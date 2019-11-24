«كلب مسعور» يعقر 40 شخصًا بمنطقتين في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م

كلب مسعور_ أرشيفية

عقر كلب مسعور 40 شخصًا من أعمار مختلفة، بشارعي خليل حمادة وجمال عبدالناصر، بمنطقة سيدي بشر بحري الكائن في شرق محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى شرق المدينة، لإسعافهم والحصول على العلاج المناسب، وهو منحهم الأمصال المخصصة لمثل هذه الحالات. وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بوجود حالة ذعر وفزع بين المواطنين وقيام كلب مسعور بعقر 40 شخصًا.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية ومأمور وضباط قسم شرطة المنتزه إلى موقع البلاغ، وتبين وجود حالة ذعر وقلق شديد بين سكان الشارع والمارة في المنطقة المشار إليها ووجود 40 شخصًا مصابًا نتيجة تعرضهم للعقر من أحد الكلاب المسعورة. من جانبها دفعت مديرية الشؤون الصحية بسياراتها إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين