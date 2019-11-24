ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 111 قتيلًا

تحرير:وكالات ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م

احتجاجات العراق

أعلن وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، اليوم الأحد، أن عدد قتلى التظاهرات ارتفع إلى 111 قتيلا من المتظاهرين والقوات الأمنية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية للتحقق من طبيعة الغاز المسيل للدموع، والتي كشفت عن عدم وجود أي مادة سامة في الغاز وهو طبيعي ويستخدم للتدريب أحيانا، موضحًا أن الوزارة وزعت «مفارز»، طبية في ساحات التظاهرات لتوفير الإسعافات للمتظاهرين السلميين، مضيفًا أن اللجنة النيابية أكدت على ضرورة رفدها بالتقارير الخاصة بالواقع تأمين الحاجات الطبية للمتظاهرين والتعاون بين الطرفين، وفقًا للعربية.

وأضاف وزير الصحة، أن اللجنة النيابية شددت على أن الجانب الصحي حق من حقوق الإنسان العراقي ولا يجوز إهماله، إذ حثت اللجنة، بحسب بيانها، على ضرورة تواصل وزارة الصحة مع مفوضية حقوق الإنسان والتعاون معها من خلال رفدها بالتقارير الخاصة بالوزارة لأن دورها الرقابي يحملها مسؤولية حماية حقوق الإنسان.وكانت منظمة