جريمة

«كلب مسعور» يعقر 40 شخصًا بمنطقتين في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م
كلب مسعور_ أرشيفية
كلب مسعور_ أرشيفية
عقر كلب مسعور 40 شخصًا من أعمار مختلفة، بشارعي خليل حمادة وجمال عبدالناصر، بمنطقة سيدي بشر بحري الكائن في شرق محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى شرق المدينة، لإسعافهم والحصول على العلاج المناسب، وهو منحهم الأمصال المخصصة لمثل هذه الحالات. وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بوجود حالة ذعر وفزع بين المواطنين وقيام كلب مسعور بعقر 40 شخصًا.
على الفور انتقلت القيادات الأمنية ومأمور وضباط قسم شرطة المنتزه إلى موقع البلاغ، وتبين وجود حالة ذعر وقلق شديد بين سكان الشارع والمارة في المنطقة المشار إليها ووجود 40 شخصًا مصابًا نتيجة تعرضهم للعقر من أحد الكلاب المسعورة. من جانبها دفعت مديرية الشؤون الصحية بسياراتها إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين
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جثة- شخص -أسفل -عجلات -قطار

وقع تحت القطر.. إصابة عامل ببتر في «الزراع والساق» بالجيزة

وقف «عامل» صاحب الـ 45 عاما من عمره على رصيف محطة الجيزة في انتظار قطار الصعيد لعودته لمحافظة المنيا، وما أن وصل القطار وشرع في الركوب إنزلقت قدمه وسقط أسفل عجلاته بعدما أختل توازنه ليصاب ببتر في قدمه وذراعه اليمني، وتم نقله لمستشفي القصر العيني لتلقي العلاج اللازم. البداية كانت بتلقي العقيد محمد سلامة مأمور قسم شرطة الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود مصابًا بمحطة قطارات الجيزة، على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الجيزة وشرطة النقل والمواصلات لفحص البلاغ.
جمارك- سفاجا (1)

جمارك سفاجا تضبط 9 محاولات تهريب هواتف وأجهزة طبية

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع رجال المباحث، من ضبط 9 محاولات تهرب جمركي لعدد من الهواتف المحمولة وإكسسواراتها ومستحضرات تجميل وأجهزة ومستلزمات طبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة. ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والبضائع الواردة من ميناء ضبا السعودي، تم الإشتباه في 9 ركاب مصريين قادمين من السعودية، وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود عدد من الهواتف المحمولة و 1990 اسكرينة و900 جراب لللهواتف المحمولة وعدد من الأجهزة الطبية المستعملة.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النائب العام يأمر بالتحقيق في شكوى دفاع عائشة الشاطر

أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الشكوى المقدمة مِن دفاع عائشة محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، المحبوسة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا، إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق فيها. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، مساء اليوم الأحد، أن الشكوى المقدمة تتعلق بتدهور حالتها الصحية وإرجاع ذلك لسوء أوضاع محبسها، موضحًا أن نيابة أمن الدولة العليا طلبت الملف الطبي الخاص بالشاكية، وأمرت باستدعاء الطبيب المشرف على حالتها لسماع أقواله.
محكمة

إحالة 11 متهما كونوا تشكيلا عصابيا بالإسكندرية للمفتي

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى محمد نوارة، 11 متهما قاموا بجلب كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد عبر مركب صيد حاولوا تهريبها عبر مياه البحر الأبيض المتوسط، لفضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي النهائي؛ تمهيدًا لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم. بدأت أحداث الواقعة، عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية، بقيام مجموعة من الصيادين بجلب كميات كبيرة من مخدر «الحشيش»، وذلك في شهر مارس الماضى.
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سجن

ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بالإسكندرية

تمكن ضباط قسم شرطة كرموز بالتنسيق مع المباحث العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط شخص في العقد الثالث من العمر، حاصل على دبلوم صنايع، يدير ورشته لتصنيع وإصلاح وصيانة الأسلحة النارية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة كرموز، غرب المدينة. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود معلومات بقيام شخص بإدارة ورشته في تصنيع الأسلحة النارية وصيانتها دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
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إحباط تهريب 25 مليون عبوة مستحضرات تجميل ومكملات

تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة الميناء البحري بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، من إحباط تهريب 25 مليون عبوة مكملات غذائية "فيتامينات" ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وزنت 22 طنا تقريبا، من المحظور دخولها للبلاد عبر الميناء، ضمن رسالة من أحد الدول الأجنبية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم مع المضبوطات والشركة المستوردة لمستحضرات التجميل والفيتامينات.
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ارتفاع وفيات حادث خط البترول بإيتاي البارود إلى 6 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة 15 شخصا ووفاة 6 آخرين، إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة، وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.
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مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حريق «ترعة المواسير» بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرين، بحروق بسبب اشتعال النيران بترعة عزبة المواسير في مركز إيتاي البارود بالبحيرة، بعد تسرب مواد بترولية من خط أنابيب شركة طنطا للبترول عقب تعرضه للكسر خلال عملية سرقة، مساء اليوم، ووصلت قوات الحماية المدنية للموقع لمحاولة السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها، وذلك بعد وصول إخطار من الأهالي إلى الحماية المدنية بالمحافظة، الذين سيطرت عليهم حالة رعب شديدة، حيث أدى الحريق إلى ارتفاع النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة في سماء المنطقة، وقطعت شركة الكهرباء التيار الكهربائي عن غرب مدينة إيتاي البارود كإجراء احترازي. ?
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