جمارك سفاجا تضبط 9 محاولات تهريب هواتف وأجهزة طبية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م

جمارك - أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع رجال المباحث، من ضبط 9 محاولات تهرب جمركي لعدد من الهواتف المحمولة وإكسسواراتها ومستحضرات تجميل وأجهزة ومستلزمات طبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة. ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والبضائع الواردة من ميناء ضبا السعودي، تم الإشتباه في 9 ركاب مصريين قادمين من السعودية، وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود عدد من الهواتف المحمولة و 1990 اسكرينة و900 جراب لللهواتف المحمولة وعدد من الأجهزة الطبية المستعملة.

كما تبين وجود كمية من مستحضرات التجميل وعدد من الحقن البيطرية، وكمية من الملابس الشخصية الجديدة والمستعملة مخبأة بأماكن يصعب إكتشافها داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بهم. فيما قدر إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 339 ألف و 176 جنيه. وقرر مدحت رجب مدير العام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية