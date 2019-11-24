«ذبح وجثة داخل كيس».. تفاصيل جريمة قتيل المريوطية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

المتهمان

جريمة بشعة بدأت خيوطها تنكشف سريعا، كان أبطالها الأهالي، عندما تمكنوا من ضبط رجل وسيدة قبل التخلص من جثه، وإلقائها في ترعة المريوطة، وتحفظوا عليهما حتى حضرت قوات الشرطة،وألقت القبض على المتهمين، وذلك تحت إشراف العقيد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، إذ ظهر خلال التحقيقات مع المتهمة الرئيسية ملابسات الواقعة، عندما تبين أن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه الذي ادعى قدرته على علاج نجلها صاحب الـ7 سنوات، والذي كان يعاني من ضعف في النطق.

قبل عامين تعرفت «رانيا»، صاحبة الـ31 عاما، على «عادل»، صاحب الـ57 عامًا، بائع قماش بالموسكي، ومقيم بالهرم، والسابق اتهامه في 12 قضية، عندما بدأ يتردد عليها بزعم قدرته على علاج نجلها صاحب الـ7 سنوات بالقرآن بعد معاناته ضعفا في النطق، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية، في الفترة الأخيرة،