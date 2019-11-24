وادي دجلة يحدد سعر بيع «بيكهام» للأهلي

تحرير:علي الزيني ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م

أحمد رمضان بيكهام

كشف ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، عن أحقية شراء الأهلي للاعب فريقه أحمد رمضان «بيكهام»، في نهاية الموسم الجاري، بعد التألق الذي ظهر عليه اللاعب خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، التي توج بها منتخب الفراعنة بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين لهدف، في المباراة النهائية، وحسم تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو 2020، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الأحد، قائلا: "الأهلي يحق له شراء بيكهام بنهاية الموسم، لأنه وضع شرطًا عند تعاقدنا مع اللاعب يتيح له استعادته مرة أخرى".

وواصل مالك نادي وادي دجلة، تصريحاته، قائلا: "إذا أراد الأهلي شراء بيكهام مرة أخرى سيكون مقابل 15 مليون جنيه، تعاقدنا مع اللاعب بشكل نهائي مقابل خمسة ملايين جنيه، ضمن صفقة انتقال محمد محمود للأهلي". واختتم ماجد سامي، قائلا: "البند الذي وضعناه في تعاقدنا مع بيكهام يتيح له الانتقال إلى الأهلي مقابل 5 ملايين