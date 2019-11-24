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في اليوم الـ40.. متظاهرو لبنان يدعون لقطع الطرق غدًا

تحرير:وكالات ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
? دعا عددًا من المتظاهرون اللبنانيون، مساء اليوم الأحد، إلى قطع الطرق غدًا الإثنين، في اليوم الأربعين لانطلاق الاحتجاجات الشعبية، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل.. وأكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في وقت سابق، أن الجيش مسئول عن أمن المتظاهرين وكافة المواطنين اللبنانيين، وأن المؤسسة العسكرية بذلت جهودا كبيرة تتسم بالاحتراف والانضباط في التعامل مع الأحداث الاستثنائية التي يشهدها لبنان، مستشهدا على صحة حديثه بعدد من الدول التي شهدت أحداث تظاهر واحتجاج مماثلة وكان الوضع مختلفا إذ سقطت خلالها أعداد كبيرة من الضحايا.
ونوه العماد جوزاف عون بالجهود التي يقوم بها العسكريون خلال هذه الظروف الاستثنائية، مشيرا إلى أنهم أظهروا وعيا كبيرا في تعاملهم مع الأحداث، مما فوّت الفرصة على من يريد "الاصطياد في الماء العكر".. مشددا على أن الجيش يعمل ويتصرف وفقا لما يراه مناسبا.وأثنى قائد الجيش على مستوى الاحتراف والانضباط والجرأة
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محمد -منصف -المرزوقي (2)

الرئيس التونسي السابق يعلن انسحابه من الحياة السياسية

أعلن الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، انسحابه من الحياة السياسية، ومن رئاسة حزب «حراك تونس الإرادة»، مؤكدا الالتزام بـ«قضايا الشعب والأمة»، إذ كتب المرزوقي في تدوينة عبر حسابه على صفحته الرسمية «فيسبوك» مساء اليوم: «على إثر نتائج الانتخابات الأخيرة التي أتحمل كامل المسؤولية فيها، قررت الانسحاب من رئاسة حزب الحراك وكذلك من الساحة السياسية الوطنية مع البقاء ملتزما بكل قضايا شعبي وأمتي التي سأواصل خدمتها بما أستطيع»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
حرق- مقر -عناصر -الفصائل ‎ (1)

حرق مقرا لعناصر الفصائل السورية بسبب التحرش بالنساء

هاجم أهالي مدينة تل أبيض بشمال سوريا، مقرًا لعناصر الفصائل السورية الموالية لتركيا، وأضرموا النيران فيه ما أسفر عن مقتل 3 عناصر في الحريق، إذ قال مصدر محلي، إن الحادثة جاء كرد فعل من سكان حي الجسر بالمدينة على إقدام أفراد من فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا على التحرش بنساء من الحي مما أثار غضب المدنيين، مشيرًا إلى أن مدينة تل أبيض تشهد فلتانا أمنيا منذ سيطرة القوات التركية وحلفائها 13 أكتوبر الماضي في إطار عملية «نبع السلام»، حيث تشهد المدينة بين الحين والآخر تفجيرات وعمليات سلب ونهب وخطف وتحرش واغتصاب بالنساء، وفقا لروسيا اليوم.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 3 أطفال في مدينة الخليل

أصاب جنود الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا فلسطينيا بالرصاص الحي في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، إذ قال الناشط الاعلامي محمد عوض، في تصريح له، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين حول مستوطنة «كرمي تسور» المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة أطلقوا النار من سلاح كاتم للصوت على الشاب عبدالله عيسى حسن أبوماريا، «21 عاما»، وأصابوه بالفخذ إصابة مباشره وتم نقله لمستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال من خربة قلقس في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.
احتجاجات العراق

