واقعة تحرك القطار رقم 420 يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر الماضي من محطة شبين القناطر بدون سائق معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر. قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأحد، إن اللجنة الفنية انتهت إلى فحص المشكلة، وتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة من استمعت لأقوالهم النيابة خلال التحقيقات ومقاطع الفيديو التي صورها الركاب وعدد من المواطنين عن صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة ومسؤولية المتهمين.
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حبس ابنة السيد البدوي 12 عاما بسبب هاني رمزي

عاقبت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر، منى السيد البدوي، ابنة رجل الأعمال الشهير والقيادي الوفدي السيد البدوي، بالحبس 12 عاما، بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد لصالح الفنان هاني رمزي، تتعلق ببرنامج "رامز هز الجبل"، الذي أذيع على قناة الحياة.. وكان مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنان هاني رمزي، قد حرر عدة محاضر شرطة ضد منى السيد بدوي، واستطاع أن يحصل لموكله على 4 أحكام، ضدها بإجمالي حبس 12 عامًا، عن مستحقات مالية لصالح "رمزي".
حريق-في-خط-بترول-في-البحيرة (2)

حبس 7 متهمين 15 يوما في سرقة خط بترول بالبحيرة

أمر المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود، اليوم السبت، بحبس 7 متهمين تسببوا في حريق إيتاى البارود، الناتج عن تسريب مواد بترولية من خط أنابيب مار من عزبة المواسير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير، ملك مُزارع.
استروكس

ليلة الكشف عن وكر «مخدر الموت» في جمهورية إمبابة

شابان في العقد الثالث من العمر، بحث كل منهما عن السبيل للإفلات من ضائقة مالية ألمت بهما مؤخرا، أضحى جُل همهما إيجاد طريقة تمنحهما قبلة الحياة، وجني المال في فترة وجيزة لتحقيق ثروة طائلة، سقطا في بئر الظلمات، وسوس لهما الشيطان بأنهما على بعد خطوات من تحقيق الحلم، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وتحديدا مخدر الموت "الأستروكس"، واتخذا وحدة سكنية بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة وكرا لنشاطهما غير المشروع ظنا أن الأمر سيظل طي الكتمان داخل جدران الشقة.
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حبس قاتلي حارس عقار الوراق: «منعهما من السرقة»

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق معهما، بتهمة السرقة بالإكراه، وقتل حارس عقار عمدًا، إذ تبين خلال التحقيقات أن المتهمين حاولا سرقة مواد بناء من أمام العقار الذى يتولى حراسته، فتشاجرا معه وطالباه بالتزام العقار، لكن احتج عليهما وحاول الاستغاثة بالسكان، فأجهزا عليه بالضرب على رأسه بماسورة حديدية كانت بمكان الجريمة، ثم تركاه غارقًا فى دمائه وفرا هاربين، إلى أن تمكن رجال مباحث الوراق من تحديد هويتهما من خلال صورًا ظهرت لهما فى كاميرا مراقبة بمحيط الجريمة، وتم ضبطهما.
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