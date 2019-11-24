جريمة

إحالة 11 متهما كونوا تشكيلا عصابيا بالإسكندرية للمفتي

تحرير:محمد مجلي ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م
محكمة_ أرشيفية
محكمة_ أرشيفية
أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى محمد نوارة، 11 متهما قاموا بجلب كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد عبر مركب صيد حاولوا تهريبها عبر مياه البحر الأبيض المتوسط، لفضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي النهائي؛ تمهيدًا لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم. بدأت أحداث الواقعة، عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية، بقيام مجموعة من الصيادين بجلب كميات كبيرة من مخدر «الحشيش»، وذلك في شهر مارس الماضى.
على الفور تم تقنين الإجراءات اللازمة، وعمل كمين بالاشتراك مع حرس الحدود، وتم إلقاء القبض على المتهمين البالغ عددهم 11 شخصًا، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ. تم إيقاف المركب، وبتفتيشها عثر على 260 جوالا بعضها من الحشيش اللبناني الملفوف بالقماش الأبيض عليها أختام مختلفة،
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جثة- المريوطية (1)

«ذبح وجثة داخل كيس».. تفاصيل جريمة قتيل المريوطية

جريمة بشعة بدأت خيوطها تنكشف سريعا، كان أبطالها الأهالي، عندما تمكنوا من ضبط رجل وسيدة قبل التخلص من جثه، وإلقائها في ترعة المريوطة، وتحفظوا عليهما حتى حضرت قوات الشرطة،وألقت القبض على المتهمين، وذلك تحت إشراف العقيد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، إذ ظهر خلال التحقيقات مع المتهمة الرئيسية ملابسات الواقعة، عندما تبين أن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه الذي ادعى قدرته على علاج نجلها صاحب الـ7 سنوات، والذي كان يعاني من ضعف في النطق.
الطالبة شهد أحمد1

النائب العام يكشف القصة الكاملة لوفاة الطالبة «شهد»

أكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم 7583 لسنة 2019، لعدم وجود جريمة، وذلك في واقعة وفاة الطالبة شهد أحمد كمال بعد ثبوت انتفاء الشبهة الجنائية في وفاتها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن معاناة الطالبة شهد أحمد من أزمة نفسية خلال أوقات متقطعة فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، وبعد التحاقها بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس انتقلت من محل إقامتها بمدينة العريش، للإقامة مؤقتا بوحدة سكنية استأجرها والدها بمدينة الإسماعيلية، أقامت فيها مع صديقة لها، وذلك لتكون قريبة من جامعتها.
جثة-فتاة

جريمة الجنس والشعوذة| سر ذبح دجال وإلقاء جثته بالهرم

مفاجآت صادمة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات ضبط سيدة ورجل شرعا في التخلص من جثة قتيل بترعة المريوطية، صباح الأحد، وتبين أن الجثة لشخص نصاب يدعى إتقانه أعمال الدجل والشعوذة، وأن السيدة استعانت به لعلاج طفلها "7 سنوات" الذي يعاني من عدم القدرة على النطق منذ نعومة أظافره، إلا أن الأمر تطور وأخذ منعطفا مختلفا، حيث نشأت علاقة غير شرعية بين الأم والدجال، ووصل الأمر إلى تهديده إياها بالفضيحة حال عدم التزامها بطلباته التي بدأت تتزايد.
جثة- شخص -أسفل -عجلات -قطار

في واقعة «قطار شبين».. إحالة 8 عاملين بالسكك الحديد إلى المحاكمة

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 متهمين من العاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة التأديبية، وذلك لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة الأمر الذي أدى إلى تعريض حياة المواطنين للخطر. تلقت النيابة الإدارية بلاغ وزير النقل بشأن واقعة تحرك القطار رقم 420 يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر الماضي من محطة شبين القناطر بدون سائق معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر. قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأحد، إن اللجنة الفنية انتهت إلى فحص المشكلة، وتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة من استمعت لأقوالهم النيابة خلال التحقيقات ومقاطع الفيديو التي صورها الركاب وعدد من المواطنين عن صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة ومسؤولية المتهمين.
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ضرب-معاق

«ضرب ابني بالقلم».. بلاغ ضد صاحب مدرسة خاصة بالإسكندرية

قررت نادية فتحي مدير عام إدارة العجمى التعليمية بمحافظة الإسكندرية، فتح تحقيق فى بلاغ ولي أمر طالب باعتداء صاحب مدرسة خاصة على ابنه. اتهم ولي أمر الطالب "عمر سامح" صاحب المدرسة الخاصة ويدعى "م.س"، بصفع ابنه على وجهه، وعلى الفور تمت إحالة الواقعة إلى لجنة الحماية الخماسية بالإدارة لتبين مدى صحة الواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وحرر ولي أمر الطالب بالصف الخامس الابتدائي محضرا بقسم شرطة الدخيلة رقم 14077 إداري الدخيلة، مطالبا بالتحقيق في الواقعة ورفع ما سماه بـ"الضرر" الذى وقع على نجله الطفل بعد صفع وجهه أمام زملائه ومدرسيه.
حبس-متهمه

بعد ضحية الكمسري.. النائب العام يأمر بحبس رئيس قطار الإسكندرية

أمر المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطية، وأحمد سمير أحمد علي، ليلة 28 أكتوبر الجاري للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب سيارة بالإسكندرية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 7 أخرين، مساء اليوم الإثنين، بسبب انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية رشيد.. البداية كانت بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة تأمين الطرق، يفيد بانقلاب ميكروباص، نتج عنه وفاة 3 أشخاص، وإصابة 7 أخرين، وبالانتقال والفحص تبين أن المصابون هم: «سعد محمد بلال، إسلام صبري طنطاوي، أسماء جابر حميده، وأحمد سعيد القماح، ايهاب محمد السلماني، فارس إبراهيم الحلو، فايز سعد القناوي، على الفور تم نقلهم للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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