رياضة

شيفيلد يُفسد ريمونتادا مانشستر يونايتد بتعادل مثير

تحرير:علي الزيني ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م
مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد
مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد
بعد مباراة مثيرة، حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، مواجهة مانشستر يونايتد ونظيره شيفيلد يونايتد، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «برامال لين»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع فريق الشياطين الحمر رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة البريميرليج، بفارق الأهداف عن توتنهام الذي يحتل المركز العاشر، في المقابل وصل شيفيلد إلى النقطة الـ18 في المركز السادس، بفارق نقطة عن وولفرهامبتون الخامس.
فريق شيفيلد يونايتد، سجل هدف التقدم في الدقيقة 19 عن طريق جون فليك، الذي استقبل عرضية من الجهة اليمنى، بتسديدة في الشباك، وأضاف موسيه الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعد مرور 7 دقائق من بداية الشوط الثاني، بتصويبة صاروخية أرضية سكنت الشباك. وفي الدقيقة 72، قلص براندون ويليامز، الفارق لصالح مانشستر يونايتيد،
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عمار-حمدى

رئيس الاتحاد: الخطيب وعدني بالموافقة على إعارة حمدي

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أنه حصل على وعد من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشأن الحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الفريق، على سبيل الإعارة، وقال مصيلحي في تصريحات لقناة تايم سبورت "تربطني علاقة قوية وجيدة مع محمود الخطيب، واستفسرت منه على موقف عمار حمدي من المشاركة مع الأهلي هذا الموسم". وأضاف: "طلبت من الأهلي ضم عمار أكثر من مرة، وكان الرد ان المدير الفني السابق للفريق متمسك به، وعندما أتى المدير الفني الحالي شاهد تألق عمار مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عامًا".
ريفير بليت و فلامنجو

فلامنجو يحصد لقبه الثاني في أقل من 24 ساعة

توج فريق فلامنجو بلقب الدوري البرازيلي لموسم 2018-2019، الفريق البرازيلي استفاد من هزيمة نظيره بالميراس الوصيف بهدفين مقابل هدف واحد أمام جريميو في الجولة الـ 38 من الدوري، ليحسم رسميا المسابقة المحلية لصالحه، ويعد القب المحلي هو السابع في تاريخ فلامنجو، والأول منذ 10 سنوات. وتج الفريق البرازيلي بالبطولة بعدما تصدر الدوري برصيد 81 نقطة جمعها من 34 مباراة فاز في 25 وتعادل وخسر في 3 اخرين، وجاء بعده سانوت برصيد 68 نقطة وفي المركز الثالث بالميراس بنفس الرصيد .
محمد صبحي

والد محمد صبحي: أتمنى أن يسامحني وهو رأس مالنا

أعرب والد محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي، عن سعادته بفوز نجله بأمم أفريقيا تحت 23 سنة مع المنتخب، وظهوره بهذا المستوى الرائع خلال البطولة، وأكد والد حارس المنتخب الأولمبي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس، أن محمد كان حريص على التحدث معه قبل كل مباراة ومطالبته بالدعاء له، لافتًا إلى أن الحارس الشاب واجه العديد من الصعوبات لكي يصل لتلك المكانة. وتابع:" محمد كافح معي وربنا جزاه خير، وتعب بشكل كبير جدًا ومعايا في الورشة وبطلب انه يسامحني على معاملتي القاسية له أحيانا".
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مانشستر يونايتد-كريستال بالاس

اليونايتد يبحث عن الخروج من كبوته أمام شيفيلد

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل شيفيلد يونايتد نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب برامال لين، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً. ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن برصيد 17 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 16 نقطة. وتواجه الفريقان في الدوري في عصر البريميرليج في 6 مباريات سابقة، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 5 لقاءات، وتعرض لهزيمة وحيدة كانت في أول مباراة في عصر البريميرليج، عام 1992.
بوجبا

سولسكاير: أتمنى مشاهدة بوجبا في 2019

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، على تولي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لتوتنهام، خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليونايتد وشيفيلد يونايتد، المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الـ13 من "البريميرليج". وقال سولسكاير: "يمكنني البدء بالقول إنه من الجيد عودة مورينيو من جديد، فعودة مورينيو جيدة بالنسبة لكم (وسائل الإعلام) وربما بالنسبة لي أيضًا، وبالنسبة لماوريسيو (بوكيتينو)، فمن المحزن دائمًا أن يفقد زميل لك عمله قبل الكريسماس، وأتمنى له الأفضل".
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مورينيو: سأرتكب أخطاء جديدة مع توتنهام

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لفريق توتنهام الإنجليزي، مشيدًا بما قدمه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ومشيرًا إلى أنه لا يمتلك خبرة جيدة في التعامل مع الفرق في منتصف الموسم. وتولى مورينيو الإدارة الفنية خلفًا لبوكيتينو، وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد لتقديم مورينيو مدربًا للسبيرز، قال: "أولا وقبل كل شيء، أعتقد أنني يجب عليَّ التحدث عن ماوريسيو، وأن أهنئه على العمل الذي قدمه داخل النادي". وأضاف: "دائمًا سيكون مرحبًا به في النادي، يمكنه المجىء في أي وقت، ومن تجربتي التدريبية سيجد فريقا رائعا يعمل معه وسيكون له مستقبل عظيم".
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يونايتد والبايرن.. مواجهات نارية فى انتظار مورينيو

أعلن نادى توتنهام، صباح اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسى ومانشستر يونايتد، خلفًا للأرجنتينى المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2023. ويمتلك مورينو مهام صعبة مع السبيرز، حيث يبحث الأخير عن تعديل مركز توتنهام فى جدول الدورى الإنجليزى وذلك بعد وصول الفريق للندنى للمركز الرابع عشر من جدول البريمرليج فى المركز الـ14، جمعها من 12 مواجهة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر فى 4 مواجهات.
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