إدارة ميلان تسعى لجلسة جديدة لحسم صفقة إبراهيموفيتش

تحرير:محمد جمال ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م

إبراهيموفيتش بقميص ميلان

كشفت الصحافة الإيطالية، عن تحضير إدارة ميلان، لعقد اجتماع جديد مع مينو رايولا، وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، للتفاوض بشأن عودة إبرا إلى سان سيرو، في انتقالات يناير المقبلة. وجاء في تقرير لـ صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن رايولا سيعود إلى ميلانو يوم الأربعاء أو الخميس، من أجل استكمال مفاوضات جديدة بشأن عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان. وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان يسعى لإتمام الصفقة سريعًا، والحصول على رد نهائي من إبراهيموفيتش قبل منتصف ديسمبر المقبل.

وكان ميلان قد قدم عرضًا مبدئيًّا، لإبراهيموفيتش يصل إلى 6 ملايين يورو، يمتد لموسم ونصف، إلا أن وكيل اللاعب كان يتوقع عرضا أكبر ماليًّا، لكن ميلان يعتمد في عرضه على النجم السويدي، ورغبته في العودة لميلان من جديد، ولذلك سيتم عقد جلسة جديدة للتفاوض. ويسعى ميلان للتعاقد مع إبراهيموفيتش، بسبب الضعف في مستوى