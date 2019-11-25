الفلفل الأحمر والكمادات| 6 طرق لعلاج آلام الركبة

زيت الزنجبيل أو مستخلص الزنجبيل أو الزنجبيل الخام، كلها جيدة للركبتين، فهذه العشبة المنزلية الشائعة مليئة بمركب يسمى جينجيرول، وهو مضاد جيد للالتهابات

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

آلام الركبة

تعد آلام العظام من الأشياء المتعبة التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، خاصة عند التقدم في العمر. وتنتج آلام الركبة عن إصابةٍ ما، أو ممارسة رياضة شاقة لفترة طويلة، ولكن في بعض الأحيان تكون الإصابات طفيفة، ويمكنك الحصول على علاج منزلي؛ فعلى سبيل المثال، تلعب بعض الزيوت العطرية دورا فعالا في التقليل من الآلام؛ مثل زيت البرتقال وزيت الزنجبيل، مع استخدام آلية التدليك، كما يمكن عمل كمادات باردة على الجزء الذي يؤلمك. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".

تعد آلام الركبة من الحالات المرضية الشائعة، التى يتعرض لها العديد من الأشخاص، مع اختلاف الفئات العمرية، سواء كان يرجع ذلك إلى إصابة ما أو بعض الحالات الطبية الأساسية، كما يمكن أن تتداخل آلام الركبة مع أنشطتك اليومية، وبالنسبة للبعض، يمكن أن تتحول إلى مشكلة طبية على مدى الحياة، وبصرف النظر عن مدى حدة