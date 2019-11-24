«بنك مصر»: قرض بـ500 مليون يورو لتمويل المشروعات

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م

بنك مصر

وقع محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة «بنك مصر»، مع فلافيا بلانزا الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط في بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ ذكر البنك في بيان اليوم الأحد، أن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء في إطار قيام «بنك مصر» بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل مدة القرض إلى 3 سنوات حيث يساهم في تعزيز موارد العملات الأجنبية للبنك المستخدمة لتمويل هذه المشروعات.

وأشار إلى أنه يحرص دائمًا على تعزيز وتدعيم وتنويع موارده بالعملة الأجنبية المستخدمة في تمويل المشروعات على اختلاف أحجامها.يُذكر أن تلك الاتفاقية تعد الثانية التي تم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم توقيع الأولى بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين، وبذلك يصل إجمالي التعاقد معه إلى مليار