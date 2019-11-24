أرنولد عن فوز ليفربول: نمتلك سمات الفرق الكبيرة

تحرير:محمد جمال ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م

ألكساندر أرنولد

علق ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، على فوز الريدز أمس السبت، على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيلسهورت بارك، بالجولة الـ13 من عمر البريميرليج، وأشار أرنولد خلال تصريحاته إلى أن المباراة كانت صعبة. وقال أرنولد: "كانت مباراة عصيبة في أحد الملاعب الصعبة، وفريق كريستال بالاس لديه مجموعة من اللاعبين الممتازين، ولطالما كانت زيارتنا إلى سيلهرست بارك صعبة للغاية، لذلك نحن سعداء كثيرًا بالفوز الذي تحقق لنا ونتمنى أن نواصل السير على نفس المنوال".

وأكمل الإنجليزي: السفر الطويل أيضًا يتسبب في الإرهاق والتعب لبعض اللاعبين، ولذلك ربما لم نقدم أفضل أداء لنا، ولكننا استطعنا الفوز في النهاية، هذه هي صفات الفرق الكبرى". وأكمل اللاعب صاحب الـ21 عامًا: "لقد أظهرنا هذه الروح في أكثر من مناسبة هذا الموسم والموسم الماضي كذلك، أثبتنا أننا نملك عقلية مميزة". وقال



وأكمل الإنجليزي: السفر الطويل أيضًا يتسبب في الإرهاق والتعب لبعض اللاعبين، ولذلك ربما لم نقدم أفضل أداء لنا، ولكننا استطعنا الفوز في النهاية، هذه هي صفات الفرق الكبرى".



وأكمل اللاعب صاحب الـ21 عامًا: "لقد أظهرنا هذه الروح في أكثر من مناسبة هذا الموسم والموسم الماضي كذلك، أثبتنا أننا نملك عقلية مميزة".



وقال أرنولد عن الأهداف التي تزور شباك الريدز كثيرًا: "لقد استقبلنا التعادل في الدقائق الأخيرة في أكثر من مناسبة هذا الموسم، ولكن في كل مرة نتمكن من قلب النتيجة، أثبتنا أننا فريق لا يهزم".



واختتم تصريحاته قائلا: "بالطبع نسعى لعدم تكرار هذه المواقف في المستقبل، وهدفنا هو الحفاظ على نظافة شباكنا خلال المبارايات القادمة، لأننا لم نخرج بشباك نظيفة في الكثير من المواجهات، لقد حصدنا عددا كبيرا من النقاط، ولكن لا يزال الموسم طويلا".

