مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

تحرير:علي الزيني ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م

الزمالك

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره إنبي، في السابعة والنصف من مساء غد الإثنين على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد مصطفى محمد بعد أيام من تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي، وحصده جائزة هداف البطولة، كما شهدت غياب طارق حامد بسبب آلام في الظهر، وعبدالله جمعة غاب عن التدريبات الأخيرة بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.

وضمت القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد. خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، محمود الونش، حازم إمام، حمدي النقاز، محمد عبدالشافي. خط الوسط: محمد حسن، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمد أوناجم، محمد عنتر، محمود عبدالرازق شيكابالا، مصطفى فتحي، كريم بامبو، إسلام جابر. خط الهجوم: خالد