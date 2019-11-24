خالد قمر يقود الاتحاد لربع نهائي البطولة العربية

تحرير:علي الزيني ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م

الاتحاد السكندري

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما حقق الفوز على نظيره المحرق البحريني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، في لقاء العودة. وفاز زعيم الثغر في مواجهات الذهاب التي أقيمت على استاد الإسكندرية بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة (3- 0). وينتظر الاتحاد السكندري التعرف على منافسه في ربع النهائي من خلال القرعة التي ستقام في الفترة المقبلة.

بداية المباراة جاءت هادئة، وفي الدقيقة العاشرة تصدى عماد السيد لفرصة هدف محقق ببراعة شديدة، بعدما أبعد رأسية تياجو بصعوبة شديدة إلى ركلة ركنية، قبل أن يعود حارس زعيم الثغر ويتصدى لتسديدة ماثيو بيسي. وفي الدقيقة 23، راوغ أحمد رفعت مدافعي المحرق داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة أرضية تصدى لها حارس المرمى،