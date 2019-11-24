«بنك مصر»: قرض بـ500 مليون يورو لتمويل المشروعات
تحرير:أ.ش.أ
٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م
بنك مصر
وقع محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة «بنك مصر»، مع فلافيا بلانزا الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط في بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ ذكر البنك في بيان اليوم الأحد، أن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء في إطار قيام «بنك مصر» بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل مدة القرض إلى 3 سنوات حيث يساهم في تعزيز موارد العملات الأجنبية للبنك المستخدمة لتمويل هذه المشروعات.
وأشار إلى أنه يحرص دائمًا على تعزيز وتدعيم وتنويع موارده بالعملة الأجنبية المستخدمة في تمويل المشروعات على اختلاف أحجامها.يُذكر أن تلك الاتفاقية تعد الثانية التي تم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم توقيع الأولى بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين، وبذلك يصل إجمالي التعاقد معه إلى مليار
وأشار إلى أنه يحرص دائمًا على تعزيز وتدعيم وتنويع موارده بالعملة الأجنبية المستخدمة في تمويل المشروعات على اختلاف أحجامها.
يُذكر أن تلك الاتفاقية تعد الثانية التي تم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم توقيع الأولى بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين، وبذلك يصل إجمالي التعاقد معه إلى مليار يورو.
ويعد بنك مصر من أوائل البنوك التي تلتزم بمتطلبات البنك المركزي، ووصل بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، وذلك قبل نهاية الفترة الزمنية المقررة من البنك المركزي والتي تنتهي في أول يناير 2020، محققًا بذلك طفرة في زيادة نسب النمو في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر.
ويأتي هذا انطلاقًا من توجهات الدولة وتماشيًا مع متطلبات البنك المركزي الذي حث البنوك على زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 20% من إجمالي حجم محفظة التمويل، لما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومي مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، الأمر الذي ينعكس على الحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد والذي من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلي.
وبلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 26 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، بمتوسط معدل نمو 120% على مدار أربع سنوات منذ تفعيل مبادرة البنك المركزي.