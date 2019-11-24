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ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 111 قتيلًا

تحرير:وكالات ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
أعلن وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، اليوم الأحد، أن عدد قتلى التظاهرات ارتفع إلى 111 قتيلا من المتظاهرين والقوات الأمنية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية للتحقق من طبيعة الغاز المسيل للدموع، والتي كشفت عن عدم وجود أي مادة سامة في الغاز وهو طبيعي ويستخدم للتدريب أحيانا، موضحًا أن الوزارة وزعت «مفارز»، طبية في ساحات التظاهرات لتوفير الإسعافات للمتظاهرين السلميين، مضيفًا أن اللجنة النيابية أكدت على ضرورة رفدها بالتقارير الخاصة بالواقع تأمين الحاجات الطبية للمتظاهرين والتعاون بين الطرفين، وفقًا للعربية.
وأضاف وزير الصحة، أن اللجنة النيابية شددت على أن الجانب الصحي حق من حقوق الإنسان العراقي ولا يجوز إهماله، إذ حثت اللجنة، بحسب بيانها، على ضرورة تواصل وزارة الصحة مع مفوضية حقوق الإنسان والتعاون معها من خلال رفدها بالتقارير الخاصة بالوزارة لأن دورها الرقابي يحملها مسؤولية حماية حقوق الإنسان.وكانت منظمة
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قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 3 أطفال في مدينة الخليل

أصاب جنود الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا فلسطينيا بالرصاص الحي في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، إذ قال الناشط الاعلامي محمد عوض، في تصريح له، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين حول مستوطنة «كرمي تسور» المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة أطلقوا النار من سلاح كاتم للصوت على الشاب عبدالله عيسى حسن أبوماريا، «21 عاما»، وأصابوه بالفخذ إصابة مباشره وتم نقله لمستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال من خربة قلقس في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.
علم السودان

السودان: برنامج لتحويل الدعم إلى نقدي مباشر

كشف وزير المالي السوداني الدكتور ابراهيم البدوي، عن برنامج عقد اجتماعي جديد، فيما يخص الدخل الأساسي، بتحويل الدعم إلى نقدي مباشر، ليشمل 15 إلى 20 مليون مواطن، في بلد نسبة الفقر فيه تصل إلى نحو 65 في المائة، مما يستدعي الحماية الاجتماعية، مؤكدًا في مداخلة خلال ورشة عمل نظمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الأحد، تحت عنوان «عرض ومناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الانتقالية»، ضرورة الحوار المجتمعي مع عدد من فئات المجتمع وأصحاب المصلحة في مختلف الوزارات والمؤسسات لمناقشة القضايا الأساسية.
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رئيس وزراء السودان: ملف الدعم سيخضع لحوارات عميقة وواسعة

قال رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن ملف إدارة الحكومة الانتقالية للاقتصاد يعتبر "قضية محورية"، لافتا إلى عدة تحديات في هذا الإطار منها غلاء الأسعار وقضية الدعم التي سوف تخضع لحوارات عميقة وواسعة، مع كل قطاعات الشعب السوداني، وسيكون له الخيار في تحديد مصيره. وأضاف حمدوك، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة عمل نظمتها قوى إعلان (الحرية والتغيير)، تحت عنوان (عرض ومناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الانتقالية) اليوم الأحد، إن إعفاء ديون السودان، وإصلاح أجهزة الدولة في المسار الأمني، والخدمة المدنية، ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كلها تحديات كبيرة ستواجه الحكومة الانتقالية.
سقوط ايران 2

استهداف مستودعي نفط وسلع أساسية في طهران

قال مسؤول إيراني إنه تم استهداف مستودعي نفط وسلع أساسية في طهران خلال التظاهرات التي شهدتها إيران، بحسب قناة "العربية". وشهدت إيران احتجاجات عارمة انطلقت على مدى الأيام الماضية في معظم المحافظات، بينما أفادت مواقع إيرانية معارضة في وقت سابق أنه تم إحصاء أكثر من 150 جثة لمحتجين في البلاد. وأخرجت قوات تابعة للاستخبارات الإيرانية 36 جثة لمحتجين من مستشفى "التأمين الاجتماعي" في العاصمة طهران، في سيارة لنقل اللحوم، وفق ما نقله موقع إيران إنترناشيونال، مساء الأربعاء الماضى، عن مصادر مطلعة.
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احتجاجات العراق

إصابة 30 متظاهرًا في اشتباكات مع قوات الأمن بالعراق

تجددت الصدامات بين القوات الأمنية العراقية والمحتجين، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة بغداد بعد مرور أيام على هدوء نسبي. وبحسب روسيا اليوم، فإن «القوات الأمنية العراقية طاردت المحتجين من جسر الأحرار باتجاه ساحة الخلاني المجاورة لساحة التحرير، مضيفة أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد ضد المحتجين، مشيرة إلى وجود نحو 30 حالة اختناق في صفوف المتظاهرين. وكانت قوات مكافحة الشغب العراقية، قد تمكنت صباح اليوم، من استعادة السيطرة على جسر الأحرار، الذي يعد ثالث أكبر جسور العاصمة بغداد التي سيطر عليها المتظاهرون.
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قوات مكافحة الشغب تستعيد السيطرة على جسر الأحرار بالعراق

تمكنت قوات مكافحة الشغب العراقية، اليوم الأربعاء، من استعادة السيطرة على جسر الأحرار، الذي يعد ثالث أكبر جسور العاصمة بغداد، التي سيطر عليها المتظاهرون. وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن القوات استخدمت القنابل المسيلة للدموع بكثافة في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن جسر الأحرار، مشيرة إلى أنها تمكنت من إبعادهم إلى ساحة الخلاني. من جانبه، أوضح مصدر أمني عراقي أنه "تم تسجيل 25 حالة اختناق على الأقل"، مشيرا إلى أنه تم نقل الحالات الخطرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
برلمان العراق

برلمان العراق: إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

صرح مصدر برلماني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن البرلمان قرر إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية، إذ قال المصدر، إن «مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية»، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية. وعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية الـ 16 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي وحضور 220 نائبا، إذ أعلن نواب من كتل مختلفة، رفضهم مشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسوؤولين والرئاسات بصيغته الحالية، وفقًا لروسيا اليوم.
احتجاجات العراق

مقتل وإصابة 25 شخصًا واعتقال 283 في العراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين فضلا عن اعتقال 283 شخصا خلال الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار، إذ أدانت المفوضية في بيان لها أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة التي أسفرت عن سقوط ضحايا، كما أدانت أي تجاوز بحق الممتلكات العامة والخاصة، داعيا كافة الأطراف إلى الابتعاد عن التصادم والالتزام بسلمية التظاهرات. وبدأ عدد من أحياء الجانب الشرقي من بغداد تنفيذ إضراب عام، احتجاجا على عدم تحقيق مطالب المتظاهرين.
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