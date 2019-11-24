«مايكل بلومبرج» يعلن ترشحه للرئاسة: أعيد بناء أمريكا

تحرير:وكالات ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م

مايكل بلومبرج

أعلن مايكل بلومبرج، اليوم الأحد، ترشحه للرئاسة الأمريكية، لينضم إلى مجموعة كبيرة من المرشحين الديمقراطيين، الساعين للحصول على ترشيح حزبهم، لمنافسة الرئيس دونالد ترامب، إذ قال بلومبرج، البالغ من العمر 77 عاما، على موقعه على الإنترنت، مع انطلاق حملته الدعائية البالغة كلفتها 30 مليون دولار: «سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أمريكا». وأنهى الإعلان التكهنات حول نوايا بلومبرج الذي يستعد منذ أسابيع لدخول سباق الانتخابات التمهيدية، وتسجيل اسمه مع لجنة الانتخابات الفيدرالية، وفقًا لسكاي نيوز.

وأضاف بلومبرغ: «لا يمكننا تحمل 4 سنوات أخرى من تصرفات ترامب الطائشة وغير الأخلاقية»، مشيرًا إلى أن ترامب «يمثل تهديدا وجوديا لبلادنا وقيمنا، وفي حال فوزه بولاية أخرى، فربما لا نتعافى أبدا من الأضرار.وبثروة مقدارها 50 مليار دولار، يدخل بلومبرج بقوة في المنافسة المفتوحة التي يشارك فيها 17 مرشحا ديمقراطيا.ويقود