الفلفل الأحمر والكمادات| 6 طرق لعلاج آلام الركبة

زيت الزنجبيل أو مستخلص الزنجبيل أو الزنجبيل الخام، كلها جيدة للركبتين، فهذه العشبة المنزلية الشائعة مليئة بمركب يسمى جينجيرول، وهو مضاد جيد للالتهابات
تعد آلام العظام من الأشياء المتعبة التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، خاصة عند التقدم في العمر. وتنتج آلام الركبة عن إصابةٍ ما، أو ممارسة رياضة شاقة لفترة طويلة، ولكن في بعض الأحيان تكون الإصابات طفيفة، ويمكنك الحصول على علاج منزلي؛ فعلى سبيل المثال، تلعب بعض الزيوت العطرية دورا فعالا في التقليل من الآلام؛ مثل زيت البرتقال وزيت الزنجبيل، مع استخدام آلية التدليك، كما يمكن عمل كمادات باردة على الجزء الذي يؤلمك. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
تعد آلام الركبة من الحالات المرضية الشائعة، التى يتعرض لها العديد من الأشخاص، مع اختلاف الفئات العمرية، سواء كان يرجع ذلك إلى إصابة ما أو بعض الحالات الطبية الأساسية، كما يمكن أن تتداخل آلام الركبة مع أنشطتك اليومية، وبالنسبة للبعض، يمكن أن تتحول إلى مشكلة طبية على مدى الحياة، وبصرف النظر عن مدى حدة
تعد آلام الركبة من الحالات المرضية الشائعة، التى يتعرض لها العديد من الأشخاص، مع اختلاف الفئات العمرية، سواء كان يرجع ذلك إلى إصابة ما أو بعض الحالات الطبية الأساسية، كما يمكن أن تتداخل آلام الركبة مع أنشطتك اليومية، وبالنسبة للبعض، يمكن أن تتحول إلى مشكلة طبية على مدى الحياة، وبصرف النظر عن مدى حدة حالتك، هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تكون مفيدة فى تقليل آلام الركبة السيئة:
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1- التدليك باستخدام الزيوت الحيوية
التدليك هو وسيلة ممتازة للتخفيف من أعراض آلام الركبة والمفاصل، كما أن استخدام الزيوت الأساسية لتدليك ركبتيك من الآليات الفعالة بشكل كبير، وحسب بعض الدراسات، تعمل زيوت الزنجبيل والبرتقال الأساسية بشكل جيد على التخلص من آلام الركبة، حيث تقلل الألم في الجزء المصاب.
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2- الكمادات الباردة والساخنة
يمكن أن يكون لكل من الكمادات الباردة والساخنة دور كبير في تخفيف أعراض آلام الركبة، ولكن ضع في اعتبارك دائمًا أن العلاج الذي تختاره يعتمد على نوع الألم الذي تعاني منه، فإذا كان هناك التهاب، فعليك تجنب كمادات الحرارة لأنها قد تزيد الوضع سوءًا، وإضافة إلى ذلك، العلاج الحراري هو الأفضل للألم المزمن مثل التهاب المفاصل، وفي حالة الإصابة الرياضية، استخدم الكمادات الباردة.
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3- خل حمض التفاح ACV
تشير بعض الدراسات إلى أن خل التفاح يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد في التخفيف من الألم المزمن؛ مثل التهاب المفاصل، كما يساعد على استعادة التشحيم في المفاصل، ما يقلل من الألم ويجعل من السهل عليك تحريك ساقيك، فعليك خلط نصف كوب من ACV مع كوب من الماء، وقم بتناوله يوميا قبل الذهاب إلى السرير.
4- مستخلص الزنجبيل
زيت الزنجبيل أو مستخلص الزنجبيل أو الزنجبيل الخام، كلها جيدة للركبتين، فهذه العشبة المنزلية الشائعة مليئة بمركب يسمى جينجيرول، وهو مضاد جيد للالتهابات. يمكنك صنع شاي الزنجبيل وشربه مرتين يوميا للتخفيف من آلام الركبة.
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5- الكركم
يعد من التوابل السحرية التي لها تاريخ طويل جدا فى الاستخدام الطبي، فتحتوي هذه التوابل الصفراء على مركب قوي مضاد للالتهابات يسمى الكركمين، يساعد على تخفيف أعراض آلام والتهاب المفاصل. يُضاف الزنجبيل والكركم في كوب من الماء ويُغلى المزيج لمدة تتراوح بين 12 و15 دقيقة، اشرب هذا الخليط يوميا لبعض الراحة.
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6- الفلفل الأحمر
تحتوي التوابل الحمراء على عنصر نشط يسمى كابسيسين، يعمل كمسكن طبيعي للألم. امزج ملعقة صغيرة من الفلفل مع ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون، وضع العجينة على المنطقة المصابة وقم بالتدليك برفق.
بصرف النظر عن هذه العلاجات المنزلية الطبيعية، يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين منخفضة التأثير بشكل كبير، ولكن إذا استمر الألم لفترة طويلة، استشر طبيبك للحصول على الدواء المناسب.