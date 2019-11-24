الأهلي يصل الغردقة استعدادا لمباراة الجونة

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م

الأهلي

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة الغردقة مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة نظيره فريق الجونة المقرر لها الخامسة مساء غدٍ الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019/ 2020، حيث غادر الفريق القاهرة عصر اليوم، بعد أن اختتم تدريباته صباحًا على استاد مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الغد، بمشاركة لاعبيه الدوليين الذين كانوا في صفوف المنتخب الأول أو المنتخب الأوليمبي المتوج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة والمتأهل لأوليمبياد طوكيو.

واختار الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر 22 لاعبا لمعسكر مباراة الجونة، هم: في حراسة المرمى: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي. في خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد. في خط الوسط: حسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد