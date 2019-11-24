رياضة

إدارة ميلان تسعى لجلسة جديدة لحسم صفقة إبراهيموفيتش

تحرير:محمد جمال ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م
إبراهيموفيتش بقميص ميلان
إبراهيموفيتش بقميص ميلان
كشفت الصحافة الإيطالية، عن تحضير إدارة ميلان، لعقد اجتماع جديد مع مينو رايولا، وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، للتفاوض بشأن عودة إبرا إلى سان سيرو، في انتقالات يناير المقبلة. وجاء في تقرير لـ صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن رايولا سيعود إلى ميلانو يوم الأربعاء أو الخميس، من أجل استكمال مفاوضات جديدة بشأن عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان. وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان يسعى لإتمام الصفقة سريعًا، والحصول على رد نهائي من إبراهيموفيتش قبل منتصف ديسمبر المقبل.
وكان ميلان قد قدم عرضًا مبدئيًّا، لإبراهيموفيتش يصل إلى 6 ملايين يورو، يمتد لموسم ونصف، إلا أن وكيل اللاعب كان يتوقع عرضا أكبر ماليًّا، لكن ميلان يعتمد في عرضه على النجم السويدي، ورغبته في العودة لميلان من جديد، ولذلك سيتم عقد جلسة جديدة للتفاوض. ويسعى ميلان للتعاقد مع إبراهيموفيتش، بسبب الضعف في مستوى
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ميلان المتعثر في مواجهة نابولي بالكالتشيو اليوم

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إبراهيموفيتش يترك الباب مفتوحا للعودة إلى ميلان

ترك النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الباب مفتوحًا أمام العودة إلى صفوف فريقه القديم ميلان، وذلك بعد أن كشف تقرير صحفي إيطالي، أمس الخميس، عن أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المهاجم السابق للوس أنجلوس جالاكسي، منح ميلان وعدًا بشأن الميركاتو، ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن باولو مالديني المدير التقني لميلان، وزفونيمير بوبان مدير قطاع الكرة، حصلا على الضوء الأخضر من إليوت (ملاك الروسونيري) بشأن التعاقد مع إبرا، وأشار إلى أن بوبان اتصل هاتفيا بالمهاجم السويدي، لإقناعه بالانتقال إلى ميلان.
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سكاى سبورتس: إبراهيموفيتش على أعتاب ميلان

كشفت شبكة سكاى سبورتس بنسختها الإيطالية، عن اقتراب زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جلاكسى، عن اقتراب اللاعب السويدى من الانضمام لصفوف فريق ميلان الإيطالى. وجاء فى تقرير لشبكة سكاى أن هناك جلسة ودية تمت بين ممثلين عن نادى ميلان، وميانو ريولا وكيل أعمال إبراهيموفيتش، اليوم الأربعاء. وعلقت الشبكة من جانبها على اللقاء، حيث أشارت إلى أن هناك عقبات يجب التغلب عليها قبل أن يتمكن إبراهيموفيتش من العودة إلى الدورى الإيطالى، وأن هناك حاجة إلى حلول وسط من كلا الجانبين.
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سيلفا يكشف كواليس رحيل إبرا عن ميلان

أكد الدولي البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه وراء مغادرة زميله السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن صفوف نادي إي سي ميلان الإيطالي في صيف 2012 صوب "حديقة الأمراء". وينتهي عقد زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ38 عامًا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، ولكن المهاجم السويدي أعلن رحيله رسميا عن النادي الأمريكي، ويرتبط إبراهيموفيتش حاليا بالانتقال إلى أكثر من نادٍ خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مثل ميلان ونابولي وبولونيا.
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