جريمة

جمارك سفاجا تضبط 9 محاولات تهريب هواتف وأجهزة طبية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م
جمارك - أرشيفية
جمارك - أرشيفية
تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع رجال المباحث، من ضبط 9 محاولات تهرب جمركي لعدد من الهواتف المحمولة وإكسسواراتها ومستحضرات تجميل وأجهزة ومستلزمات طبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة. ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والبضائع الواردة من ميناء ضبا السعودي، تم الإشتباه في 9 ركاب مصريين قادمين من السعودية، وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود عدد من الهواتف المحمولة و 1990 اسكرينة و900 جراب لللهواتف المحمولة وعدد من الأجهزة الطبية المستعملة.
كما تبين وجود كمية من مستحضرات التجميل وعدد من الحقن البيطرية، وكمية من الملابس الشخصية الجديدة والمستعملة مخبأة بأماكن يصعب إكتشافها داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بهم. فيما قدر إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 339 ألف و 176 جنيه. وقرر مدحت رجب مدير العام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية
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جثة- شخص -أسفل -عجلات -قطار

وقع تحت القطر.. إصابة عامل ببتر في «الزراع والساق» بالجيزة

وقف «عامل» صاحب الـ 45 عاما من عمره على رصيف محطة الجيزة في انتظار قطار الصعيد لعودته لمحافظة المنيا، وما أن وصل القطار وشرع في الركوب إنزلقت قدمه وسقط أسفل عجلاته بعدما أختل توازنه ليصاب ببتر في قدمه وذراعه اليمني، وتم نقله لمستشفي القصر العيني لتلقي العلاج اللازم. البداية كانت بتلقي العقيد محمد سلامة مأمور قسم شرطة الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود مصابًا بمحطة قطارات الجيزة، على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الجيزة وشرطة النقل والمواصلات لفحص البلاغ.
كلب (2)

«كلب مسعور» يعقر 40 شخصًا بمنطقتين في الإسكندرية

عقر كلب مسعور 40 شخصًا من أعمار مختلفة، بشارعي خليل حمادة وجمال عبدالناصر، بمنطقة سيدي بشر بحري الكائن في شرق محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى شرق المدينة، لإسعافهم والحصول على العلاج المناسب، وهو منحهم الأمصال المخصصة لمثل هذه الحالات. وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بوجود حالة ذعر وفزع بين المواطنين وقيام كلب مسعور بعقر 40 شخصًا.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النائب العام يأمر بالتحقيق في شكوى دفاع عائشة الشاطر

أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الشكوى المقدمة مِن دفاع عائشة محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، المحبوسة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا، إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق فيها. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، مساء اليوم الأحد، أن الشكوى المقدمة تتعلق بتدهور حالتها الصحية وإرجاع ذلك لسوء أوضاع محبسها، موضحًا أن نيابة أمن الدولة العليا طلبت الملف الطبي الخاص بالشاكية، وأمرت باستدعاء الطبيب المشرف على حالتها لسماع أقواله.
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إحالة 11 متهما كونوا تشكيلا عصابيا بالإسكندرية للمفتي

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى محمد نوارة، 11 متهما قاموا بجلب كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد عبر مركب صيد حاولوا تهريبها عبر مياه البحر الأبيض المتوسط، لفضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي النهائي؛ تمهيدًا لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم. بدأت أحداث الواقعة، عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية، بقيام مجموعة من الصيادين بجلب كميات كبيرة من مخدر «الحشيش»، وذلك في شهر مارس الماضى.
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