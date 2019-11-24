قوات الاحتلال تعتقل 3 أطفال في مدينة الخليل

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م

قوات الاحتلال

أصاب جنود الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا فلسطينيا بالرصاص الحي في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، إذ قال الناشط الاعلامي محمد عوض، في تصريح له، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين حول مستوطنة «كرمي تسور» المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة أطلقوا النار من سلاح كاتم للصوت على الشاب عبدالله عيسى حسن أبوماريا، «21 عاما»، وأصابوه بالفخذ إصابة مباشره وتم نقله لمستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال من خربة قلقس في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأكد هاني عاشور والد الطفل باسل 10 سنوات، أن جيش الاحتلال اعتقل ثلاثة أطفال من بينهم نجله بعد خروجهم من المدرسة وأنه نقلهم إلى مركز شرطة "كريات أربع" للتحقيق.من جانبها، استنكرت بلدية الخليل بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة من قبل غلاة المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في المدينة، وإغلاق سلطات