مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي
تحرير:علي الزيني
٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م
الزمالك
أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره إنبي، في السابعة والنصف من مساء غد الإثنين على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد مصطفى محمد بعد أيام من تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي، وحصده جائزة هداف البطولة، كما شهدت غياب طارق حامد بسبب آلام في الظهر، وعبدالله جمعة غاب عن التدريبات الأخيرة بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.
وضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.
خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، محمود الونش، حازم إمام، حمدي النقاز، محمد عبدالشافي.
خط الوسط: محمد حسن، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمد أوناجم، محمد عنتر، محمود عبدالرازق شيكابالا، مصطفى فتحي، كريم بامبو، إسلام جابر.
خط الهجوم: خالد
وضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.
خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، محمود الونش، حازم إمام، حمدي النقاز، محمد عبدالشافي.
خط الوسط: محمد حسن، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمد أوناجم، محمد عنتر، محمود عبدالرازق شيكابالا، مصطفى فتحي، كريم بامبو، إسلام جابر.
خط الهجوم: خالد بو طيب، مصطفى محمد، عمر السعيد، حسين فيصل.
ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة أقل من بيراميدز المتصدر، لكن الأخير لعب مباراة أكثر، وبفارق نفس النقطة عن الأهلي الذي يحتل المركز الرابع وله مباراة مؤجلة.
وعقب مباراة إنبي، يستعد الزمالك لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي، المقرر لها يوم السبت 30 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.