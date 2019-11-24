شيفيلد يُفسد ريمونتادا مانشستر يونايتد بتعادل مثير

تحرير:علي الزيني ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد

بعد مباراة مثيرة، حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، مواجهة مانشستر يونايتد ونظيره شيفيلد يونايتد، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «برامال لين»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع فريق الشياطين الحمر رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة البريميرليج، بفارق الأهداف عن توتنهام الذي يحتل المركز العاشر، في المقابل وصل شيفيلد إلى النقطة الـ18 في المركز السادس، بفارق نقطة عن وولفرهامبتون الخامس.

فريق شيفيلد يونايتد، سجل هدف التقدم في الدقيقة 19 عن طريق جون فليك، الذي استقبل عرضية من الجهة اليمنى، بتسديدة في الشباك، وأضاف موسيه الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعد مرور 7 دقائق من بداية الشوط الثاني، بتصويبة صاروخية أرضية سكنت الشباك. وفي الدقيقة 72، قلص براندون ويليامز، الفارق لصالح مانشستر يونايتيد،