رياضة

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

تحرير:علي الزيني ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م
الزمالك
الزمالك
أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره إنبي، في السابعة والنصف من مساء غد الإثنين على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد مصطفى محمد بعد أيام من تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي، وحصده جائزة هداف البطولة، كما شهدت غياب طارق حامد بسبب آلام في الظهر، وعبدالله جمعة غاب عن التدريبات الأخيرة بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.
وضمت القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد. خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، محمود الونش، حازم إمام، حمدي النقاز، محمد عبدالشافي. خط الوسط: محمد حسن، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمد أوناجم، محمد عنتر، محمود عبدالرازق شيكابالا، مصطفى فتحي، كريم بامبو، إسلام جابر. خط الهجوم: خالد
اقرأ المزيد
الاتحاد السكندري

خالد قمر يقود الاتحاد لربع نهائي البطولة العربية

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما حقق الفوز على نظيره المحرق البحريني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، في لقاء العودة. وفاز زعيم الثغر في مواجهات الذهاب التي أقيمت على استاد الإسكندرية بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة (3- 0). وينتظر الاتحاد السكندري التعرف على منافسه في ربع النهائي من خلال القرعة التي ستقام في الفترة المقبلة.
زلاتان-ابراهيموفيتش (2)

إدارة ميلان تسعى لجلسة جديدة لحسم صفقة إبراهيموفيتش

كشفت الصحافة الإيطالية، عن تحضير إدارة ميلان، لعقد اجتماع جديد مع مينو رايولا، وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، للتفاوض بشأن عودة إبرا إلى سان سيرو، في انتقالات يناير المقبلة. وجاء في تقرير لـ صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن رايولا سيعود إلى ميلانو يوم الأربعاء أو الخميس، من أجل استكمال مفاوضات جديدة بشأن عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان. وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان يسعى لإتمام الصفقة سريعًا، والحصول على رد نهائي من إبراهيموفيتش قبل منتصف ديسمبر المقبل.
أحمد رمضان بيكهام

وادي دجلة يحدد سعر بيع «بيكهام» للأهلي

كشف ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، عن أحقية شراء الأهلي للاعب فريقه أحمد رمضان «بيكهام»، في نهاية الموسم الجاري، بعد التألق الذي ظهر عليه اللاعب خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، التي توج بها منتخب الفراعنة بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين لهدف، في المباراة النهائية، وحسم تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو 2020، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الأحد، قائلا: "الأهلي يحق له شراء بيكهام بنهاية الموسم، لأنه وضع شرطًا عند تعاقدنا مع اللاعب يتيح له استعادته مرة أخرى".
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون العرب يفوز على أسوان في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على نظيره أسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عطوة هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أوميد أوكري هدف التعادل للضيوف، وخطف محمد سمير هدف الفوز لأبناء عماد النحاس. الفوز رفع رصيد المقاولون إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.
علاء عبدالعال

رسميًّا.. علاء عبدالعال مديرًا فنيًّا لبتروجيت

أعلن نادي بتروجيت رسميًّا، عن تولي علاء عبدالعال القيادة الفنية للفريق البترولي، في الفترة المقبلة، عقب رحيل محمد عودة من منصبه، حيث نشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، قائلا: "قرر مجلس إدارة بتروجيت بتشكيله الجديد برئاسة المهندس إبراهيم رمضان، إعادة هيكلة الفريق الأول بناء على الرؤية الإستراتيجية الجديدة لمجلس الإدارة لعودة نادي بتروجيت إلى الدوري الممتاز بعزيمة وإخلاص وبدعم أبنائه من العاملين بنادي وشركة بتروجيت.
الزمالك -وجينيراسيون (4)

مران الزمالك.. تدريبات خاصة للناشئين وانتظام «شيفو»

استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادًا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، بمشاركة عدد من الناشئين لتعويض غيابات اللاعبين الدوليين، وعقد ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق جلسة قصيرة مع اللاعبين لتحفيزهم والحديث عن الفترة القادمة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي والتجهيز لعودة مباريات الدوري المصري، وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الألعاب الرياضية تحت إشراف جوزيه مونتيرو مدرب الأحمال قبل انطلاق المران الجماعي.
مران الزمالك

مران الزمالك.. جلسة خاصة مع عبدالغني وعودة بن شرقي

استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادًا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، وشهد المران جلسة بين ميتشو المدير الفني للفارس الأبيض ومحمد عبدالغني مدافع الفريق في حضور أحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد، وطلب المدرب الصربي من اللاعب تنفيذ بعض التعليمات خلال التدريبات، عبارة عن التمركز الصحيح في منطقة الجزاء، وبعض الواجبات الدفاعية. ولم يشارك حازم إمام في التدريبات، بعدما حصل على راحة بإذن من الجهاز الفني للفريق واكتفى ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانيزيوم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]