«ذبح وجثة داخل كيس».. تفاصيل جريمة قتيل المريوطية
تحرير:محمد أبو زيد
٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م
المتهمان
جريمة بشعة بدأت خيوطها تنكشف سريعا، كان أبطالها الأهالي، عندما تمكنوا من ضبط رجل وسيدة قبل التخلص من جثه، وإلقائها في ترعة المريوطة، وتحفظوا عليهما حتى حضرت قوات الشرطة،وألقت القبض على المتهمين، وذلك تحت إشراف العقيد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، إذ ظهر خلال التحقيقات مع المتهمة الرئيسية ملابسات الواقعة، عندما تبين أن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه الذي ادعى قدرته على علاج نجلها صاحب الـ7 سنوات، والذي كان يعاني من ضعف في النطق.
قبل عامين تعرفت «رانيا»، صاحبة الـ31 عاما، على «عادل»، صاحب الـ57 عامًا، بائع قماش بالموسكي، ومقيم بالهرم، والسابق اتهامه في 12 قضية، عندما بدأ يتردد عليها بزعم قدرته على علاج نجلها صاحب الـ7 سنوات بالقرآن بعد معاناته ضعفا في النطق، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية، في الفترة الأخيرة،
قبل عامين تعرفت «رانيا»، صاحبة الـ31 عاما، على «عادل»، صاحب الـ57 عامًا، بائع قماش بالموسكي، ومقيم بالهرم، والسابق اتهامه في 12 قضية، عندما بدأ يتردد عليها بزعم قدرته على علاج نجلها صاحب الـ7 سنوات بالقرآن بعد معاناته ضعفا في النطق، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية، في الفترة الأخيرة، إذ طلبت «رانيا» إنهاء العلاقة إلا أن طلبها قوبل بالتهديد بفضحها، فعقدت العزم على قتله، واتفقت مع «أحمد»، خطيب شقيقتها على التخلص منه وقامت باستدراجه لمنزل والدتها.
المتهمان ذبحا المجني عليه وفصلا رأسه عن جسده بسكين، ووضعا جثته داخل جوال، وقاما بلفه في أكياس بلاستك، وقبل إلقائه من داخل التوك توك، بترعة المريوطية أمام فندق سياج، في نحو الساعة الحادية عشرة صباحًا، شاهدهما أحد الشباب وقام بمطاردتهما بسيارة ملاكي وتمكن من ضبطهما قبل هروبهم بمساعدة بعض الأهالي.
«كان بيتهجم علينا وكان عايز يقتل عيالي».. جملة قالتها المتهمة للأهالي فور ضبطها برفقة المتهم الثاني شقيق خطيبها قبل القبض عليها والإدلاء باعترافات جريمتها كاملة، وأرشدت عن الشقة التي تمت بها الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.