إدارة ميلان تسعى لجلسة جديدة لحسم صفقة إبراهيموفيتش
تحرير:محمد جمال
٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م
إبراهيموفيتش بقميص ميلان
كشفت الصحافة الإيطالية، عن تحضير إدارة ميلان، لعقد اجتماع جديد مع مينو رايولا، وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، للتفاوض بشأن عودة إبرا إلى سان سيرو، في انتقالات يناير المقبلة.
وجاء في تقرير لـ صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن رايولا سيعود إلى ميلانو يوم الأربعاء أو الخميس، من أجل استكمال مفاوضات جديدة بشأن عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان.
وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان يسعى لإتمام الصفقة سريعًا، والحصول على رد نهائي من إبراهيموفيتش قبل منتصف ديسمبر المقبل.
وكان ميلان قد قدم عرضًا مبدئيًّا، لإبراهيموفيتش يصل إلى 6 ملايين يورو، يمتد لموسم ونصف، إلا أن وكيل اللاعب كان يتوقع عرضا أكبر ماليًّا، لكن ميلان يعتمد في عرضه على النجم السويدي، ورغبته في العودة لميلان من جديد، ولذلك سيتم عقد جلسة جديدة للتفاوض.
ويسعى ميلان للتعاقد مع إبراهيموفيتش، بسبب الضعف في مستوى
وكان ميلان قد قدم عرضًا مبدئيًّا، لإبراهيموفيتش يصل إلى 6 ملايين يورو، يمتد لموسم ونصف، إلا أن وكيل اللاعب كان يتوقع عرضا أكبر ماليًّا، لكن ميلان يعتمد في عرضه على النجم السويدي، ورغبته في العودة لميلان من جديد، ولذلك سيتم عقد جلسة جديدة للتفاوض.
ويسعى ميلان للتعاقد مع إبراهيموفيتش، بسبب الضعف في مستوى خط الهجوم الذي يعاني منه الفريق نظرًا لتراجع مستوى مهاجمه البولندي كريستوف بيونتيك.
وكان إبراهيموفيتش قد أعلن في وقتٍ سابق نهاية تجربته مع لوس أنجلوس جالاكسي، حيث ينتهي عقده بنهاية ديسمبر.
وسبق لإبرا اللعب بقميص ميلان من 2010 وحتى موسم 2012، سجل خلالها 56 هدفًا فى 85 مباراة وساعدهم فى إحراز لقب الدورى الإيطالى لموسم 2011.