النائب العام يأمر بالتحقيق في شكوى دفاع عائشة الشاطر

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

النائب العام

أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الشكوى المقدمة مِن دفاع عائشة محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، المحبوسة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا، إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق فيها. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، مساء اليوم الأحد، أن الشكوى المقدمة تتعلق بتدهور حالتها الصحية وإرجاع ذلك لسوء أوضاع محبسها، موضحًا أن نيابة أمن الدولة العليا طلبت الملف الطبي الخاص بالشاكية، وأمرت باستدعاء الطبيب المشرف على حالتها لسماع أقواله.

كانت النيابة العامة سبق وأن أودعتها بمستشفى المنيل الجامعي لتلقي العلاج، وبعد تحسن حالتها أُودعت بمستشفى السجن لاستكمال علاجها. وفي مارس الماضي، جدد المستشار حسين قنديل رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حبس عائشة خيرت الشاطر ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر، وزوجها واثنين آخرين