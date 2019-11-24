انقسام في مجلس آرسنال حول رحيل إيمري

تحرير:محمد جمال ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

إيمري

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، في تقرير لها عن وجود انقسام داخل مجلس إدارة آرسنال بخصوص مستقبل إيمري مع الجانرز. وأشارت في تقريرها إلى أن راؤول سانهيلي المدير الرياضي لـ آرسنال والبرازيلي إيدو المدير الفني في النادي متفقان على منح إيمري فرصة جديدة من أجل تحسين النتائج، بينما توجد مجموعة أخرى داخل المجلس يرغبون في إقالة المدرب الإسباني فورا، وعلى الرغم من الاختلافات، إلا إن الإدارة بدأت تتحرك بالفعل لتحديد من سيخلف المدرب، سواء رحل الآن أو رحل بعد شهر أو أكثر.

وكشفت ديلي ميل عن الأسماء المطروحة هي: "ماسيميليانو أليجري وميكيل أرتيتا وماوريسيو بوكيتينو". ويقود إيمري آرسنال فنيًّا من يوليو 2018، بعدما رحل أرسين فينجر الذي استمر على مدار 22 عاما مديرًا فنيًّا للفريق. ويقدم آرسنال مستوى ضعيفًا في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل في آخر مبارياته على ملعبه (ملعب الإمارات)،