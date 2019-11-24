رياضة

انقسام في مجلس آرسنال حول رحيل إيمري

تحرير:محمد جمال ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
إيمري
إيمري
كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، في تقرير لها عن وجود انقسام داخل مجلس إدارة آرسنال بخصوص مستقبل إيمري مع الجانرز. وأشارت في تقريرها إلى أن راؤول سانهيلي المدير الرياضي لـ آرسنال والبرازيلي إيدو المدير الفني في النادي متفقان على منح إيمري فرصة جديدة من أجل تحسين النتائج، بينما توجد مجموعة أخرى داخل المجلس يرغبون في إقالة المدرب الإسباني فورا، وعلى الرغم من الاختلافات، إلا إن الإدارة بدأت تتحرك بالفعل لتحديد من سيخلف المدرب، سواء رحل الآن أو رحل بعد شهر أو أكثر.
وكشفت ديلي ميل عن الأسماء المطروحة هي: "ماسيميليانو أليجري وميكيل أرتيتا وماوريسيو بوكيتينو". ويقود إيمري آرسنال فنيًّا من يوليو 2018، بعدما رحل أرسين فينجر الذي استمر على مدار 22 عاما مديرًا فنيًّا للفريق. ويقدم آرسنال مستوى ضعيفًا في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل في آخر مبارياته على ملعبه (ملعب الإمارات)،
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الزمالك- والاتحاد‎ (2)

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره إنبي، في السابعة والنصف من مساء غد الإثنين على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد مصطفى محمد بعد أيام من تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي، وحصده جائزة هداف البطولة، كما شهدت غياب طارق حامد بسبب آلام في الظهر، وعبدالله جمعة غاب عن التدريبات الأخيرة بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.
الاتحاد السكندري

خالد قمر يقود الاتحاد لربع نهائي البطولة العربية

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما حقق الفوز على نظيره المحرق البحريني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، في لقاء العودة. وفاز زعيم الثغر في مواجهات الذهاب التي أقيمت على استاد الإسكندرية بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة (3- 0). وينتظر الاتحاد السكندري التعرف على منافسه في ربع النهائي من خلال القرعة التي ستقام في الفترة المقبلة.
زلاتان-ابراهيموفيتش (2)

إدارة ميلان تسعى لجلسة جديدة لحسم صفقة إبراهيموفيتش

كشفت الصحافة الإيطالية، عن تحضير إدارة ميلان، لعقد اجتماع جديد مع مينو رايولا، وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، للتفاوض بشأن عودة إبرا إلى سان سيرو، في انتقالات يناير المقبلة. وجاء في تقرير لـ صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن رايولا سيعود إلى ميلانو يوم الأربعاء أو الخميس، من أجل استكمال مفاوضات جديدة بشأن عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان. وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان يسعى لإتمام الصفقة سريعًا، والحصول على رد نهائي من إبراهيموفيتش قبل منتصف ديسمبر المقبل.
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إيمري (2)

أيقونة ليفربول يهدد مكان إيمري في أرسنال

يبدو أن صبر إدارة أرسنال تجاه المدرب الإسباني أوناي إيمري بدأ ينفد بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ومعاناته من أسوأ بداية للبريميرليج بعد مرور 11 جولة منذ 7 أعوام، وبدأت تقارير الصحف البريطانية تربط العديد من الأسماء بخلافة إيمري على رأس القيادة الفنية للمدفعجية، وأفادت التقارير أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي، قد يستقيل من منصبه إذا أقال أرسنال إيمري، وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية فإن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد آلان برازيل، يعتقد أن أسطورة ليفربول قد يحل محل إيمري.
أرسنال (5)

آرسنال في قمة نارية أمام ليستر بالبريميرليج اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل تشيلسي نظيره كريستال بالاس الساعة 2:30 ظهرًا على ملعب ستامفورد بريدج، ويحتل البلوز المركز الرابع برصيد 23 نقطة بينما يوجد كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وتواجه الفريقان في 20 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 14 مباراة وتعادل في لقاءين وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجَّل لاعبو البلوز في تلك المباريات 38 هدفًا واهتزت شباكهم بـ16 هدفًا.
مانشستر يونايتد‎

السعادة تغمر سولسكاير بعد ثلاثية بارتيزان

أعرب أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن سعادته الكبيرة بالتغلب على بارتيزان بلجراد الصربي أمس الخميس بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ32 في مسابقة الدوري الأوروبي. وقال سولسكاير: "أنا سعيد بكل الأهداف. الأهداف الثلاثة كانت على أعلى مستوى، ميسون أظهر هدوءًا. هدف أنطوني ربما كان الأكثر مهارة ثم أنا سعيد للغاية بهدف راشفورد بالقدم اليسرى"، وأضاف: "إنه (مارسيال) بحاجة لتسجيل المزيد من الأهداف بقدمه اليسرى لأنه يكون في هذا الموقف كثيرا، هذا الأداء يشبه الذي نريد تقديمه. بالتأكيد هوية المنافس تسمح لك باللعب بهذا الشكل أيضا".
أرسنال (3)

فيتوريا غيماريش يتعادل مع آرسنال في الدوري الأوروبي

تعادل فريقا آرسنال وفيتوريا غيماريش البرتغالي إيجابيًّا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي. افتتح فريق آرسنال التسجيل في الدقيقة 80 عن طريق لاعب الفريق شكودرن موستافي عقبها بـ10 دقائق إدراك اللاعب برونو دوارتي هدف التعادل لفريق فيتوريا غيماريش. بهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقطتي التعادل لكي يصبح رصيد فريق آرسنال 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة والتي تضم كلا من آينتراخت فرانكفورت، ستاندر دو لياج بالإضافة إلى فريق فيتوريا غيماريش البرتغالي.
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