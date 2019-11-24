إحالة 11 متهما كونوا تشكيلا عصابيا بالإسكندرية للمفتي

تحرير:محمد مجلي ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م

محكمة_ أرشيفية

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى محمد نوارة، 11 متهما قاموا بجلب كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد عبر مركب صيد حاولوا تهريبها عبر مياه البحر الأبيض المتوسط، لفضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي النهائي؛ تمهيدًا لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم. بدأت أحداث الواقعة، عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية، بقيام مجموعة من الصيادين بجلب كميات كبيرة من مخدر «الحشيش»، وذلك في شهر مارس الماضى.

على الفور تم تقنين الإجراءات اللازمة، وعمل كمين بالاشتراك مع حرس الحدود، وتم إلقاء القبض على المتهمين البالغ عددهم 11 شخصًا، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ. تم إيقاف المركب، وبتفتيشها عثر على 260 جوالا بعضها من الحشيش اللبناني الملفوف بالقماش الأبيض عليها أختام مختلفة،