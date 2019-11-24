رياضة

الأهلي يصل الغردقة استعدادا لمباراة الجونة

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م
الأهلي
الأهلي
وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة الغردقة مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة نظيره فريق الجونة المقرر لها الخامسة مساء غدٍ الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019/ 2020، حيث غادر الفريق القاهرة عصر اليوم، بعد أن اختتم تدريباته صباحًا على استاد مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الغد، بمشاركة لاعبيه الدوليين الذين كانوا في صفوف المنتخب الأول أو المنتخب الأوليمبي المتوج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة والمتأهل لأوليمبياد طوكيو.
واختار الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر 22 لاعبا لمعسكر مباراة الجونة، هم: في حراسة المرمى: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي.  في خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد. في خط الوسط: حسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد
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مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره إنبي، في السابعة والنصف من مساء غد الإثنين على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد مصطفى محمد بعد أيام من تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي، وحصده جائزة هداف البطولة، كما شهدت غياب طارق حامد بسبب آلام في الظهر، وعبدالله جمعة غاب عن التدريبات الأخيرة بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.
الاتحاد السكندري

خالد قمر يقود الاتحاد لربع نهائي البطولة العربية

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما حقق الفوز على نظيره المحرق البحريني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، في لقاء العودة. وفاز زعيم الثغر في مواجهات الذهاب التي أقيمت على استاد الإسكندرية بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة (3- 0). وينتظر الاتحاد السكندري التعرف على منافسه في ربع النهائي من خلال القرعة التي ستقام في الفترة المقبلة.
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إدارة ميلان تسعى لجلسة جديدة لحسم صفقة إبراهيموفيتش

كشفت الصحافة الإيطالية، عن تحضير إدارة ميلان، لعقد اجتماع جديد مع مينو رايولا، وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، للتفاوض بشأن عودة إبرا إلى سان سيرو، في انتقالات يناير المقبلة. وجاء في تقرير لـ صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن رايولا سيعود إلى ميلانو يوم الأربعاء أو الخميس، من أجل استكمال مفاوضات جديدة بشأن عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان. وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان يسعى لإتمام الصفقة سريعًا، والحصول على رد نهائي من إبراهيموفيتش قبل منتصف ديسمبر المقبل.
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حمدى فتحى يجرى عملية جراحية ناجحة فى ألمانيا

أجرى حمدى فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جراحة غضروف الركبة عصر اليوم الثلاثاء فى ألمانيا تحت إشراف هيرنان ماير الخبير المتخصص فى جراحات الركبة. ورافق الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، اللاعب حمدى فتحى فى ألمانيا، وتواجد معه اليوم خلال إجراء الجراحة للاطمئنان على حالته. وكان حمدى فتحى قد أصيب بقطع فى غضروف الركبة أثناء تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون.
أليو ديانج

صدمة جديدة للأهلي.. إصابة ديانج في العضلة الضامة

صدمة جديدة تعرض لها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد أن أثبتت الأشعة إصابة المالي أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر بمزق في العضلة الضامة، يحتاج على أثرها فترة طويلة من أجل العلاج، لتتوالى المصائب على رأس الجهاز الفني وخاصة في مركز وسط الملعب بعد أن بدأت بتعرض محمد محمود لقطع في الرباط الصليبي للركبة، ثم تعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة، ليكون مركز خط الوسط في الفريق يضم كلا من حسام عاشور وعمرو السولية فقط.
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري الجديد

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، وصرح الزناتي بأن هذا الإعلان الجديد يمثل المرحلة الأولى من إعادة تنظيم مواعيد المسابقة المحلية، حيث ستكون المرحلة الثانية على المباريات في ضوء تحديد ملاعب دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي يشارك فيها كل من بيراميدز والمصري البورسعيدي، الذي لم تُجْرَ قرعته بعد، وما إذا كانت داخل أو خارج البلاد.
سيد عبد الحفيظ

الأهلي يكشف عن مصير ودية معسكر الإمارات

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف فريق الكرة بالقلعة الحمراء من خوض ودية خلال المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق في الإمارات بمدينة دبي لمدة أسبوع، وينتهي يوم الأربعاء المقبل، في إطار الاستعدادات للارتباطات المقبلة، وقال مدير الكرة بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن الفريق لن يخوض مباراة ودية خلال معسكره الجاري حاليا في الإمارات. وعلمت "التحرير" أن عدم إقامة مباراة ودية خلال معسكر الفريق جاء بسبب ارتباطات الأندية الإماراتية حاليا بمسابقة الدوري، الأمر الذي صعّب الأمور على مسؤولي الأحمر من أجل الاتفاق على مباراة ودية.
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