جريمة

النائب العام يأمر بالتحقيق في شكوى دفاع عائشة الشاطر

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
النائب العام
النائب العام
أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الشكوى المقدمة مِن دفاع عائشة محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، المحبوسة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا، إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق فيها. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، مساء اليوم الأحد، أن الشكوى المقدمة تتعلق بتدهور حالتها الصحية وإرجاع ذلك لسوء أوضاع محبسها، موضحًا أن نيابة أمن الدولة العليا طلبت الملف الطبي الخاص بالشاكية، وأمرت باستدعاء الطبيب المشرف على حالتها لسماع أقواله.
كانت النيابة العامة سبق وأن أودعتها بمستشفى المنيل الجامعي لتلقي العلاج، وبعد تحسن حالتها أُودعت بمستشفى السجن لاستكمال علاجها. وفي مارس الماضي، جدد المستشار حسين قنديل رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حبس عائشة خيرت الشاطر ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر، وزوجها واثنين آخرين
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جثة- شخص -أسفل -عجلات -قطار

وقع تحت القطر.. إصابة عامل ببتر في «الزراع والساق» بالجيزة

وقف «عامل» صاحب الـ 45 عاما من عمره على رصيف محطة الجيزة في انتظار قطار الصعيد لعودته لمحافظة المنيا، وما أن وصل القطار وشرع في الركوب إنزلقت قدمه وسقط أسفل عجلاته بعدما أختل توازنه ليصاب ببتر في قدمه وذراعه اليمني، وتم نقله لمستشفي القصر العيني لتلقي العلاج اللازم. البداية كانت بتلقي العقيد محمد سلامة مأمور قسم شرطة الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود مصابًا بمحطة قطارات الجيزة، على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الجيزة وشرطة النقل والمواصلات لفحص البلاغ.
كلب (2)

«كلب مسعور» يعقر 40 شخصًا بمنطقتين في الإسكندرية

عقر كلب مسعور 40 شخصًا من أعمار مختلفة، بشارعي خليل حمادة وجمال عبدالناصر، بمنطقة سيدي بشر بحري الكائن في شرق محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى شرق المدينة، لإسعافهم والحصول على العلاج المناسب، وهو منحهم الأمصال المخصصة لمثل هذه الحالات. وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بوجود حالة ذعر وفزع بين المواطنين وقيام كلب مسعور بعقر 40 شخصًا.
جمارك- سفاجا (1)

جمارك سفاجا تضبط 9 محاولات تهريب هواتف وأجهزة طبية

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع رجال المباحث، من ضبط 9 محاولات تهرب جمركي لعدد من الهواتف المحمولة وإكسسواراتها ومستحضرات تجميل وأجهزة ومستلزمات طبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة. ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والبضائع الواردة من ميناء ضبا السعودي، تم الإشتباه في 9 ركاب مصريين قادمين من السعودية، وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود عدد من الهواتف المحمولة و 1990 اسكرينة و900 جراب لللهواتف المحمولة وعدد من الأجهزة الطبية المستعملة.
محكمة

إحالة 11 متهما كونوا تشكيلا عصابيا بالإسكندرية للمفتي

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى محمد نوارة، 11 متهما قاموا بجلب كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد عبر مركب صيد حاولوا تهريبها عبر مياه البحر الأبيض المتوسط، لفضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي النهائي؛ تمهيدًا لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم. بدأت أحداث الواقعة، عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية، بقيام مجموعة من الصيادين بجلب كميات كبيرة من مخدر «الحشيش»، وذلك في شهر مارس الماضى.
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محكمة

إحالة 11 متهما كونوا تشكيلا عصابيا بالإسكندرية للمفتي

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى محمد نوارة، 11 متهما قاموا بجلب كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد عبر مركب صيد حاولوا تهريبها عبر مياه البحر الأبيض المتوسط، لفضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي النهائي؛ تمهيدًا لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم. بدأت أحداث الواقعة، عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية، بقيام مجموعة من الصيادين بجلب كميات كبيرة من مخدر «الحشيش»، وذلك في شهر مارس الماضى.
الطالبة شهد أحمد1

النائب العام يكشف القصة الكاملة لوفاة الطالبة «شهد»

أكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم 7583 لسنة 2019، لعدم وجود جريمة، وذلك في واقعة وفاة الطالبة شهد أحمد كمال بعد ثبوت انتفاء الشبهة الجنائية في وفاتها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن معاناة الطالبة شهد أحمد من أزمة نفسية خلال أوقات متقطعة فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، وبعد التحاقها بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس انتقلت من محل إقامتها بمدينة العريش، للإقامة مؤقتا بوحدة سكنية استأجرها والدها بمدينة الإسماعيلية، أقامت فيها مع صديقة لها، وذلك لتكون قريبة من جامعتها.
هاني-رمزي (1)

حبس ابنة السيد البدوي 12 عاما بسبب هاني رمزي

عاقبت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر، منى السيد البدوي، ابنة رجل الأعمال الشهير والقيادي الوفدي السيد البدوي، بالحبس 12 عاما، بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد لصالح الفنان هاني رمزي، تتعلق ببرنامج "رامز هز الجبل"، الذي أذيع على قناة الحياة.. وكان مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنان هاني رمزي، قد حرر عدة محاضر شرطة ضد منى السيد بدوي، واستطاع أن يحصل لموكله على 4 أحكام، ضدها بإجمالي حبس 12 عامًا، عن مستحقات مالية لصالح "رمزي".
فتاة-العياط

محامي فتاة العياط عن قرار النائب العام: «حدث تاريخي»

وصف الدكتور حسن شومان، محامي أميرة أحمد عبد الله مرزوق، المعروفة إعلاميا «بفتاة العياط»، قرار النائب العام بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد موكلته لوجودها في حالة دفاع عن النفس بالحدث التاريخي، وفيديو لأول مرة، إذ قال شومان في تصريحاته لـ«التحرير»: «قرار النائب أدهشني من السعادة والفرحة ونعتز ونفتخر دائما بالمستشار حمادة الصاوي وسرعة التقاضي يرسي مبدأ بيان الحق وكنت مؤمنا جدا بالقضية منذ أن عرضت علينا».
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