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 111 قتيلًا

أعلن وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، اليوم الأحد، أن عدد قتلى التظاهرات ارتفع إلى 111 قتيلا من المتظاهرين والقوات الأمنية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية للتحقق من طبيعة الغاز المسيل للدموع، والتي كشفت عن عدم وجود أي مادة سامة في الغاز وهو طبيعي ويستخدم للتدريب أحيانا، موضحًا أن الوزارة وزعت «مفارز»، طبية في ساحات التظاهرات لتوفير الإسعافات للمتظاهرين السلميين، مضيفًا أن اللجنة النيابية أكدت على ضرورة رفدها بالتقارير الخاصة بالواقع تأمين الحاجات الطبية للمتظاهرين والتعاون بين الطرفين، وفقًا للعربية.
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التظاهر -في -لبنان (4)

«دون قطع الطرق».. استمرار الاحتجاجات في لبنان

شهدت الساحات والميادين الرئيسية في لبنان، زخما كبيرا في التظاهرات والاحتجاجات، حيث احتشد آلاف المتظاهرين مساء اليوم في العاصمة بيروت، وطرابلس (شمالا) وصيدا وصور (جنوبا) ومدن محافظتي جبل لبنان والبقاع، في حين اختفت مظاهر قطع الطرق واقتصر الأمر على التواجد بالساحات والميادين. ولليوم الـ32 على التوالي كثف المتظاهرون من تواجدهم، رافعين أعلام لبنان واللافتات الاحتجاجية المطالبة بالإسراع في الاستشارات النيابية الملزمة التي يقوم أعضاء البرلمان بموجبها باختيار رئيس الوزراء الجديد لتكليفه بتشكيل الحكومة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد على المال العام.
التظاهر -في -لبنان (8)

الجيش اللبناني: حريصون على أمن المتظاهرين والمواطنين

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن الجيش مسئول عن أمن المتظاهرين وكافة المواطنين اللبنانيين، وأن المؤسسة العسكرية بذلت جهودا كبيرة تتسم بالاحتراف والانضباط في التعامل مع الأحداث الاستثنائية التي يشهدها لبنان، مستشهدا على صحة حديثه بعدد من الدول التي شهدت أحداث تظاهر واحتجاج مماثلة وكان الوضع مختلفا إذ سقطت خلالها أعداد كبيرة من الضحايا. جاء ذلك خلال تفقد قائد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، لوحدات القوات المسلحة المنتشرة في العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان، والتي تنفذ مهمات حفظ الأمن في ظل الاحتجاجات والمظاهرات.
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الرئيس اللبناني: الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة، مضيفا أن ذلك يستدعي حكومة جديدة، مؤكدًا في مقابلة تلفزيونية، أنه طالب بالحوار مع المحتجين لتجاوز الأزمة، لافتًا إلى أن الحوار ما زال مطلوبا ولا بد منه، مشيرًا إلى أنه وجه نداء للمتظاهرين 3 مرات لتوحيد الساحات وللعمل سويا من أجل الإصلاحات، لكنه لم يجد تجاوبا، مضيفًا: «الآن مرحلة بناء الدولة والاقتصاد ولم يكن هناك تجاوب معي من مجمل الشعب اللبناني»، وتابع قائلا: «لي مواقف ترددت في المظاهرات ليس في التعابير ذاتها، بل نفس المعنى وبخطابات رسمية بحضور الحكومة، عن فقدان الثقة ومكافحة الفساد»، متسائلا: «إذا لا يوجد محاور مقابل للمعتصمين والمتظاهرين مع من سيتحاورون؟».
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بأمر الجيش.. فتح معظم الطرق المغلقة في لبنان

أخلت تجمعات المتظاهرين والمحتجين في عدد كبير من المناطق اللبنانية، الطرق الرئيسية والفرعية، امتثالا لأوامر الجيش والقوى الأمنية بضرورة فتح الطرق وعدم إعاقة حركة السير، على نحو أعاد انسيابية المرور وتدفق السيارات إلى طبيعتها في عموم لبنان. وكان المتظاهرون قد نزلوا بكثافة إلى الشوارع في ساعة متأخرة من مساء أمس، في العاصمة بيروت وعدد كبير من المحافظات، وقطعوا مجموعة من الطرق السريعة والرئيسية والفرعية والجسور ونصبوا الخيم في منتصفها، معتبرين أن السلطات السياسية تماطل في الاستجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أسبوعين.
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