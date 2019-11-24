في اليوم الـ40.. متظاهرو لبنان يدعون لقطع الطرق غدًا

تحرير:وكالات ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

احتجاجات لبنان

? دعا عددًا من المتظاهرون اللبنانيون، مساء اليوم الأحد، إلى قطع الطرق غدًا الإثنين، في اليوم الأربعين لانطلاق الاحتجاجات الشعبية، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل.. وأكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في وقت سابق، أن الجيش مسئول عن أمن المتظاهرين وكافة المواطنين اللبنانيين، وأن المؤسسة العسكرية بذلت جهودا كبيرة تتسم بالاحتراف والانضباط في التعامل مع الأحداث الاستثنائية التي يشهدها لبنان، مستشهدا على صحة حديثه بعدد من الدول التي شهدت أحداث تظاهر واحتجاج مماثلة وكان الوضع مختلفا إذ سقطت خلالها أعداد كبيرة من الضحايا.

ونوه العماد جوزاف عون بالجهود التي يقوم بها العسكريون خلال هذه الظروف الاستثنائية، مشيرا إلى أنهم أظهروا وعيا كبيرا في تعاملهم مع الأحداث، مما فوّت الفرصة على من يريد "الاصطياد في الماء العكر".. مشددا على أن الجيش يعمل ويتصرف وفقا لما يراه مناسبا.وأثنى قائد الجيش على مستوى الاحتراف والانضباط والجرأة