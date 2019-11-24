رياضة

أرنولد عن فوز ليفربول: نمتلك سمات الفرق الكبيرة

تحرير:محمد جمال ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م
ألكساندر أرنولد
ألكساندر أرنولد
علق ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، على فوز الريدز أمس السبت، على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيلسهورت بارك، بالجولة الـ13 من عمر البريميرليج، وأشار أرنولد خلال تصريحاته إلى أن المباراة كانت صعبة. وقال أرنولد: "كانت مباراة عصيبة في أحد الملاعب الصعبة، وفريق كريستال بالاس لديه مجموعة من اللاعبين الممتازين، ولطالما كانت زيارتنا إلى سيلهرست بارك صعبة للغاية، لذلك نحن سعداء كثيرًا بالفوز الذي تحقق لنا ونتمنى أن نواصل السير على نفس المنوال".
وأكمل الإنجليزي: السفر الطويل أيضًا يتسبب في الإرهاق والتعب لبعض اللاعبين، ولذلك ربما لم نقدم أفضل أداء لنا، ولكننا استطعنا الفوز في النهاية، هذه هي صفات الفرق الكبرى". وأكمل اللاعب صاحب الـ21 عامًا: "لقد أظهرنا هذه الروح في أكثر من مناسبة هذا الموسم والموسم الماضي كذلك، أثبتنا أننا نملك عقلية مميزة". وقال
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مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

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تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما حقق الفوز على نظيره المحرق البحريني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، في لقاء العودة. وفاز زعيم الثغر في مواجهات الذهاب التي أقيمت على استاد الإسكندرية بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة (3- 0). وينتظر الاتحاد السكندري التعرف على منافسه في ربع النهائي من خلال القرعة التي ستقام في الفترة المقبلة.
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كلوب عن فوز ليفربول: لم نستسلم حتى النهاية

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على فوز الريدز اليوم السبت، منوهًا إلى أن فريقه لم يقدم أداءً مميزًا أمام كريستال بالاس. وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "لست مندهشًا من مستوى اللقاء، كنا نعلم صعوبة المباراة، وأنه ملعب صعب ولكن لم نستسلم حتى النهاية". وأضاف المدير الفني الألماني: "واجهنا تحديا قويا بسبب عودة اللاعبين منذ فترة قصيرة من التوقف الدولي بعد المشاركة مع بلادهم، لم نكن رائعين في مباراة اليوم، ولكن كنا مستعدين للقتال من أجل الخروج فائزين، وتحقيق 37 نقطة من 13 مباراة هو أمر استثنائي للغاية".
محمد صلاح - كلوب

صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل لقاء كريستال بالاس

شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، في جزء من مران الريدز، اليوم الخميس على أمل مشاركته في مباراة ليفربول القادمة مع نظيره كريستال بالاس، يوم السبت المقبل، على ملعب سيلهورست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمرليج) . وكشف الموقع الرسمي لفريق ليفربول، عن أن صلاح شارك في جزء من مران ليفربول الجماعي اليوم.وكانت كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن صلاح لن يستطيع المشاركة مع ليفربول، في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم
ليفربول - جينيك

نجم كريستال: يجب علينا أن نتعامل مع ضغط ليفربول

كشف أندروس تاونسند، لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي، أنه ينبغي على فريقه إيجاد طريقة للتعامل مع الضغط القوي أمام فريق ليفربول في بداية كل شوط من المباراة، إذا كان يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراتهما بالدوري الإنجليزي، المقرر لها السبت المقبل، حيث أوضح تاونسند لموقع رابطة الدوري الإنجليزي: «هذا مذهل، يبذل الفريق مجهودا ضخما حتى يفرض ضغطا كبيرا في أول 15 دقيقة، هذا ما حدث أمام مانشستر سيتي، فرغم أن الليفر لم يكن يلعب بشكل جيد، فقد وجد نفسه متقدما 2-صفر».
محمد صلاح

محمد صلاح يكشف عن تطورات إصابته عبر إنستجرام

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن آخر تطورت إصابته عبر صورة نشرها له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت الصورة أثناء خضوعه للعلاج. وكانت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، نشرت اليوم الخميس، تطورات جديدة حول إصابة محمد صلاح، وجاء فى تقرير لـ«سكاي» عبر موقعها الإلكتروني: «موقف محمد صلاح مع ليفربول غير واضح، حيث سيمنح الجهاز الفني للريدز بقيادة يورجن كلوب فترة لتأهيله خارج المركز التأهيلي الخاص بليفربول (ميلوود)».
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