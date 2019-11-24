السودان: برنامج لتحويل الدعم إلى نقدي مباشر

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م

السودان

كشف وزير المالي السوداني الدكتور ابراهيم البدوي، عن برنامج عقد اجتماعي جديد، فيما يخص الدخل الأساسي، بتحويل الدعم إلى نقدي مباشر، ليشمل 15 إلى 20 مليون مواطن، في بلد نسبة الفقر فيه تصل إلى نحو 65 في المائة، مما يستدعي الحماية الاجتماعية، مؤكدًا في مداخلة خلال ورشة عمل نظمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الأحد، تحت عنوان «عرض ومناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الانتقالية»، ضرورة الحوار المجتمعي مع عدد من فئات المجتمع وأصحاب المصلحة في مختلف الوزارات والمؤسسات لمناقشة القضايا الأساسية.

وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية تستهدف الإصلاح الاقتصادي، وفقا للبرنامج الإسعافي في إطار الموازنة وإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى إصلاح السياسة النقدية ومناخ الاستثمار والإصلاح المؤسسي الكلي للاقتصاد.ودعا البدوي المجتمع الدولي إلى المساعدة في سد عجز الموازنة، لافتا إلى أنها تستهدف القضايا الاجتماعية كأولوية،