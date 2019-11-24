رياضة

خالد قمر يقود الاتحاد لربع نهائي البطولة العربية

تحرير:علي الزيني ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما حقق الفوز على نظيره المحرق البحريني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، في لقاء العودة. وفاز زعيم الثغر في مواجهات الذهاب التي أقيمت على استاد الإسكندرية بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة (3- 0). وينتظر الاتحاد السكندري التعرف على منافسه في ربع النهائي من خلال القرعة التي ستقام في الفترة المقبلة.
بداية المباراة جاءت هادئة، وفي الدقيقة العاشرة تصدى عماد السيد لفرصة هدف محقق ببراعة شديدة، بعدما أبعد رأسية تياجو بصعوبة شديدة إلى ركلة ركنية، قبل أن يعود حارس زعيم الثغر ويتصدى لتسديدة ماثيو بيسي. وفي الدقيقة 23، راوغ أحمد رفعت مدافعي المحرق داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة أرضية تصدى لها حارس المرمى،
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مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره إنبي، في السابعة والنصف من مساء غد الإثنين على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد مصطفى محمد بعد أيام من تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي، وحصده جائزة هداف البطولة، كما شهدت غياب طارق حامد بسبب آلام في الظهر، وعبدالله جمعة غاب عن التدريبات الأخيرة بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.
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إدارة ميلان تسعى لجلسة جديدة لحسم صفقة إبراهيموفيتش

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الاتحاد يسعى لحسم تأشيرة العبور في البطولة العربية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره المحرق البحريني، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب الشيخ على بن محمد آل خليفة، وذلك في إطار مباريات إياب دور الستة عشر لكأس محمد السادس (البطولة العربية)، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في الإسكندرية انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد، سجلهما خالد قمر وأحمد رفعت، ويسعى الفريق السكندري للحفاظ على تفوقه في موقعة اليوم للحصول على تذكرة التأهل لدور الثمانية، ويكفى زعيم الثغر التعادل أو الخسارة بفارق هدف أو الفوز لضمان الاستمرار في البطولة.
الاتحاد -السكندري‎

معسكر لزعيم الثغر في السعودية ولقاء ودى أمام الوحدة

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 21 نوفمبر الجارى. كما أنهت إدارة النادى اتفاقها مع إدارة نادى الوحدة السعودى لخوض لقاء ودى بين الناديين خلال معسكر فريق الكرة بالمملكة، حيث من المقرر أن يُقام اللقاء الودي بين الفريق يوم الإثنين 18 نوفمبر في إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة نادى المحرق البحرينى في إياب دور الـ 16 للبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020".
الاتحاد

الاتحاد يضع قدمًا في ربع نهائي البطولة العربية

حقق فريق الاتحاد السكندرى، فوزًا ثمينًا، على نظيره المحرق البحريني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية». سجل أحمد رفعت هدف التقدم، وأضاف خالد قمر الهدف الثاني، ليحقق زعيم الثغر أسبقية قبل مباراة الإياب، التي ستقام بالبحرين في السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ويسعى الاتحاد يسعى لمواصلة مغامرته الناجحة في المسابقة، بعد أن وصل ربع نهائي النسخة الماضية.
الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندري في اختبار عربي أمام المحرق البحريني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره المحرق البحريني، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور جماهيري يقارب الخمسة آلاف مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، علما أن مباراة العودة ستقام في 26 نوفمبر الجاري بالبحرين، ويسعى «سيد البلد» إلى مواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الاتحاد السكندري.
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