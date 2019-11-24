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مفتي الجمهورية: الشأن العام لم يعد مجالا لأي إنسان أن يتكلم فيه

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م
شوقي علام
شوقي علام
أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أن ثقافة بناء الدولة الحديثة لابد أن تراعي التخصص الدقيق، فعصر العموميات ومعرفة كل شيء ولى وانتهى، وعلينا أن نعود لأهل الاختصاص كل في مجاله، مشيرًا خلال كلمته بالجلسة التحضيرية الرئيسية لمؤتمر الشأن العام 2020، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إلى أن دار الإفتاء المصرية منذ عهد الشيخ محمد عبده أصبحت بيت خبرة في الإفتاء وعلى سبيل المثال لجأت دار الإفتاء إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عندما تطرقت إلى قضية السكان.
وتابع علام: «نريد أن نبني مصر كدولة حديثة، فالشأن العام لم يعد مجالا لأي إنسان أن يتكلم فيه، وتحديد مفهوم الشأن العام من الأهمية بمكان»، معربًا عن تمنيه أن تحدد كل المفاهيم في جلسة خاصة، على أن تشمل الحدود الفاصلة بين مفهومي الشأن العام والشأن الخاص. وقال فتي الجمهورية: «لابد أيضا
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مصطفى-مدبولي

الوزراء: 2.5 مليار جنيه استثمارات بمدينة الجلود بالروبيكي

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مشروع (مدينة الجلود) بالروبيكي يُعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، تبلغ مساحته 1629 فدانًا بإجمالي مصانع منتجة يبلغ 195 مصنعًا، حيث تبلغ الاستثمارات الصناعية بالمشروع نحو 2.5 مليار جنيه. وأوضح المركز في الإنفوجراف الذي نشره اليوم الأحد، أنه يحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا، ومعدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون قدم2، حيث تبلغ حجم الصادرات الصناعية من 100 إلى 150 مليون دولار سنويًا، في حين تبلغ تكلفة الماكينات والمعدات المتخصصة في صناعة الدباغة مليار جنيه.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 300 ألف عملية جراحية عاجلة خلال مبادرة الرئيس

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إنه تم الانتهاء من إجراء 300 ألف و874 عملية جراحية خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة، وذلك منذ إطلاقها في يوليو 2018 وحتى أمس السبت. قال الدكتور خالد مجاهد مستشار، وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة - في بيان اليوم الأحد: "إنه تم إجراء 125 ألفًا و822 عملية قسطرة قلب، و19 ألفًا و774 جراحة قلب مفتوح، و101 ألفًا و725 جراحة رمد، و12 ألفًا و655 جراحة مخ وأعصاب، و13 ألفًا و501 جراحة عظام، و15 ألفًا و555 جراحة أورام".
طقس-حار (4)

حار نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود البلاد، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره. وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من غرب البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار نهاية الفترة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، والرياح السطحية جنوبية شرقية
اغتصاب (5)

مصدر مسؤول ينفي تعرض لاجئات إفريقيات بمصر لاعتداءات جنسية

أكد مصدر مسؤول عدم صحة التقرير الذي أذاعته وكالة "رويترز"، تحت عنوان "لاجئات إفريقيات بمصر يتحدثن عن تصاعد الاعتداءات الجنسية عليهن"، واصفا هذا التقرير بأنه "كاذب وملفق جملة وتفصيلا"، مشيرا إلى أن هذا التقرير أغفل أسماء اللاجئات اللاتي ادعى أنهن مجني عليهن وأماكن وقوع الحوادث إلى جانب ما ثبت من عدم تحرير محاضر لوقائع الاعتداء التي أشار إليها. وذكر المصدر أن "رويترز" نشرت تصريحات منسوبة للاجئة السودانية فاطمة عبدالقادر، وادعت أنها تعمل بمنظمة "تضامن لتقديم الدعم النفسي والصحي والخدمات الثقافية للمصريات والمهاجرات"، وتبين أن المذكورة تركت العمل بالمنظمة منذ عام 2014، وبالتواصل معها نفت أي تواصل لها مع "رويترز" أو علمها بوجود حالات اعتداء.
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الضريبة-العقارية

كشف التهرب وزيادة الإيراد.. مزايا مشروع ميكنة الأعمال الضريبية

أكد رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، دعم القيادة السياسية واهتمامها الكبير بمشروعات تطوير المصلحة ومتابعة تنفيذ كافة هذه المشروعات بشكل تفصيلي، فضلا عن دعم واهتمام وزارة المالية لنجاح تنفيذ مشروعات تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية ككل، وأوضحت المصلحة في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال كلمته في مؤتمر إطلاق مشروع ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية بحضور ياسر تيمور مستشار وزير المالية ورئيس مشروعات التطوير، وممثلين من شركة "آي بي إم"، وقيادات مصلحة الضرائب.
ياسر-رزق -رئيس -تحرير -اخبار- اليوم (2)

ياسر رزق: السيسي الأنسب والأصلح لبناء مصر الحديثة (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلتمس الأعذار لبعض المسئولين أمام الرأي العام، ولكنه يكون حادًا معهم في الاجتماعات الرسمية. وأضاف «رزق»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن السيسي هو الأنسب والأصلح في ذلك التوقيت، لكي نستطيع بناء الدول الحديثة الثالثة، بعد دولة محمد على التي أجهضت في معاهدة لندن عام 1840، ودولة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر التي أصيبت في عدوان 1967.
احمد -موسى

أحمد موسى: إحنا دولة منضبطة بتطبق القانون بجد (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسي، على مؤسسات الدولة المصرية تتصرف بشكل قانوني تمامًا، قائلًا: «معندناش حاجة خارج القانون، واحنا دولة منضبطة بتطبق القانون بجد». وأضاف موسي خلال تقديمه لبرنامجه «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «أن مطالبة وزيران بعهد الرئيس المعزول محمد مرسي بتحقيق أممي في وفاة عبدالله محمد مرسي أمر لا يجوز»، متابعًا: «مصر بلد شريفة ومسؤولينها شرفاء»، موضحًا أن أعضاء جماعة الإخوان يرغبوا في فضح عبد الله عقب وفاته هما اللي عايزين».
المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (1)

متحدث البرلمان: السيسي وضع أسس سليمة تعلي من شأن مصر

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى مهام الحكم كان أمامه تحديات كثيرة منها تحديات اقتصادية، وإعادة بناء الدولة المصرية على أسس سليمة تعلي من شأن مصر ومكانتها المحلية والعالمية، وكان لا بد أن تحرص مصر على مواكبة ركب التقدم وأن تواجه كل التحديات الموجهة لشبابها، وكان لا بد من صناعة المستقبل بالعمل والعرق والجهد والوعي والفهم والإدراك لأهمية المرحلة وحجم التحديات.
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